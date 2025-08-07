Đỉnh cao của sự sang trọng với phong cách minimalism

Cặp đôi áo thun và quần jeans ống rộng
Một trong những công thức phối đồ tối giản đậm chất minimalism được yêu thích nhất chính là áo thun kết hợp cùng quần jeans.
Kết hợp cùng giày thể thao basic và túi xách nhỏ gọn đem đến một diện mạo hoàn hảo, phù hợp cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.
Áo sơ mi phối cùng quần âu
Với phong cách minimalism, ưu tiên những loại áo sơ mi có thiết kế tối giản, không bèo nhún, màu sắc nhẹ nhàng như trắng sữa, xanh pastel hay nâu nhạt.
Các phụ kiện như kính đen, túi xách là những “vũ khí” quan trọng giúp tăng độ tinh tế cho tổng thể trang phục, phù hợp trong môi trường công sở hay các sự kiện quan trọng.
Váy liền thân
Váy liền phong cách minimalism không đề cao về kiểu dáng hay màu sắc mà lại tôn vinh các đường may đơn giản và chất liệu cao cấp.
Hóa nàng thơ với váy liền dáng dài lệch vai, các đường xếp nếp ở eo tạo hiệu ứng thị giác vừa hack eo lại tôn dáng cực kỳ.
Set công sở tone sur tone với blazer
Blazer dáng suông, màu sắc trung tính như trắng, be, nâu là những sự lựa chọn được yêu thích hơn cả, dễ dàng kết hợp cùng chân váy chữ A hay quần âu cùng màu.
Điều cần lưu ý khi chọn blazer theo phong cách minimalism là tránh những chi tiết thêu thùa rườm rà, họa tiết lòe loẹt.