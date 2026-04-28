Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng làm mới cả tủ đồ hè

Quần jeans ống rộng là chiếc quần có phần ống suông rộng từ lưng kéo dài xuống đến gấu quần. Mùa hè, quần ống rộng vải denim được phối cùng áo babydoll, áo yếm, áo crop top đầy trẻ trung và cá tính.
Không chỉ là chiếc quần định hình phong cách thời trang đường phố, quần jeans ống rộng ngày càng trở nên gần gũi trong đời sống vì dễ mặc, dễ phối.
Chinh phục mọi phong cách với quần jeans ống rộng
Các bản phối cá tính nổi bật đường phố ưa chuộng kết hợp quần denim ống rộng và áo crop top, áo tank top, áo hai dây, áo yếm... Trong khi đó quý cô yêu thích phong cách cổ điển chọn mặc jeans và sơ mi họa tiết, jeans và áo phông dài tay. Bản phối kết hợp áo babydoll xếp ly, áo bralette phối sơ mi oversized làm nổi bật vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung và cuốn hút.
Quần jean ống siêu rộng được fashionista Khánh Linh diện cùng sơ mi kẻ ca rô đính bèo nhún. Thiết kế màu xanh ngả rêu còn có phần vạt trước lạ mắt được cô phối với xăng đan và túi da lộn đeo vai