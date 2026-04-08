Dễ mặc, dễ đẹp khi phối đồ đồng màu

Các bản phối đồng màu không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, không phải đau đầu nghĩ cách kết hợp mà còn tạo nên viber sành điệu, phù hợp với xu hướng thời trang.
Diện bản phối đồng màu được nhiều quý cô ưa thích vì nhanh gọn, dễ mặc và dễ đẹp. Điểm chung từ các bản phối này là sự tương đồng về màu sắc và phong cách, trong đó điểm nhấn thường đến từ một vài chi tiết nhỏ đắt giá.
Thăng hoa cùng bản phối đồng màu, sự hòa hợp trong phong cách
Các set đồng bộ chính là ví dụ hoàn hảo cho bản phối đồng màu. Tuy nhiên mỗi người đều có thể chọn cho mình những bản phối từ tủ đồ có sẵn dựa trên các công thức phối đồ đồng màu phổ biến.
Gam màu tổng thể của trang phục có thể giống hệt hoặc có sự khác biệt nhẹ về sắc độ, độ đậm nhạt của một màu sắc. Bên cạnh đó, một chi tiết trang trí như chiếc nơ, bông hoa hay hàng cúc áo có sự tương phản mạnh mẽ với gam màu tổng thể cũng sẽ là lựa chọn tốt khi phối đồ đồng màu.
Để đạt đến sự tinh tế giúp nâng tầm gu thời trang từ cách mặc thời thượng này, bạn có thể chuyển sự chú ý đến phom dáng của từng món đồ kết hợp, sao cho bản phối đạt tỷ lệ 1/3 hoặc tạo nên sự khác biệt nhỏ đến từ kỹ thuật tạo hình làm mới bề mặt chất liệu.
Sự khác biệt đến từ chất liệu vải, kết cấu bề mặt chất liệu trên nền màu sắc tương đồng có thể trở thành điểm nhấn thu hút cho bản phối đồng màu dành cho nàng công sở