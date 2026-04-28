Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng làm mới cả tủ đồ hè

Không chỉ là chiếc quần định hình phong cách thời trang đường phố, quần jeans ống rộng ngày càng trở nên gần gũi trong đời sống vì dễ mặc, dễ phối.

Quần jeans ống rộng là một chỉ dẫn quan trọng của phong cách đường phố - nơi các bản phối luôn bắt đầu với demim, crop top, sneakers và những chiếc túi đeo vai đặc sắc, nổi bật. Ở bản phối áo thun trắng dáng lửng và quần jeans, có thể thấy chi tiết khăn bandana ren tiệp màu áo khoe nét nữ tính tương phản với chi tiết quần cạp trễ hở eo ẢNH: @NATHALIEFANJ

Chinh phục mọi phong cách với quần jeans ống rộng

Gam màu vàng bừng sáng nhưng vẫn dịu mát trên mẫu áo xếp nhún tay ngắn cực kỳ mát mẻ và trẻ trung. Áo được phối cùng quần jeans màu xanh nhạt và xăng đan dây mảnh màu trắng tôn trọn nét ngọt ngào tiểu thư nơi quý cô ẢNH: MADELEN

Các bản phối cá tính nổi bật đường phố ưa chuộng kết hợp quần denim ống rộng và áo crop top, áo tank top, áo hai dây, áo yếm... Trong khi đó quý cô yêu thích phong cách cổ điển chọn mặc jeans và sơ mi họa tiết, jeans và áo phông dài tay. Bản phối kết hợp áo babydoll xếp ly, áo bralette phối sơ mi oversized làm nổi bật vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung và cuốn hút.

Quần ống rộng luôn giúp cho phần thân dưới đẹp và ưa nhìn hơn do có thể che nhược điểm, kết hợp thêm phần cạp cao sẽ "thu gọn" cả vòng eo và hông. Dáng quần ôm nhẹ ở phần hông eo cộng hưởng cùng mẫu áo dáng ôm tôn dáng tự nhiên mà vẫn thoải mái và nhẹ nhàng ẢNH: @ELODIE ROMY

Quần jeans ống cong vẫn đang là xu hướng denim nổi bật. Mẫu quần có phần gấu tưa chỉ tự nhiên, cạp vừa vặn không lộ eo được tín đồ thời trang phối cùng loafer đen, áo dệt kim dài tay, khăn bandana xanh và một chiếc túi cói đeo vai chuẩn vibe mùa hè ẢNH: @APOLLINE THIBAULT

Dành cho các quý cô có vóc dáng nhỏ nhắn và chiều cao vừa phải là kiểu quần jeans ống đứng - ống quần rộng vừa tôn dáng tốt hơn, tránh được cảm giác bị trang phục "nuốt chửng". Phối jeans và sơ mi oversized đỏ cùng bralette đen khiến nữ tín đồ nổi bật mọi góc phố ẢNH: @MOOKWA

Trong những ngày nghỉ thong thả, đừng ngại ngần diện jeans, dép xỏ ngón cùng áo yếm/áo hai dây mát mẻ xuống phố uống cà phê nơi quán quen, đi dạo, mua sắm... ẢNH: @SORYOUNGA

Quần baggy jeans màu xanh chàm đậm luôn là lựa chọn tốt nhất cho những nàng muốn tôn phần thân dưới. Bản phối kết hợp áo thun oversized trơn màu vàng chanh rực rỡ tạo nên diện mạo thanh lịch và thoải mái một cách dễ dàng ẢNH: @JULIANADIARY

Quần jean ống siêu rộng được fashionista Khánh Linh diện cùng sơ mi kẻ ca rô đính bèo nhún. Thiết kế màu xanh ngả rêu còn có phần vạt trước lạ mắt được cô phối với xăng đan và túi da lộn đeo vai ẢNH: INSTAGRAM KLINH



