Diện trang phục casual đơn giản nhưng không đơn điệu

Phong cách casual khởi nguồn từ nhu cầu đề cao sự tiện dụng, thiên về những thiết kế đời thường thoải mái.
Không cần quá nhiều điểm nhấn phức tạp, bản phối giữa áo sơ mi và quần shorts là lựa chọn lý tưởng cho những ngày cần sự linh hoạt nhưng vẫn muốn giữ vẻ ngoài chỉn chu. Chiếc sơ mi trắng dài tay cổ đức cổ điển, sơ vin khéo léo với quần shorts cạp cao màu xám ghi tôn lên vòng eo thon gọn, phù hợp cho cả một ngày dài vận động
ẢNH: CARDINA
Áo sơ mi dài tay được đính kết hai cúc độc đáo trong sắc hồng đậm, phối cùng quần shorts cạp cao cùng những nếp xếp ly giúp tôn lên sự năng động cho người mặc. Kết hợp cùng chiếc kính râm và giày loafer da bóng là đã sở hữu diện mạo tươi trẻ, phù hợp trong mọi hoạt động thường ngày
ẢNH: LAMIA DESIGN
Áo polo trắng kem được sơ vin gọn gàng cùng chân váy dài. Váy thiết kế cạp cao cùng phom dáng xòe nhẹ mang đến vẻ đẹp ngọt ngào. Sắc kem và đen giao thoa tạo nên bản phối trang nhã, phù hợp để các cô gái tự tin sải bước giữa phố phường hay cà phê gặp gỡ bạn bè
ẢNH: @CALIE.STORES
Áo polo tông kem được điểm xuyết sắc đỏ phần cổ, tay và tà áo mang tới điểm nhấn tinh tế. Kết hợp cùng chân váy dài dáng xòe tone sur tone tôn dáng tự nhiên. Nhấn nhá bằng những phụ kiện nhỏ như túi xách cầm tay để hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch
ẢNH: GUMAC
Váy đơn sắc dáng dài luôn giữ một vị trí đặc biệt nhờ khả năng tôn vinh vẻ đẹp tinh khôi. Chiếc đầm trắng dáng dài với thiết kế cổ tròn kín đáo, được nhấn nhá bằng phần tà bồng nhẹ. Phần eo được chiết khéo léo bằng thắt lưng mảnh màu nâu, lớp vải xòe nhẹ kết hợp cùng chất liệu voan bay tạo hiệu ứng bồng bềnh
ẢNH: HERA DG
Đầm voan dáng dài được chiết nhẹ phần eo tạo phom dáng, phần vai được cách điệu voan mỏng xuyên thấu thoải mái khi mặc lên người. Kết hợp cùng xăng đan dây mảnh màu đỏ mận giúp nâng tầm bản phối đơn sắc, tránh sự đơn điệu của trang phục
Trong môi trường công sở hiện đại, nơi sự thoải mái ngày càng được đề cao, bản phối giữa áo thun và quần tây đã trở thành lựa chọn quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Áo thun trắng cổ tròn với họa tiết chữ in nổi màu pastel, sơ vin gọn gàng cùng quần tây cạp cao tôn dáng. Thiết kế ống suông cùng sắc đen đối lập với màu áo thu hút ánh nhìn
ẢNH: @SIXDOVN
Áo thun cổ tròn trong sắc đen tối giản, phối cùng quần tây cạp cao dáng suông màu nâu kem nhã nhặn. Để bản phối có điểm nhấn, thêm một số phụ kiện nhỏ như khuyên tai ánh kim và túi xách da để hoàn thiện diện mạo thu hút nơi công sở
ẢNH: @LEIKA.FASHION
