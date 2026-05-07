Diện trang phục chấm bi, nàng thanh lịch mọi lúc

Mùa hè là mùa nở rộ của vô số kiểu họa tiết cổ điển mà nổi bật trong đó chính là trang phục chấm bi. Dưới đây là những ý tưởng diện áo váy chấm bi làm nổi bật vẻ ngoài cuốn hút, sang trọng và thanh lịch đặc trưng.

Váy chấm bi lấy tông trắng làm gam màu chủ đạo, họa tiết chấm tròn màu đen tựa như vô số các viên bi được rải đều trên bề mặt trang phục, mang lại nét chấm phá ấn tượng, độc đáo. Váy chấm bi trang nhã, thanh lịch chính là trang phục dành cho các bữa tiệc, thảm đỏ sự kiện, các buổi gặp gỡ, tụ họp bạn bè ngày hè ẢNH:@DEVWINDSOR

Họa tiết chấm bi dẫn đầu xu hướng hè 2026

Tủ đồ mùa hè 2026 tràn ngập các thiết kế lấy cảm hứng từ họa tiết polka dots cổ điển. Kích thước các chấm tròn được biến hóa linh hoạt kết hợp trên đa dạng kiểu trang phục - từ váy liền dáng dài đến chân váy, từ sơ mi cách điệu, áo kiểu đến những chiếc quần ống rộng chấm bi "cực ngầu".

Diện trang phục chấm bi mùa này, quý cô đang góp thêm một tiếng nói cho vẻ đẹp phong cách, cá tính, mang màu sắc hoài niệm nhưng cực kỳ hiện đại và giàu tính ứng dụng.

Quần chấm bi gây chú ý qua kích thước nhỏ li ti của họa tiết, phom dáng quần ống rộng phóng khoáng trẻ trung được gợi ý phối cùng áo dệt kim lệch vai và sneakers màu bạc ẢNH: BCLUB

Áo sơ mi cách điệu với những chi tiết ấn tượng khó rời mắt - tông màu be nhạt điểm xuyết chấm tròn họa tiết, cổ và tay áo phối ren đen đi cùng chi tiết cổ áo hai lá tone sur tone với chân váy ẢNH: MINT BOUTIQUE

Họa tiết chấm bi nhỏ mang lại hình ảnh duyên dáng, nữ tính và sự quyến rũ mang sức hút riêng. Các chất vải mềm nhẹ như cotton, dệt kim, tơ, organza... mang đến góc nhìn đa chiều trong trải nghiệm trang phục họa tiết polka dots ẢNH:@DA_HLIA

Chỉ một thiết kế họa tiết trên nền vải xuyên thấu cũng có thể "hút" mọi ánh nhìn, biến quý cô trở thành tâm điểm của sự chú ý. Họa tiết chấm bi gam màu nâu giúp thiết kế sơ mi vải sheer trở nên thanh lịch và tinh tế hơn khi phối cùng quần trắng, dây thắt lưng và giày cao gót trắng ẢNH: @SUSI REJANO

Gợi nhắc vẻ đẹp cổ điển đã in sâu vào tiềm thức quý cô qua bản phối cùng chân váy chấm bi từ lụa, tơ và voan mỏng. Nữ tín đồ thời trang kết hợp thêm giày Mary Jane cao gót, tất trắng, túi da đeo chéo và một chiếc áo thun dài tay màu đỏ rực ẢNH: @HELENALUDOELLA

Xuống phố cuối tuần cùng bản phối tank top vàng nhạt và chân váy chấm bi dáng dài, tạo nên một hình ảnh vừa nữ tính, tối giản vừa cực kỳ hiện đại ẢNH: SOMEHOW WOMEN

Tôn trọn vẻ đẹp nữ tính, nét mềm mại của vóc dáng qua phom váy dáng chữ A, những đường cắt tinh tế, họa tiết chấm bi nhỏ cùng những chi tiết đắt giá như phần vai lệch, bản vai thanh mảnh hay các đường gấp nếp rủ mềm khẽ chuyển động theo nhịp chân nàng khi bước đi ẢNH: SOMEHOW WOMEN



