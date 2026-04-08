Thời trang 24/7

Dễ mặc, dễ đẹp khi phối đồ đồng màu

Kim Ngọc
08/04/2026 08:00 GMT+7

Các bản phối đồng màu không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, không phải đau đầu nghĩ cách kết hợp mà còn tạo nên viber sành điệu, phù hợp với xu hướng thời trang.

Diện bản phối đồng màu được nhiều quý cô ưa thích vì nhanh gọn, dễ mặc và dễ đẹp. Điểm chung từ các bản phối này là sự tương đồng về màu sắc và phong cách, trong đó điểm nhấn thường đến từ một vài chi tiết nhỏ đắt giá.

Dễ mặc, dễ đẹp khi diện trang phục đồng màu - Ảnh 1.

Áo không tay mỏng nhẹ và chân váy dài dáng bút chì tôn đường cong tự nhiên. Bản phối tông trắng được làm nổi bật qua chi tiết hoa thủ công gắn trên ngực áo - một điểm nhấn thu hút khiến người nhìn không thể rời mắt

ẢNH: C'CHIC

Thăng hoa cùng bản phối đồng màu, sự hòa hợp trong phong cách

Các set đồng bộ chính là ví dụ hoàn hảo cho bản phối đồng màu. Tuy nhiên mỗi người đều có thể chọn cho mình những bản phối từ tủ đồ có sẵn dựa trên các công thức phối đồ đồng màu phổ biến. 

Gam màu tổng thể của trang phục có thể giống hệt hoặc có sự khác biệt nhẹ về sắc độ, độ đậm nhạt của một màu sắc. Bên cạnh đó, một chi tiết trang trí như chiếc nơ, bông hoa hay hàng cúc áo có sự tương phản mạnh mẽ với gam màu tổng thể cũng sẽ là lựa chọn tốt khi phối đồ đồng màu. 

Để đạt đến sự tinh tế giúp nâng tầm gu thời trang từ cách mặc thời thượng này, bạn có thể chuyển sự chú ý đến phom dáng của từng món đồ kết hợp, sao cho bản phối đạt tỷ lệ 1/3 hoặc tạo nên sự khác biệt nhỏ đến từ kỹ thuật tạo hình làm mới bề mặt chất liệu. 

Dễ mặc, dễ đẹp khi diện trang phục đồng màu - Ảnh 2.

Bản phối lấy sắc đỏ đậm làm màu sắc chủ đạo. Sự khác biệt về sắc độ mang đến chiều sâu thị giác cho bản phối đồng thời khiến phần thân trên trở nên thanh mảnh, phần thân dưới vững chắc và bản phối đạt chuẩn thẩm mỹ cao cấp hơn

ẢNH: SIXDO

Dễ mặc, dễ đẹp khi diện trang phục đồng màu - Ảnh 3.

Với sắc đỏ đậm tươi sáng, chi tiết cổ áo và phụ kiện giày, túi vàng chính là điểm sáng thu hút. Trang phục freesize ngày càng trở thành lựa chọn tiện dụng, mặc đẹp mà vẫn thoải mái, thư thái khi nàng được là chính mình

ẢNH: SIXDO

Dễ mặc, dễ đẹp khi diện trang phục đồng màu - Ảnh 4.

Tỷ lệ "vàng" tôn dáng cho mọi bản phối nằm ở công thức 1/3, theo đó các mẫu áo crop ngắn thường được phối cùng chân váy dài, quần dài cạp cao để tạo ấn tượng về sự cân bằng hoàn hảo

ẢNH: SIXDO

Dễ mặc, dễ đẹp khi diện trang phục đồng màu - Ảnh 5.

Bản phối đồng màu tông xám được khéo kết hợp cùng đỏ đậm và đen. Phong cách tối giản hiện đại chính là sàn diễn lớn nhất, nơi mọi cô gái tỏa sáng nét cá tính qua các bản phối thời trang

ẢNH: J.SOL

Dễ mặc, dễ đẹp khi diện trang phục đồng màu - Ảnh 6.

Khoảng hở cut out được phối ren họa tiết tạo nên điểm nhấn kết hợp cùng hàng cúc màu bạc sáng bóng chạy dọc thân trước tô điểm cho vẻ ngoài tối giản mà cuốn hút

ẢNH: C'CHIC

Dễ mặc, dễ đẹp khi diện trang phục đồng màu - Ảnh 7.

Diện cả bản phối all white mà không hề nhạt nhòa nhờ họa tiết thêu ren trên nền vải trong mờ. Thiết kế cổ trụ phóng khoáng ẩn hiện những đóa hoa được khéo léo phối cùng chân váy trắng hai lớp mang đến tổng thể thanh lịch cổ điển

ẢNH: C'CHIC

Dễ mặc, dễ đẹp khi diện trang phục đồng màu - Ảnh 8.
Dễ mặc, dễ đẹp khi diện trang phục đồng màu - Ảnh 9.

Sự khác biệt đến từ chất liệu vải, kết cấu bề mặt chất liệu trên nền màu sắc tương đồng có thể trở thành điểm nhấn thu hút cho bản phối đồng màu dành cho nàng công sở

ẢNH: SIXDO

Dễ mặc, dễ đẹp khi diện trang phục đồng màu - Ảnh 10.

Trang sức, phụ kiện có chi tiết màu vàng gold nổi bật tạo nên điểm nhấn cho bản phối mang tông đen bí ẩn, cá tính nhưng đặc biệt sang chảnh này

ẢNH: C'CHIC

Đồng màu trang phục đồng màu phối đồ đồng màu bản phối đồng màu set đồng bộ

Bỏ qua bikini, nàng vẫn tỏa sáng với loạt trang phục đi biển cuốn hút

Mẫu giày êm chân, tối giản và thoáng mát không thể vắng mặt trong mùa hè

Xua tan cái nắng ngày hè với những kiểu áo gam màu xanh mát lạnh

Quần shorts denim cho chuyến du lịch mùa hè: Gọn nhẹ mà vẫn nổi bật

'Giải nhiệt' ngày nắng từ những chiếc váy trắng

Áo khoác da vừa cá tính lại vừa sang trọng

Ngày hè rực nắng không thể thiếu mũ lưỡi trai thời thượng

Louis Vuitton chào đón cửa hàng đầu tiên dành cho nam tại Việt Nam

