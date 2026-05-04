Denim on denim: Công thức phối đồ cá tính chưa bao giờ lỗi mốt

Denim on denim là sự kết hợp các món đồ cùng chất liệu vải jean, biểu tượng của sự tinh tế và khả năng biến hóa vô tận từ những món đồ cơ bản nhất trong tủ đồ.
Gây ấn tượng mạnh với chiếc áo khoác denim màu xanh đậm đen kết hợp cùng hàng khuy kim loại sáng bóng tạo điểm nhấn sang trọng. Chất liệu denim dày dặn và đứng phom giúp định hình vóc dáng, đi cùng quần ngắn cạp thấp đồng màu, toát lên hơi thở của những năm 2000 đầy phá cách và nổi loạn
ẢNH: 61COMFY
Sự kết hợp giữa áo khoác denim xanh nhạt có túi ngực và chân váy chữ A. Gam màu xanh sáng đặc trưng của vải denim. Những đường cắt may tinh tế trên chất liệu denim cao cấp giúp bộ đồ trở nên mềm mại và dễ ứng dụng trong mọi hoạt động hằng ngày. Phối cùng áo ba lỗ trắng bên trong để sở hữu vẻ ngoài trong trẻo và rạng rỡ dưới nắng hè
ẢNH: @_ALEVSGLAM
Chiếc áo khoác denim đen loang xám khói độc đáo, sự tương phản nhẹ nhàng khi phối cùng quần denim xanh nhạt ống suông giúp bộ đồ trở nên hài hòa và có chiều sâu hơn về màu sắc. Chất liệu denim loang màu không chỉ bền bỉ mà còn giúp che khuyết điểm hiệu quả, mang lại sự tự tin tuyệt đối
ẢNH: @_YENMEO.1098
Áo khoác denim dáng ngắn màu xanh xám với túi ngang bụng sành điệu. Đi cùng quần denim ống rộng đồng màu, sắc xanh xám lạ mắt giúp bạn thoát khỏi những bản phối denim truyền thống, khẳng định gu thẩm mỹ sắc sảo. Kết hợp cùng áo hai dây voan nhiều tầng để tăng thêm sự nữ tính cho set đồ bụi bặm
Bộ trang phục denim đen toàn tập trở nên vô cùng bắt mắt nhờ những đường chỉ thêu nổi màu trắng chạy dọc theo thân áo và quần. Thiết kế túi áo đối xứng cùng chất liệu vải denim đen tuyền. Sự đồng nhất về màu sắc của cả cây denim, diện áo hai dây phối cùng nội y đen bên trong để khoe khéo nét quyến rũ đầy tinh tế
Set đồ gồm áo khoác denim đen chỉ nổi có phần bo gấu tay phối cùng quần lửng tạo nên một diện mạo mang hơi hướng cổ điển. Chất liệu denim đen cứng cáp giữ được phom dáng chuẩn mực, mặc thêm áo sơ mi trắng bên trong để tạo nên một bộ cánh thanh lịch, phù hợp cho cả đi làm lẫn đi chơi
ẢNH: @_THDNGG_
Chiếc áo khoác denim với hiệu ứng loang xanh dương và xám nhạt mang lại vẻ đẹp đậm chất nghệ thuật. Khi đi cùng quần denim ống rộng kiểu loang màu tinh tế giúp nàng dễ dàng tỏa sáng với phong cách tự do
ẢNH: @_0OL3_GRAM
Áo khoác denim với phom dáng nhỏ gọn vừa vặn cơ thể phối cùng quần suông cạp thấp tạo nên một bản phối kinh điển không bao giờ lỗi mốt. Chất liệu denim xanh truyền thống kết hợp giữa áo phom ôm và quần suông rộng giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể
