Thời trang 24/7

Diện mũ newsboy cá tính cho những ngày dạo chơi đầy nắng

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
07/05/2026 18:00 GMT+7

Mũ newsboy xuất hiện như một nét chấm phá đầy thi vị, mang theo tinh thần cổ điển pha lẫn hơi thở hiện đại.

Mũ newsboy lấy cảm hứng từ phong cách của những chàng trai đưa báo châu Âu thế kỷ trước, thiết kế đặc trưng với phần chóp tròn và vành mũ ngắn phía trước đã được "nâng cấp" để trở thành món phụ kiện thời thượng dành cho phái đẹp.

Diện mũ newsboy cá tính cho những ngày dạo chơi đầy nắng- Ảnh 1.

Set đồ gây ấn tượng với áo hồng tay ngắn chiết eo nhẹ, ôm trọn vóc dáng một cách mềm mại, kết hợp cùng chân váy voan xếp tầng bay bổng. Bảng màu pastel ngọt ngào được tiết chế tinh tế nhờ túi xách đen dáng nhỏ và đôi giày trắng tối giản, nổi bật trên tổng thể ấy là chiếc mũ newsboy gam trung tính, gợi nhớ đến tinh thần Parisian chic đầy cuốn hút

ẢNH: @ _NPHUONGZ

Diện mũ newsboy cá tính cho những ngày dạo chơi đầy nắng- Ảnh 2.

Ghi điểm với áo blouse tay phồng xanh rêu kết hợp quần jeans ống rộng thoải mái. Chiếc khăn chấm bi tạo điểm nhấn nhẹ nhàng kết hợp cùng túi da và giày tông be tạo nên tổng thể ấn tượng. Chiếc mũ newsboy là mảnh ghép cuối, tạo nên điểm nhấn phá cách cho toàn bộ trang phục, mang đến nét cổ điển nhưng rất “có gu”

ẢNH: @ TAWZUE

Diện mũ newsboy cá tính cho những ngày dạo chơi đầy nắng- Ảnh 3.

Nổi bật với áo babydoll vàng nhạt phối cùng chân váy trắng phối ren nhẹ mang đến cho nàng vẻ ngọt ngào và đáng yêu. Tất chấm bi mỏng kết hợp cùng giày búp bê tạo cảm giác nữ tính, trong khi túi tote chấm bi mang đến điểm nhấn tinh nghịch. Chiếc mũ nồi đen chính là điểm nhấn thêm chút cá tính cho set đồ ngày hè

ẢNH: @HTHUY_TOUI

Diện mũ newsboy cá tính cho những ngày dạo chơi đầy nắng- Ảnh 4.

Bản phối layering đầy thú vị giữa nét nữ tính và sự phá cách khi kết hợp váy hai dây kẻ sọc cùng quần jeans ống rộng. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là chiếc mũ nồi với tông màu nâu trầm ấm. Chiếc mũ mang phong thái cổ điển và giúp che nắng cho những ngày hè

ẢNH: @ BLACKVELET.TR

Diện mũ newsboy cá tính cho những ngày dạo chơi đầy nắng- Ảnh 5.

Phong cách shoujo girl mở ra không gian lý tưởng để mũ newsboy thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp lãng mạn. Áo sơ mi trắng hai hàng cúc mang hơi hướng cổ điển khi kết hợp cùng chân váy đen xòe nhẹ. Chiếc mũ newsboy xám tro trở thành điểm nhấn nổi bật, hòa quyện cùng tất chấm bi và giày Mary Jane khắc họa hình ảnh một “nàng thơ” hiện đại

ẢNH: LOLLIE.STUDIO

Diện mũ newsboy cá tính cho những ngày dạo chơi đầy nắng- Ảnh 6.

Sự tinh giản được tôn vinh qua bản phối blouse tay bồng trắng kết hợp cùng quần suông tông nâu đất. Những gam màu trung tính tạo nên một tổng thể nhã nhặn, dễ ứng dụng. Chính chiếc mũ newsboy màu xám đã trở thành mảnh ghép, mang lại điểm nhấn nâng tầm diện mạo dạo phố

ẢNH: @ TETTANIC

Diện mũ newsboy cá tính cho những ngày dạo chơi đầy nắng- Ảnh 7.

Mang hơi thở Y2K, set đồ kết hợp áo polo sọc ngang tông nâu - xanh cùng chân váy bí ngô trắng phồng nhẹ. Những đường nét năng động được làm mềm lại nhờ phom váy bồng bềnh, trong khi chiếc mũ newsboy xám tro đóng vai trò hoàn thiện nét cổ điển pha chút bụi bặm

ẢNH: @SUAMACKAN.NN

Diện mũ newsboy cá tính cho những ngày dạo chơi đầy nắng- Ảnh 8.

Áo kẻ ca rô màu đỏ với phom dáng ôm nhẹ và chi tiết tay bèo nữ tính, kết hợp cùng chân váy chữ A màu kem. Điểm nhấn nằm ở chiếc mũ newsboy nâu trầm cùng đôi bốt da đồng điệu gợi lên hình ảnh một quý cô cổ điển

ẢNH: THECIUSAIGON

 

mũ newsboy áo blouse áo babydoll Phụ kiện phong cách Y2K

