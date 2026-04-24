Diện quần ống loe theo cách riêng, càng mặc càng 'chất'

Một đường cắt loe nhẹ từ đầu gối tưởng chừng đơn giản lại có thể thay đổi toàn bộ diện mạo. Quần ống loe đang trở lại đầy mạnh mẽ, mang theo tinh thần thời trang vừa cổ điển vừa hiện đại, giúp nàng không chỉ tôn dáng mà còn tạo nên dấu ấn riêng biệt trong từng bản phối.

Sự cuốn hút của quần ống loe nằm ở phom dáng ôm gọn phần hông và đùi rồi mở rộng dần xuống, giúp nàng khéo léo kéo dài đôi chân và tạo đường cong mềm mại ẢNH: @MINT_CHALIDA

Sắc xanh denim đậm mang lại cảm giác thanh lịch, dễ ứng dụng, khi kết hợp cùng áo ôm sát tông tối càng làm nổi bật cấu trúc trang phục. Điểm xuyết túi xách và kính râm giúp tăng độ thời thượng, trong khi giày mũi nhọn hoàn thiện tổng thể sắc sảo.

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, sắc xám mài pha ánh bạc đã đủ tạo nên sức hút riêng cho quần ống loe ẢNH: @TAEYEON_SS

Thiết kế ôm sát rồi loe rộng giúp nàng cân đối vóc dáng, đặc biệt khi kết hợp cùng áo khoác da dáng rộng tạo nên sự đối lập thú vị giữa trên và dưới. Lối phối nhiều lớp với váy mang lại chiều sâu rõ rệt, đồng thời tăng thêm nét phá cách. Mũ lưỡi trai họa tiết trở thành điểm nhấn hoàn thiện phong cách đường phố năng động, đậm chất cá tính.

Gam màu đen tối giản mang đến một diện mạo khác cho quần ống loe, vừa gọn gàng vừa tôn dáng hiệu quả ẢNH: @YOONA_LIM

Phom cạp cao ôm sát phần trên rồi loe dần giúp nàng "hack" chiều cao đáng kể, khi kết hợp cùng giày cao gót hoặc bốt mũi nhọn. Áo thun họa tiết điểm nhấn trẻ trung, trong khi áo khoác da khoác ngoài lại mang đến nét mạnh mẽ. Sự kết hợp này giúp tổng thể hài hòa giữa mềm mại và cá tính, tạo nên phong cách hiện đại nhưng không kém phần cuốn hút.

Một chút biến tấu với cạp thấp mang đến cảm giác mới mẻ và gợi cảm hơn cho quần ống loe ẢNH: @JAZZYMMI

Thiết kế ôm sát kết hợp hiệu ứng mài nhẹ giúp đôi chân trông thon dài và linh hoạt trong từng chuyển động. Khi phối cùng áo crop top, tổng thể trở nên cân đối và làm nổi bật vòng eo, trong khi túi xách dáng cổ điển và giày cao gót giúp giữ lại nét thanh lịch cần thiết. Bản phối phản ánh rõ xu hướng Y2K đang quay trở lại với tinh thần trẻ trung và phóng khoáng.

Tinh thần du lịch phóng khoáng được thể hiện rõ qua cách kết hợp quần ống loe xanh nhạt với áo sơ mi họa tiết nổi bật ẢNH: @DARAXXI

Phom dáng cạp cao giúp nàng giữ được sự cân đối, trong khi sắc denim sáng mang lại cảm giác nhẹ nhàng và tươi mới. Khăn quàng cổ, mũ cói và kính râm được thêm vào như những điểm nhấn tinh tế, tạo nên tổng thể giàu chiều sâu nhưng vẫn hài hòa. Set đồ mang đến cảm giác tự do, bay bổng nhưng vẫn giữ được nét thời thượng cần có.

Khi kết hợp cùng áo khoác dáng dài họa tiết ca rô, quần ống loe trở thành nền tảng hoàn hảo để cân bằng tổng thể ẢNH: @DARAXXI

Sắc xanh denim sáng giúp làm dịu bảng màu, trong khi phom dáng đặc trưng vẫn giữ vai trò tôn dáng hiệu quả. Áo sơ mi bên trong góp phần hoàn thiện vẻ ngoài chỉn chu, còn giày tối màu giúp giữ sự hài hòa.

Từ những bản phối tối giản đến phá cách, chiếc quần này luôn mang đến hiệu ứng tôn dáng rõ rệt và nét thời thượng khó thay thế. Khi biết cách biến tấu linh hoạt, quần ống loe sẽ càng mặc càng "chất", giúp nàng tự tin thể hiện cá tính và dấu ấn riêng trong từng khoảnh khắc.