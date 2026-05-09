Diện áo thun tôn dáng, nàng tận hưởng sự thoải mái cả ngày dài

Khác với hầu hết các mùa trong năm, mùa hè là khoảng thời gian đặc biệt khi quý cô có thể mang những chiếc áo thun vào phong cách công sở. Dưới đây là những gợi ý biến hóa đa phong cách với áo thun, phù hợp cho nhiều không gian.

Chân váy hoa phối áo thun đen in họa tiết hoa đỏ kết hợp đính hạt thủ công tạo điểm nhấn tinh tế cho tổng thể. Bản phối này là minh chứng cho việc quý cô công sở hoàn toàn có thể diện áo thun để đi làm, đi học, dạo phố, đi chơi... ẢNH: ELISE

Áo phông trơn, áo thun in họa tiết nhã nhặn, lịch thiệp sẽ tạo nên điểm nhấn thị giác ấn tượng khi được phối khéo léo cùng chân váy dáng xòe ẢNH: ELISE

Hoàn thiện phong cách công sở với bản phối chân váy xòe và áo thun

Chân váy xòe và áo thun là cặp đôi dễ mặc dễ đẹp với hầu hết mọi dáng người. Hãy ưu tiên dáng áo ôm nhẹ (fit) khi nàng muốn tạo hình ảnh gọn gàng, tôn dáng năng động. Dáng áo thun oversized mang lại sự thoải mái nhất định nhưng dễ mang đến cảm giác không chỉn chu khi bước vào nơi làm việc như các phòng họp, công sở...

Chân váy xếp ly hai lớp dáng xòe nhẹ phối áo thun đen in họa tiết chữ logomania mang đến góc nhìn hoàn hảo cho vòng eo thon. Thiết kế cùng tông màu phối chi tiết cạp xếp ly ngang có tác dụng "nối dài" khiến vòng 2 thon thả hơn hẳn ẢNH: SIXDO

Bản phối tông đen được làm mới qua cách phối phụ kiện túi xách và giày cao gót màu nâu da bò. Qua các bản phối diện áo thun này, quý cô chẳng còn băn khoăn và luôn tự tin khi diện áo thun đến công sở ẢNH: SIXDO

Chân váy chữ A, chân váy xếp ly phối áo phông họa tiết

Cặp đôi chân váy chữ A, chân váy xếp ly dáng chữ A phối áo phông họa tiết mang đến hình ảnh trẻ trung, phóng khoáng mà vẫn lịch sự. Hãy ưu tiên các bản in họa tiết đẹp mắt và giàu tính sáng tạo thay vì những họa tiết ấn tượng, gây tò mò nếu muốn phong cách của bạn vừa vặn với mọi không gian.

Áo phông in họa tiết dáng vừa vặn, tay ngắn mang lại sự thoải mái và nhẹ nhàng, phù hợp phối cùng chân váy chữ A, chân váy xếp ly và giày cao gót ẢNH: SIXDO

Chân váy bút chì mang lại cảm nhận khác biệt khi phối cùng áo phông họa tiết. Phom dáng ôm tôn đường cong của chân váy bổ sung cho dáng áo rộng rãi, hai gam màu đen và trắng kết hợp hài hòa, tạo điểm nhấn thị giác ẢNH: IVY MODA

Cùng một dáng áo thun oversized họa tiết có thể kết hợp thành hai outfit - phối với quần culottes hoặc chân váy midi. Đây là những gợi ý mặc đẹp cho buổi hẹn cà phê cuối tuần, dạo phố, các buổi gặp gỡ thân tình hay đơn giản là thong thả tận hưởng những ngày nghỉ thảnh thơi của riêng bạn ẢNH: ELISE

Áo thun phối chân váy denim

Thời trang denim là một trong những điều phải thử trong mùa hè. Chân váy denim dáng ngắn, dáng midi, chân váy bút chì từ vải denim đều là những món đồ thú vị để kết hợp. Ngoài dáng áo thun cổ tròn quen thuộc, quý cô có thể mở rộng biên độ sáng tạo qua các mẫu áo có cổ bẻ như polo, mongtoghi, áo thun cách điệu...

Vẻ đẹp vượt thời gian của chân váy denim được cộng hưởng khi kết hợp cùng áo thun đa màu sắc ẢNH: ELISE