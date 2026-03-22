  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Diện trang phục casual đơn giản nhưng không đơn điệu

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
22/03/2026 10:00 GMT+7

Không cần đến những thiết kế cầu kỳ hay xu hướng phức tạp, phong cách casual vẫn luôn giữ vững vị thế nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa tính ứng dụng cao trong đời sống.

Phong cách casual khởi nguồn từ nhu cầu đề cao sự tiện dụng, thiên về những thiết kế đời thường thoải mái.

Áo sơ mi phối quần shorts

Diện trang phục casual đơn giản nhưng không đơn điệu- Ảnh 1.

Không cần quá nhiều điểm nhấn phức tạp, bản phối giữa áo sơ mi và quần shorts là lựa chọn lý tưởng cho những ngày cần sự linh hoạt nhưng vẫn muốn giữ vẻ ngoài chỉn chu. Chiếc sơ mi trắng dài tay cổ đức cổ điển, sơ vin khéo léo với quần shorts cạp cao màu xám ghi tôn lên vòng eo thon gọn, phù hợp cho cả một ngày dài vận động

ẢNH: CARDINA

Diện trang phục casual đơn giản nhưng không đơn điệu- Ảnh 2.

Áo sơ mi dài tay được đính kết hai cúc độc đáo trong sắc hồng đậm, phối cùng quần shorts cạp cao cùng những nếp xếp ly giúp tôn lên sự năng động cho người mặc. Kết hợp cùng chiếc kính râm và giày loafer da bóng là đã sở hữu diện mạo tươi trẻ, phù hợp trong mọi hoạt động thường ngày

ẢNH: LAMIA DESIGN

Áo polo phối chân váy dài

Diện trang phục casual đơn giản nhưng không đơn điệu- Ảnh 3.

Áo polo trắng kem được sơ vin gọn gàng cùng chân váy dài. Váy thiết kế cạp cao cùng phom dáng xòe nhẹ mang đến vẻ đẹp ngọt ngào. Sắc kem và đen giao thoa tạo nên bản phối trang nhã, phù hợp để các cô gái tự tin sải bước giữa phố phường hay cà phê gặp gỡ bạn bè

ẢNH: @CALIE.STORES

Diện trang phục casual đơn giản nhưng không đơn điệu- Ảnh 4.

Áo polo tông kem được điểm xuyết sắc đỏ phần cổ, tay và tà áo mang tới điểm nhấn tinh tế. Kết hợp cùng chân váy dài dáng xòe tone sur tone tôn dáng tự nhiên. Nhấn nhá bằng những phụ kiện nhỏ như túi xách cầm tay để hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch

ẢNH: GUMAC

Váy đơn sắc dáng dài

Diện trang phục casual đơn giản nhưng không đơn điệu- Ảnh 5.

Váy đơn sắc dáng dài luôn giữ một vị trí đặc biệt nhờ khả năng tôn vinh vẻ đẹp tinh khôi. Chiếc đầm trắng dáng dài với thiết kế cổ tròn kín đáo, được nhấn nhá bằng phần tà bồng nhẹ. Phần eo được chiết khéo léo bằng thắt lưng mảnh màu nâu, lớp vải xòe nhẹ kết hợp cùng chất liệu voan bay tạo hiệu ứng bồng bềnh

ẢNH: HERA DG

Diện trang phục casual đơn giản nhưng không đơn điệu- Ảnh 6.

Đầm voan dáng dài được chiết nhẹ phần eo tạo phom dáng, phần vai được cách điệu voan mỏng xuyên thấu thoải mái khi mặc lên người. Kết hợp cùng xăng đan dây mảnh màu đỏ mận giúp nâng tầm bản phối đơn sắc, tránh sự đơn điệu của trang phục

ẢNH: HERA DG

Áo thun phối quần tây

Diện trang phục casual đơn giản nhưng không đơn điệu- Ảnh 7.

Trong môi trường công sở hiện đại, nơi sự thoải mái ngày càng được đề cao, bản phối giữa áo thun và quần tây đã trở thành lựa chọn quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Áo thun trắng cổ tròn với họa tiết chữ in nổi màu pastel, sơ vin gọn gàng cùng quần tây cạp cao tôn dáng. Thiết kế ống suông cùng sắc đen đối lập với màu áo thu hút ánh nhìn

ẢNH: @SIXDOVN

Diện trang phục casual đơn giản nhưng không đơn điệu- Ảnh 8.

Áo thun cổ tròn trong sắc đen tối giản, phối cùng quần tây cạp cao dáng suông màu nâu kem nhã nhặn. Để bản phối có điểm nhấn, thêm một số phụ kiện nhỏ như khuyên tai ánh kim và túi xách da để hoàn thiện diện mạo thu hút nơi công sở

ẢNH: @LEIKA.FASHION

 

Casual Phong cách Áo sơ mi phong cách casual Tối giản

Bài viết khác

Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch

Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch

Phong cách phối đồ thành công nhất để truyền cảm hứng cho bạn

Phong cách phối đồ thành công nhất để truyền cảm hứng cho bạn

Áo vải lụa, tơ voan, linen... đẹp nhất tủ đồ hè

Áo vải lụa, tơ voan, linen... đẹp nhất tủ đồ hè

Bứt phá cá tính cùng quần túi hộp

Bứt phá cá tính cùng quần túi hộp

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế

Làm mới phong cách mỗi ngày bằng những thiết kế denim cá tính

Làm mới phong cách mỗi ngày bằng những thiết kế denim cá tính

Bản phối váy dài và áo cách điệu tôn nét tiểu thư

Bản phối váy dài và áo cách điệu tôn nét tiểu thư

Diện trang phục đồng bộ sao cho sang mà không nhàm chán?

Diện trang phục đồng bộ sao cho sang mà không nhàm chán?

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top