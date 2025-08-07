Đỉnh cao của sự sang trọng với phong cách minimalism

Cặp đôi áo thun và quần jeans ống rộng

Một trong những công thức phối đồ tối giản đậm chất minimalism được yêu thích nhất chính là áo thun kết hợp cùng quần jeans.

Một chiếc áo thun trơn kiểu dáng đơn giản với tông màu trắng thanh lịch, sơ vin gọn gàng cùng quần jeans ống rộng tối màu tạo nên một tổng thể vừa gọn gàng vừa hiện đại ẢNH: @MAVIE.DN

Kết hợp cùng giày thể thao basic và túi xách nhỏ gọn đem đến một diện mạo hoàn hảo, phù hợp cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Tôn dáng với áo thun dáng ôm cổ đứng phối cùng quần jeans cạp cao, điểm nhấn nổi bật là chiếc thắt lưng da cùng màu giúp định hình trang phục và khiến tỷ lệ cơ thể thêm hài hòa hơn ẢNH: @XI.ST__

Áo sơ mi phối cùng quần âu

Bộ đôi áo sơ mi và quần âu được rất nhiều bạn trẻ theo đuổi phong cách minimalism ưa chuộng bởi vẻ ngoài lịch sự và chỉn chu mà nó đem lại ẢNH: @ZIEL.OFFICIAL_

Với phong cách minimalism, ưu tiên những loại áo sơ mi có thiết kế tối giản, không bèo nhún, màu sắc nhẹ nhàng như trắng sữa, xanh pastel hay nâu nhạt.

Quần âu nên chọn kiểu dáng đứng, lưng cao và chất vải đứng phom để giữ được sự thanh thoát và gọn gàng cho tổng thể ẢNH: @VIVIDRESS_OFFICIAL

Các phụ kiện như kính đen, túi xách là những “vũ khí” quan trọng giúp tăng độ tinh tế cho tổng thể trang phục, phù hợp trong môi trường công sở hay các sự kiện quan trọng.

Váy liền thân

Váy liền thân luôn là biểu tượng cho vẻ đẹp nữ tính và thanh lịch, là một phần không thể thiếu trong thế giới phong cách minimalism ẢNH: @21OOTD

Váy liền phong cách minimalism không đề cao về kiểu dáng hay màu sắc mà lại tôn vinh các đường may đơn giản và chất liệu cao cấp.

Các đường chiết eo tinh tế tôn lên đường cong mềm mại của người mặc, kiểu dáng và màu sắc đơn giản phù hợp cho mọi dáng người ẢNH: @CECICELA.VN

Hóa nàng thơ với váy liền dáng dài lệch vai, các đường xếp nếp ở eo tạo hiệu ứng thị giác vừa hack eo lại tôn dáng cực kỳ.

Set công sở tone sur tone với blazer

Trong tủ đồ tối giản không thể thiếu hình ảnh của những chiếc blazer, không chỉ sang trọng mà dễ dàng linh hoạt trong mọi hoàn cảnh ẢNH: @LILIEVN

Blazer dáng suông, màu sắc trung tính như trắng, be, nâu là những sự lựa chọn được yêu thích hơn cả, dễ dàng kết hợp cùng chân váy chữ A hay quần âu cùng màu.

Bên trong phối cùng áo hai dây lụa hoặc áo sơ mi, phù hợp cho môi trường công sở, giúp bạn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và đáng tin ẢNH: @LILIEVN

Điều cần lưu ý khi chọn blazer theo phong cách minimalism là tránh những chi tiết thêu thùa rườm rà, họa tiết lòe loẹt.