  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng làm mới cả tủ đồ hè

Kim Ngọc
Kim Ngọc
28/04/2026 18:00 GMT+7

Quần jeans ống rộng là chiếc quần có phần ống suông rộng từ lưng kéo dài xuống đến gấu quần. Mùa hè, quần ống rộng vải denim được phối cùng áo babydoll, áo yếm, áo crop top đầy trẻ trung và cá tính.

Không chỉ là chiếc quần định hình phong cách thời trang đường phố, quần jeans ống rộng ngày càng trở nên gần gũi trong đời sống vì dễ mặc, dễ phối.

Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng làm mới cả tủ đồ hè- Ảnh 1.

Quần jeans ống rộng là một chỉ dẫn quan trọng của phong cách đường phố - nơi các bản phối luôn bắt đầu với demim, crop top, sneakers và những chiếc túi đeo vai đặc sắc, nổi bật. Ở bản phối áo thun trắng dáng lửng và quần jeans, có thể thấy chi tiết khăn bandana ren tiệp màu áo khoe nét nữ tính tương phản với chi tiết quần cạp trễ hở eo

ẢNH: @NATHALIEFANJ

Chinh phục mọi phong cách với quần jeans ống rộng

Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng làm mới cả tủ đồ hè- Ảnh 2.

Gam màu vàng bừng sáng nhưng vẫn dịu mát trên mẫu áo xếp nhún tay ngắn cực kỳ mát mẻ và trẻ trung. Áo được phối cùng quần jeans màu xanh nhạt và xăng đan dây mảnh màu trắng tôn trọn nét ngọt ngào tiểu thư nơi quý cô

ẢNH: MADELEN

Các bản phối cá tính nổi bật đường phố ưa chuộng kết hợp quần denim ống rộng và áo crop top, áo tank top, áo hai dây, áo yếm... Trong khi đó quý cô yêu thích phong cách cổ điển chọn mặc jeans và sơ mi họa tiết, jeans và áo phông dài tay. Bản phối kết hợp áo babydoll xếp ly, áo bralette phối sơ mi oversized làm nổi bật vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung và cuốn hút.

Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng làm mới cả tủ đồ hè- Ảnh 3.

Quần ống rộng luôn giúp cho phần thân dưới đẹp và ưa nhìn hơn do có thể che nhược điểm, kết hợp thêm phần cạp cao sẽ "thu gọn" cả vòng eo và hông. Dáng quần ôm nhẹ ở phần hông eo cộng hưởng cùng mẫu áo dáng ôm tôn dáng tự nhiên mà vẫn thoải mái và nhẹ nhàng

ẢNH: @ELODIE ROMY

Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng làm mới cả tủ đồ hè- Ảnh 4.

Quần jeans ống cong vẫn đang là xu hướng denim nổi bật. Mẫu quần có phần gấu tưa chỉ tự nhiên, cạp vừa vặn không lộ eo được tín đồ thời trang phối cùng loafer đen, áo dệt kim dài tay, khăn bandana xanh và một chiếc túi cói đeo vai chuẩn vibe mùa hè

ẢNH: @APOLLINE THIBAULT

Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng làm mới cả tủ đồ hè- Ảnh 5.

Dành cho các quý cô có vóc dáng nhỏ nhắn và chiều cao vừa phải là kiểu quần jeans ống đứng - ống quần rộng vừa tôn dáng tốt hơn, tránh được cảm giác bị trang phục "nuốt chửng". Phối jeans và sơ mi oversized đỏ cùng bralette đen khiến nữ tín đồ nổi bật mọi góc phố

ẢNH: @MOOKWA

Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng làm mới cả tủ đồ hè- Ảnh 6.

Trong những ngày nghỉ thong thả, đừng ngại ngần diện jeans, dép xỏ ngón cùng áo yếm/áo hai dây mát mẻ xuống phố uống cà phê nơi quán quen, đi dạo, mua sắm...

ẢNH: @SORYOUNGA

Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng làm mới cả tủ đồ hè- Ảnh 7.

Quần baggy jeans màu xanh chàm đậm luôn là lựa chọn tốt nhất cho những nàng muốn tôn phần thân dưới. Bản phối kết hợp áo thun oversized trơn màu vàng chanh rực rỡ tạo nên diện mạo thanh lịch và thoải mái một cách dễ dàng

ẢNH: @JULIANADIARY

Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng làm mới cả tủ đồ hè- Ảnh 8.
Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng làm mới cả tủ đồ hè- Ảnh 9.

Quần jean ống siêu rộng được fashionista Khánh Linh diện cùng sơ mi kẻ ca rô đính bèo nhún. Thiết kế màu xanh ngả rêu còn có phần vạt trước lạ mắt được cô phối với xăng đan và túi da lộn đeo vai

ẢNH: INSTAGRAM KLINH


quần jeans ống rộng Quần jeans baggy jeans quần denim ống rộng jeans

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top