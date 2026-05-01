Dễ mặc, dễ phối cùng váy sơ mi

Váy sơ mi hiện diện trong nhiều không gian từ trang trọng đến đời thường, từ văn phòng đến đường phố. Trong các bản phối trung tính, đầm sơ mi là đại diện cho hình ảnh thanh lịch, linh hoạt và sự thoải mái trong chừng mực.

Váy sơ mi gam màu xanh dương mát dịu. Các chi tiết tay ngắn, túi, cổ bẻ, nhún tầng và đường chiết eo có vạt áo cách điệu góp phần tạo nên diện mạo trẻ trung và mới mẻ cho phom váy chữ A quen thuộc ẢNH: PANTIO

Váy sơ mi nhẹ mát, lại chỉn chu và chuyên nghiệp

Tủ đồ công sở không bao giờ vắng mặt các thiết kế váy dài có cổ bẻ. Sự chỉn chu, chuyên nghiệp mà vẫn thông thoáng nhẹ mát do kiểu váy này mang lại giúp quý cô tự tin hơn khi xuống phố đi làm, đi chơi.

Nàng khẳng định bản lĩnh, phong thái qua những bản phối thời thượng hợp xu hướng. Thiết kế váy cổ sơ mi tối giản thu hút bởi họa tiết độc đáo lạ mắt, từng đường cắt may đều được chăm chút, tinh chỉnh để mang đến diện mạo thật chỉn chu, hoàn hảo dưới mọi góc nhìn ẢNH: SIXDO

Các thiết kế váy điểm họa tiết nhẹ nhàng là điểm sáng phong cách cho mùa hè. Bảng màu nhạt tươi mát với xanh dương, trắng, nâu be, hồng nhạt điểm các chấm bi tròn, đường gấp nếp xếp ly, nhún bèo... làm tăng thêm vẻ yêu kiều và sự nữ tính cho người mặc.

Váy sơ mi phối được với hầu hết mọi kiểu giày, túi xách và phụ kiện thông thường. Để tôn dáng tốt hơn, nàng có thể ưu tiên phối thiết kế này cùng thắt lưng da bản nhỏ hoặc khăn lụa họa tiết, dây vải thắt eo, dây hoa...

Váy dài màu cream mang đến vẻ ngoài trang nhã, thanh lịch và sự mát mẻ dễ chịu dưới tiết trời nóng bức. Trong mùa hè, các thiết kế có phần tay ngắn/tay con/không tay luôn mang đến cảm giác thanh thoát, cá tính nhưng vẫn nhẹ nhàng và thướt tha ẢNH: DICI CLOTHING

Nàng có thể hòa mình vào làn nước mát trong ký ức qua bảng màu loang họa tiết xanh dương đan cài trong từng nếp vải. Thiết kế mềm nhẹ, mỏng manh mang lại cảm giác dễ chịu đầy tự nhiên đi cùng hình ảnh dịu dàng ẢNH: PANTIO

Thắt lưng da bản nhỏ trở thành điểm nhấn tinh tế cho trang phục váy liền xếp ly bản lớn. Gam màu nâu nhã nhặn và lịch sự đem lại diện mạo chuyên nghiệp, phù hợp diện trong các dịp quan trọng, các buổi tiệc và thảm đỏ sự kiện ẢNH: MACI

Vải tơ voan, cotton, chiffon, cotton lụa... mang đến cảm nhận thoáng mát và nhẹ nhàng cho váy sơ mi dáng chữ A. Thiết kế có phần vạt vắt chéo hai bên hông tạo nên điểm nhấn lạ mắt, gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên ẢNH: C'CHIC

Váy maxi xếp tầng kết hợp khéo léo phần vải xuyên thấu và layer các lớp vải để tạo nên sự tinh tế, giàu thẩm mỹ cho trang phục ẢNH: NEM FASHION