Diện áo cut out cùng quần tối màu, gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch

Áo dáng crop top với chi tiết cut out nhỏ ở thân trước và dây cổ đan chéo mang lại điểm nhấn vừa đủ cho phần thân trên. Họa tiết kẻ sọc dọc trên nền vải ôm sát, khi đi cùng quần cargo xám đậm, phom rộng với túi hộp và chi tiết khóa kim loại, set đồ tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa nét mềm mại của áo và vẻ mạnh mẽ của quần