Thời trang 24/7

Diện áo cut out cùng quần tối màu, gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/02/2026 14:00 GMT+7

Chỉ cần một chi tiết cut out được đặt đúng chỗ và kết hợp cùng quần tối màu, trang phục đã có thể cân bằng hoàn hảo giữa nét gợi cảm và sự thanh lịch.

Trang phục cut out với những đường cắt có chủ ý, khi kết hợp cùng quần tối màu, không còn mang cảm giác phô trương mà trở thành tuyên ngôn phong cách đầy chừng mực. 

Sự đối lập của chi tiết cut out và vẻ trầm ổn của gam màu 

Diện áo cut out cùng quần tối màu, gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch- Ảnh 1.

Áo dáng crop top với chi tiết cut out nhỏ ở thân trước và dây cổ đan chéo mang lại điểm nhấn vừa đủ cho phần thân trên. Họa tiết kẻ sọc dọc trên nền vải ôm sát, khi đi cùng quần cargo xám đậm, phom rộng với túi hộp và chi tiết khóa kim loại, set đồ tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa nét mềm mại của áo và vẻ mạnh mẽ của quần

ẢNH: @BUNNYHILLCONCEPT

Diện áo cut out cùng quần tối màu, gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch- Ảnh 2.

Chiếc áo thun trắng dáng ôm với phần cut out ngay dưới ngực, thiết kế cổ chữ V sâu được viền ren mảnh tạo điểm nhấn nhẹ nhàng. Khi kết hợp cùng quần shorts tối màu phủ sequin bắt sáng, set đồ lập tức trở nên nổi bật nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu nhờ bảng màu trung tính

ẢNH: @HH.VINTAGESHOP

Diện áo cut out cùng quần tối màu, gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch- Ảnh 3.

Áo thun trắng dáng ôm với thiết kế bất đối xứng, phần vai trễ cùng chi tiết cut out nhỏ ở ngực. Viền đinh tán kim loại và họa tiết chữ in đen giúp chiếc áo không bị đơn điệu dù sử dụng gam màu sáng. Cách phối áo cùng bra đen bên trong giúp trang phục có chiều sâu thị giác mà không quá cầu kỳ. Quần ống rộng màu đen, phom suông dài đóng vai trò cân bằng lại phần thân trên ôm sát, tạo nên tỷ lệ hài hòa cho cơ thể

ẢNH: @SET_SHOPPP

Diện áo cut out cùng quần tối màu, gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch- Ảnh 4.

Với những ai yêu thích phong cách tối giản, áo crop top đen dáng suông với chi tiết cut out nhỏ ở vai là lựa chọn đáng chú ý. Phom áo không quá ôm giúp người mặc thoải mái hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Khi phối cùng quần ống rộng cạp cao màu đen, đường ly dọc giúp dáng người trông cao ráo hơn

ẢNH: 2HAND OFFICIAL

Diện áo cut out cùng quần tối màu, gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch- Ảnh 5.

Áo đen tay dài dáng ôm nhẹ với chi tiết cut out đối xứng ở cổ và vai, được nối bằng chi tiết kim loại ánh vàng. Sánh đôi cùng quần jeans xanh đậm cạp cao, ống đứng là lựa chọn dễ mặc, giúp tổng thể trang phục trở nên linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh. Túi xách da màu nâu và giày cao gót mũi nhọn màu be giúp set đồ thêm phần mềm mại, trung hòa sắc đen và tạo cảm giác thanh lịch

ẢNH: CE'LIA

Diện áo cut out cùng quần tối màu, gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch- Ảnh 6.

Một lựa chọn khác dành cho những ai muốn đổi mới phong cách nhưng vẫn giữ nét trang nhã là áo đen tay dài chất liệu co giãn, điểm nhấn nằm ở chi tiết cut out ngang ngực. Khi kết hợp cùng quần tây đen cạp cao, ống rộng với đường ly thẳng đứng, trang phục mang hơi hướng hiện đại

ẢNH: D.CHIC

Diện áo cut out cùng quần tối màu, gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch- Ảnh 7.

Áo đen dáng ôm với chất liệu mỏng nhẹ, phần tay hơi xuyên thấu mang lại cảm giác mềm mại và nữ tính. Chi tiết cut out nhỏ trước ngực kết hợp các đường xếp giúp chiếc áo có thêm chiều sâu mà không quá nổi bật. Quần jeans xanh đậm cạp cao, ống loe nhẹ đóng vai trò tạo tỷ lệ cân đối cho cơ thể, giúp đôi chân trông dài hơn

ẢNH: IVY MODA

Diện áo cut out cùng quần tối màu, gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch- Ảnh 8.

Áo trắng tay dài dáng ôm với chi tiết cut out ở ngực mang lại cảm giác nhẹ nhàng. Quần shorts đen cạp cao, phom suông nhẹ với đường xếp ly giúp tổng thể trang phục trở nên gọn gàng nhưng không bó buộc. Mũ bucket, túi xách mini và xăng đan đế dày là những phụ kiện quen thuộc, phù hợp cho các hoạt động dạo phố hay gặp gỡ bạn bè

ẢNH: MARC

 

cut out trang phục cut out Áo thun áo crop top Quần jeans

