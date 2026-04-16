Thời trang 24/7

Đẹp bất bại với bộ đôi áo và chân váy dài

Kim Ngọc
16/04/2026 08:00 GMT+7

Các bản phối áo và chân váy dài tưởng đơn giản nhưng không bao giờ nhàm chán, cổ điển nhưng cực kỳ hiện đại và năng động cho cô nàng thành thị ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày.

Chân váy bút chì và áo kiểu điệu đà, chân váy maxi và sơ mi, chân váy xếp ly phối áo cổ sen tinh tế... là một số cặp đôi áo và chân váy dài nàng phải thử trong mùa nắng năm nay.

Đẹp bất bại với bộ đôi áo và chân váy dài- Ảnh 1.

Phong thái trẻ trung, thanh lịch từ cặp đôi áo cổ sen và chân váy nữ sinh có các đường xếp ly rẻ quạt khiến nàng mê mẩn. Có thể thấy chỉ cần thay đổi kiểu áo là bản phối áo và váy xếp ly đã có thể trở nên khác biệt

ẢNH: TIT ELEGANT

Chân váy xếp ly phối áo crop top, tank top 'giải nhiệt' ngày hè

Khi nhắc đến bản phối áo và chân váy, nàng không thể bỏ qua cặp đôi váy xếp ly và tank top, crop top hoặc áo hai dây. Chân váy xếp ly tinh tế, nhẹ nhàng phối cùng các mẫu áo thoáng mát mang đặc trưng của mùa hè tạo nên các bản phối trẻ trung, thông thoáng hoàn hảo cho tiết trời nóng bức mùa này.

Đẹp bất bại với bộ đôi áo và chân váy dài- Ảnh 2.

Chân váy dài in họa tiết nền trắng phối tank top trắng, dép xỏ ngón và mũ rộng vành mang đến góc nhìn giàu năng lượng và sự tươi trẻ. Tông màu sáng của trang phục kết hợp cùng loạt phụ kiện hè đem đến sự đồng điệu trong phong cách thời trang

ẢNH: GIGI

Đẹp bất bại với bộ đôi áo và chân váy dài- Ảnh 3.

Nàng công sở tỏa sáng trong thiết kế trắng đen tối giản. Chân váy xếp ly có các chi tiết đính kết lấp lánh tạo nên điểm nhấn nổi bật được quý cô khéo léo phối sơ mi cổ nhọn và áo khoác crop cài hoa. Bản phối chuyên nghiệp và nền nã này dành để nàng diện đi làm, dự các cuộc họp, các bữa tiệc và sự kiện

ẢNH: BOHEE

Đẹp bất bại với bộ đôi áo và chân váy dài- Ảnh 4.

Áo kiểu dún bèo điệu đà và chân váy bút chì qua hai sắc thái trắng ngà và be nhạt mang đến vẻ ngoài thanh lịch và trang nhã. Bản phối có nhiều điểm nhấn tinh tế ở phần eo xếp ly, cổ và tay áo nhún. Trang sức, túi và giày cũng góp phần không nhỏ tạo nên ấn tượng khó quên cho nàng

ẢNH: C'CHIC

Chân váy bút chì phối áo kiểu

Kiểu chân váy cổ điển này cần thiết có mặt khi quý cô muốn dùng trang phục để tôn nét đẹp hình thể. Phom dáng bút chì đặc trưng giúp làm nổi bật phần thân trên và "thu gọn" phần hông đùi, qua đó tạo tỷ lệ đẹp cho vóc dáng của người mặc.

Đẹp bất bại với bộ đôi áo và chân váy dài- Ảnh 5.

Chân váy maxi dáng bút chì đứng phom phối áo họa tiết cổ điển, phần cổ bẻ cách điệu với độ mở chữ V, hoa cài áo khéo "hút" mọi ánh nhìn. Sự tương phản của bảng màu và phom dáng của từng món đồ mang đến hiệu ứng thị giác tích cực, phù hợp cho nàng muốn "hack" phần thân trên nhiều khuyết điểm

ẢNH: MOCEVA

Đẹp bất bại với bộ đôi áo và chân váy dài- Ảnh 6.

Phối chân váy bút chì và áo đồng bộ với sự nhịp nhàng của họa tiết đường kẻ, tông màu và tỷ lệ vàng từ trang phục - áo tay liền cổ đứng cách điệu phối hai thắt lưng làm tăng hiệu quả tôn eo

ẢNH: HAGOO

Đẹp bất bại với bộ đôi áo và chân váy dài- Ảnh 7.

Chân váy đuôi cá và áo lụa mềm nhẹ, quyến rũ và thoáng mát là ý tưởng để nàng công sở làm mới phong cách thường ngày. Dáng váy đuôi cá có thể kết hợp thêm nhiều mẫu áo cơ bản khác như áo polo, áo thun đơn sắc, sơ mi trắng...

ẢNH: IVY MODA

Đẹp bất bại với bộ đôi áo và chân váy dài- Ảnh 8.

Chân váy maxi và áo tơ organza làm nổi bật vẻ sang trọng và kiêu kỳ của quý cô. Bản phối màu beige cực kỳ tôn da, phối cùng giày cao gót tông vàng gold và trang sức bản nhỏ là chuẩn viber "nữ tổng tài" sành điệu

ẢNH: MOCEVA

Cặp đôi áo và chân váy maxi cổ điển

Chân váy maxi vừa có thể là kiểu chân váy dành cho thảm đỏ và các sự kiện trang trọng vừa là thiết kế "must have" cho các bản phối theo phong cách đường phố mùa hè.

Đẹp bất bại với bộ đôi áo và chân váy dài- Ảnh 9.

Chân váy dáng dài từ các chất vải mềm nhẹ có độ rủ mềm thích hợp cho các chuyến đi chơi mùa hè, cho buổi chiều dạo phố hay hẹn hò người thương

ẢNH: C'CHIC


áo và chân váy Chân váy chân váy bút chì chân váy maxi chân váy xếp ly áo lụa Sơ mi họa tiết

