Thời trang 24/7

Diện trang phục đồng bộ sao cho sang mà không nhàm chán?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
21/03/2026 08:00 GMT+7

Không đơn thuần là cách phối đồ giống nhau, xu hướng trang phục đồng bộ nâng tầm sự ăn ý thành một tuyên ngôn phong cách, nơi cá tính cá nhân vẫn được tôn trọng trong một tổng thể hài hòa.

Từ những set đồ tone sur tone thanh lịch đến cách phối đồng điệu giữa họa tiết và phụ kiện, trang phục đồng bộ mang lại cảm giác chỉn chu và hiện đại. Bí quyết nằm ở sự tiết chế và khả năng cân bằng, để sự "giống nhau" không trở nên nhàm chán.

Diện trang phục đồng bộ sao cho sang mà không nhàm chán? - Ảnh 1.

Trên nền sắc xanh ô liu trầm lắng, phom dáng được xử lý gọn gàng với phần vai khẽ nâng nhẹ, hàng khuy chạy dọc thân và đường chiết eo tinh tế. Chân váy midi buông mềm theo từng chuyển động, tạo cảm giác nhẹ nhàng giúp tổng thể thêm hài hòa

ẢNH: ELISE

Diện trang phục đồng bộ sao cho sang mà không nhàm chán? - Ảnh 2.

Thiết kế là sự giao thoa tinh tế giữa tinh thần utility hiện đại và vẻ nữ tính mềm mại được xử lý đầy tinh tế trong sắc nâu trầm ấm. Phom áo sát vai cùng chi tiết thắt lưng khéo léo định hình vòng eo, còn chân váy dài tạo vẻ thướt tha theo từng chuyển động

ẢNH: ELISE

Diện trang phục đồng bộ sao cho sang mà không nhàm chán? - Ảnh 3.

Với phom dáng áo khoác lửng cổ tròn phối cùng đầm suông đồng điệu, thiết kế thanh lịch chuẩn mực, chuyên nghiệp, quyền lực cho quý cô hiện đại. Sắc trắng tinh khôi là sự khẳng định về gu thẩm mỹ tinh tế và đẳng cấp riêng biệt

ẢNH: D.CHIC

Diện trang phục đồng bộ sao cho sang mà không nhàm chán? - Ảnh 4.

Một bản phối mang năng lượng mới - đơn giản nhưng không nhàm chán. Áo thun đen với họa tiết thêu nổi tạo hiệu ứng thị giác vừa đủ, kết hợp quần shorts nhung cạp cao sắc nét giúp tổng thể thời thượng. Khéo léo nhấn bằng những phụ kiện màu nổi như bốt da đỏ rượu vang tạo "cú twist" táo bạo

ẢNH: ELISE

Diện trang phục đồng bộ sao cho sang mà không nhàm chán? - Ảnh 5.

Một set đồ mang tinh thần hiện đại, tối giản và đầy khí chất. Áo sát nách được dựng phom gọn gàng, đường chiết eo rõ tạo nên dáng vẻ mềm mại. Hàng cúc kim loại ánh vàng nổi bật trên nền denim xanh đậm, kết hợp hài hòa cùng quần ống suông dài thanh thoát

ẢNH: ELISE

Diện trang phục đồng bộ sao cho sang mà không nhàm chán? - Ảnh 6.

Gam ivory thanh nhã kết hợp cùng phom dáng gọn gàng kết hợp chân váy với độ xòe vừa phải tạo nên một tổng thể cân bằng giữa nữ tính và cổ điển. Phần cổ cao mềm, chân váy tối giản và đường cắt khéo léo giúp thiết kế giữ được vẻ kín đáo nhưng không cứng nhắc

ẢNH: ELISE

Diện trang phục đồng bộ sao cho sang mà không nhàm chán? - Ảnh 7.

Điểm nhấn nằm ở chất liệu tweed cùng những bông hoa trà được đắp nổi thủ công, tạo nên một bề mặt chất liệu đầy tính nghệ thuật. Sự kết hợp giữa áo khoác lửng hiện đại và quần ống suông thanh lịch chính là tuyên ngôn cho vẻ đẹp quiet luxury

ẢNH: D.CHIC

Diện trang phục đồng bộ sao cho sang mà không nhàm chán? - Ảnh 8.

Thiết kế gây ấn tượng với gam đỏ rượu trầm - sắc độ giàu chiều sâu, vừa tôn da vừa mang tinh thần sang trọng. Phần áo sơ mi phom gọn, xử lý nếp gấp và chi tiết thủ công tinh tế, phối với chân váy xếp tầng mềm mại khéo léo tạo chuyển động uyển chuyển

ẢNH: ELISE

Trang phục đồng bộ không phải là sự rập khuôn, mà là nghệ thuật tạo nên sự hài hòa. Khi từng chi tiết được tính toán kỹ lưỡng, sự đồng điệu sẽ trở thành điểm nhấn đắt giá.

đồng bộ thiết kế Thanh lịch Chân váy quần ống suông

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

