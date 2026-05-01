Dễ mặc, dễ phối cùng váy sơ mi

Váy sơ mi là trang phục váy dài liền thân có phần cổ bẻ (cổ sơ mi, cổ đức, cổ trụ...). Vừa thông dụng, thoáng mát mà vẫn lịch sự nên váy sơ mi được xem là kiểu trang phục dễ mặc, dễ đẹp nhất nhì tủ đồ cơ bản.
Chia sẻ bài viết
Váy sơ mi hiện diện trong nhiều không gian từ trang trọng đến đời thường, từ văn phòng đến đường phố. Trong các bản phối trung tính, đầm sơ mi là đại diện cho hình ảnh thanh lịch, linh hoạt và sự thoải mái trong chừng mực.
Váy sơ mi nhẹ mát, lại chỉn chu và chuyên nghiệp
Tủ đồ công sở không bao giờ vắng mặt các thiết kế váy dài có cổ bẻ. Sự chỉn chu, chuyên nghiệp mà vẫn thông thoáng nhẹ mát do kiểu váy này mang lại giúp quý cô tự tin hơn khi xuống phố đi làm, đi chơi.
Các thiết kế váy điểm họa tiết nhẹ nhàng là điểm sáng phong cách cho mùa hè. Bảng màu nhạt tươi mát với xanh dương, trắng, nâu be, hồng nhạt điểm các chấm bi tròn, đường gấp nếp xếp ly, nhún bèo... làm tăng thêm vẻ yêu kiều và sự nữ tính cho người mặc.
Váy sơ mi phối được với hầu hết mọi kiểu giày, túi xách và phụ kiện thông thường. Để tôn dáng tốt hơn, nàng có thể ưu tiên phối thiết kế này cùng thắt lưng da bản nhỏ hoặc khăn lụa họa tiết, dây vải thắt eo, dây hoa...
Hai gợi ý cho nàng yêu phong cách trẻ trung qua gam màu xanh dương với điểm nhấn nhún eo hai bên hông và sắc hồng đào qua các đường xếp ly, gấp nếp tinh tế. Trong mọi hoàn cảnh, thiết kế váy liền phối cổ vẫn mang đến điểm sáng tinh tế cho phong cách cá nhân