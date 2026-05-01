  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Dễ mặc, dễ phối cùng váy sơ mi

Kim Ngọc
Kim Ngọc
01/05/2026 08:00 GMT+7

Váy sơ mi là trang phục váy dài liền thân có phần cổ bẻ (cổ sơ mi, cổ đức, cổ trụ...). Vừa thông dụng, thoáng mát mà vẫn lịch sự nên váy sơ mi được xem là kiểu trang phục dễ mặc, dễ đẹp nhất nhì tủ đồ cơ bản.

Váy sơ mi hiện diện trong nhiều không gian từ trang trọng đến đời thường, từ văn phòng đến đường phố. Trong các bản phối trung tính, đầm sơ mi là đại diện cho hình ảnh thanh lịch, linh hoạt và sự thoải mái trong chừng mực.

Dễ mặc, dễ phối cùng váy sơ mi- Ảnh 1.

Váy sơ mi gam màu xanh dương mát dịu. Các chi tiết tay ngắn, túi, cổ bẻ, nhún tầng và đường chiết eo có vạt áo cách điệu góp phần tạo nên diện mạo trẻ trung và mới mẻ cho phom váy chữ A quen thuộc

ẢNH: PANTIO

Váy sơ mi nhẹ mát, lại chỉn chu và chuyên nghiệp

Tủ đồ công sở không bao giờ vắng mặt các thiết kế váy dài có cổ bẻ. Sự chỉn chu, chuyên nghiệp mà vẫn thông thoáng nhẹ mát do kiểu váy này mang lại giúp quý cô tự tin hơn khi xuống phố đi làm, đi chơi.

Dễ mặc, dễ phối cùng váy sơ mi- Ảnh 2.

Nàng khẳng định bản lĩnh, phong thái qua những bản phối thời thượng hợp xu hướng. Thiết kế váy cổ sơ mi tối giản thu hút bởi họa tiết độc đáo lạ mắt, từng đường cắt may đều được chăm chút, tinh chỉnh để mang đến diện mạo thật chỉn chu, hoàn hảo dưới mọi góc nhìn

ẢNH: SIXDO

Các thiết kế váy điểm họa tiết nhẹ nhàng là điểm sáng phong cách cho mùa hè. Bảng màu nhạt tươi mát với xanh dương, trắng, nâu be, hồng nhạt điểm các chấm bi tròn, đường gấp nếp xếp ly, nhún bèo... làm tăng thêm vẻ yêu kiều và sự nữ tính cho người mặc.

Váy sơ mi phối được với hầu hết mọi kiểu giày, túi xách và phụ kiện thông thường. Để tôn dáng tốt hơn, nàng có thể ưu tiên phối thiết kế này cùng thắt lưng da bản nhỏ hoặc khăn lụa họa tiết, dây vải thắt eo, dây hoa...

Dễ mặc, dễ phối cùng váy sơ mi- Ảnh 3.

Váy dài màu cream mang đến vẻ ngoài trang nhã, thanh lịch và sự mát mẻ dễ chịu dưới tiết trời nóng bức. Trong mùa hè, các thiết kế có phần tay ngắn/tay con/không tay luôn mang đến cảm giác thanh thoát, cá tính nhưng vẫn nhẹ nhàng và thướt tha

ẢNH: DICI CLOTHING

Dễ mặc, dễ phối cùng váy sơ mi- Ảnh 4.

Nàng có thể hòa mình vào làn nước mát trong ký ức qua bảng màu loang họa tiết xanh dương đan cài trong từng nếp vải. Thiết kế mềm nhẹ, mỏng manh mang lại cảm giác dễ chịu đầy tự nhiên đi cùng hình ảnh dịu dàng

ẢNH: PANTIO

Dễ mặc, dễ phối cùng váy sơ mi- Ảnh 5.

Thắt lưng da bản nhỏ trở thành điểm nhấn tinh tế cho trang phục váy liền xếp ly bản lớn. Gam màu nâu nhã nhặn và lịch sự đem lại diện mạo chuyên nghiệp, phù hợp diện trong các dịp quan trọng, các buổi tiệc và thảm đỏ sự kiện

ẢNH: MACI

Dễ mặc, dễ phối cùng váy sơ mi- Ảnh 6.

Vải tơ voan, cotton, chiffon, cotton lụa... mang đến cảm nhận thoáng mát và nhẹ nhàng cho váy sơ mi dáng chữ A. Thiết kế có phần vạt vắt chéo hai bên hông tạo nên điểm nhấn lạ mắt, gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

ẢNH: C'CHIC

Dễ mặc, dễ phối cùng váy sơ mi- Ảnh 7.

Váy maxi xếp tầng kết hợp khéo léo phần vải xuyên thấu và layer các lớp vải để tạo nên sự tinh tế, giàu thẩm mỹ cho trang phục

ẢNH: NEM FASHION

Dễ mặc, dễ phối cùng váy sơ mi- Ảnh 8.
Dễ mặc, dễ phối cùng váy sơ mi- Ảnh 9.

Hai gợi ý cho nàng yêu phong cách trẻ trung qua gam màu xanh dương với điểm nhấn nhún eo hai bên hông và sắc hồng đào qua các đường xếp ly, gấp nếp tinh tế. Trong mọi hoàn cảnh, thiết kế váy liền phối cổ vẫn mang đến điểm sáng tinh tế cho phong cách cá nhân

ẢNH: DICI CLOTHING

váy sơ mi Sơ mi Váy dài váy maxi váy sơ mi tay ngắn

Bài viết khác

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top