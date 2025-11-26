  • An Giang
Thời trang 24/7

Dấu ấn vintage tinh khôi từ chân váy họa tiết ca rô cổ điển

Kim Ngọc
Kim Ngọc
26/11/2025 18:00 GMT+7

Chân váy họa tiết ca rô là một trong những dấu ấn đặc sắc nhất của thời trang vintage cổ điển. Món đồ thời trang này cực kỳ phù hợp để diện cùng áo mùa đông - từ áo len cổ tròn đến cardigan, từ áo dệt kim tay dài cổ cao đến blazer, áo trễ vai hay áo phao lông vũ.

Chỉ với một chiếc chân váy ca rô vintage, nàng đã có thể biến hóa với vô số hình ảnh và phong cách khác nhau. Họa tiết ca rô cổ điển có thể được làm mới theo nhiều cách - từ việc thay đổi màu sắc, độ đậm nhạt đến kết cấu của những đường kẻ họa tiết.

Dấu ấn vintage tinh khôi qua những chiếc chân váy họa tiết ca rô cổ điển - Ảnh 1.

Cách mặc đẹp dễ dàng nhất của chân váy họa tiết ca rô là diện cùng áo dệt kim, áo len cổ tròn và bốt. Sự ấm áp, cảm giác được tôn dáng và sự hòa hợp hoàn hảo giao hòa trong từng chi tiết nhỏ nhất của bản phối

ẢNH: EGGKA

Chân váy họa tiết - đại diện cho phong cách vintage cổ điển

Khi nhắc đến những dấu ấn vintage nổi bật, nàng không thể không nhắc đến họa tiết kẻ ca rô với rất nhiều tên gọi thể hiện cho sự đa dạng và đặc sắc, từ Tartan đến Gingham, từ Windowpane đến Madras... Chân váy họa tiết ca rô vì thế cũng có vô số thiết kế khác biệt. Chúng giúp quý cô liên tục làm mới bản thân dù vẫn trung thành với phong cách vintage.

Mùa đông này, chân váy ca rô được "kết đôi" cùng bốt để đảm bảo nhiệm vụ giữ ấm và tạo kiểu sành điệu, phù hợp với thời tiết. Tuy nhiên khi ở trong các không gian ấm áp trong nhà, nàng có thể sử dụng các thiết kế giày thoải mái hơn cho bản phối, các gợi ý bao gồm dép kẹp, xăng đan, Mary Janes hay giày cao gót tối giản.

Dấu ấn vintage tinh khôi qua những chiếc chân váy họa tiết ca rô cổ điển - Ảnh 2.

Diện áo len bên ngoài chân váy dài họa tiết kèm dây lưng, mang bốt cao chạm gối và cứ thế thỏa sức sải bước từ công sở đến các buổi dạo phố, từ chuyến đi cuối tuần đến các sự kiện trang trọng hàng đầu

ẢNH: ELODIE ROMY

Dấu ấn vintage tinh khôi qua những chiếc chân váy họa tiết ca rô cổ điển - Ảnh 4.
Dấu ấn vintage tinh khôi qua những chiếc chân váy họa tiết ca rô cổ điển - Ảnh 5.

Sức hút từ các bản phối vintage lãng mạn và sự trẻ trung nằm ở cách biến hóa kỳ ảo của họa tiết và phong cách. Sử dụng cùng một kiểu họa tiết kẻ ô vuông nhưng sự giao hòa của các sắc độ màu sắc trên màu nền tươi sáng, những đường diềm bèo nơi chân váy hay áo trễ vai tạo nên sức cuốn hút riêng

ẢNH: EGGKA

Dấu ấn vintage tinh khôi qua những chiếc chân váy họa tiết ca rô cổ điển - Ảnh 3.

Mang sắc hồng tươi tắn vào những bản phối đường phố cùng kiểu chân váy cổ điển đặc trưng mùa này. Thiết kế xếp ly có đường xẻ để lộ một phần chân mang bốt, áo len cổ tim và chuỗi vòng cổ màu đỏ kết hợp ăn ý cùng gam màu đỏ tía/ đỏ đô của giày và túi

ẢNH: LAURA SMITH

Dấu ấn vintage tinh khôi qua những chiếc chân váy họa tiết ca rô cổ điển - Ảnh 6.

Chân váy dạ kẻ ca rô là một trong những món đồ hữu dụng trong mùa lạnh. Kết hợp cùng bốt và tất dài, áo len lông cừu, khăn quàng dạ khâu tay... mang đến tổng thể vintage mãn nhãn và ấn tượng

ẢNH: ELODIE ROMY

Dấu ấn vintage tinh khôi qua những chiếc chân váy họa tiết ca rô cổ điển - Ảnh 7.

Phong thái cổ điển, thanh lịch đặc trưng từ thời trang vintage được kết hợp qua các món đồ chủ đạo - từ blazer đến chân váy ca rô, từ sơ mi cổ bèo đến giày Mary Jane. Các gam màu tối ấm áp và mộc mạc được thổi làn gió hiện đại qua tông màu trắng của trang phục và màu sáng của mái tóc

ẢNH: SOLENE BOUCHEZ

Dấu ấn vintage tinh khôi qua những chiếc chân váy họa tiết ca rô cổ điển - Ảnh 8.

Tông màu nâu đất chủ đạo kết hợp những sọc màu xanh dương đan xen mang lại nét tươi sáng cho thiết kế chân váy dạ. Quý cô có thể áp dụng bản phối váy họa tiết và áo phao, áo len cùng tất dài kèm một chiếc túi da lộn đeo vai đầy cá tính

ẢNH: @JXNJUVV

Dấu ấn vintage tinh khôi qua những chiếc chân váy họa tiết ca rô cổ điển - Ảnh 9.

Vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính và tràn đầy sự tươi trẻ từ bản phối gồm chân váy bút chì họa tiết kẻ ca rô kết hợp áo sơ mi dệt kim có phần cổ áo hình cánh chim bồ câu làm nổi bật sự khác biệt

ẢNH: DEARJOSE


VINTAGE chân váy ca rô chân váy họa tiết Họa tiết Chân váy váy họa tiết

