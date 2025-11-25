Dịu dàng chuẩn khí chất quý cô xứ Hàn với những bản phối sau

Khí chất quý cô xứ Hàn thể hiện qua sự tiết chế trong màu sắc, sự tinh tế trong từng đường cắt và khả năng kết hợp phụ kiện khéo léo. Chính sự dung dị ấy lại làm nên bản phối có sức hút khó cưỡng của "Korean style".

Áo khoác tweed kem be lấp lánh cùng chi tiết nơ bản to vừa ngọt ngào vừa sang trọng. Kết hợp chân váy voan dài xếp ly mềm mại, bồng bềnh nhưng vẫn giữ được phom dáng, tạo nên tổng thể hài hòa và đầy kiêu sa ẢNH: D.T.M BY THAOMY

Thanh lịch và đậm chất tiểu thư, set đồ là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày chớm đông. Áo khoác dạ be dáng ngắn phối chân váy chữ A tone sur tone tạo vẻ thanh thoát, trong khi áo ren cổ nơ tay loe mang đến nét nữ tính, mềm mại ẢNH: D.T.M BY THAOMY

Set đầm trắng mang đậm phong cách Hàn Quốc với vẻ trong trẻo và thanh lịch. Cổ bẻ viền đen cùng hàng khuy nhỏ tạo điểm nhấn tinh tế, trong khi chân váy xếp ly xòe nhẹ gợi nét tiểu thư hiện đại ẢNH: D.T.M BY THAOMY

Bản phối chuẩn phong cách vintage với áo cardigan, kết hợp chân váy lửng tạo vẻ thanh lịch và trầm ấm. Phụ kiện tông nâu như túi dạ tweed và giày Oxford giúp tổng thể thêm phần cổ điển, chỉn chu nhưng vẫn thời thượng ẢNH: TIT.ELEGANT

Chiếc áo sơ mi trắng dáng dài với cổ bèo ren mang lại vẻ trong trẻo và dịu dàng đặc trưng. Phần tay áo bo nhẹ cùng hàng khuy ngọc giúp tổng thể thêm phần nữ tính. Khi phối cùng chân váy trắng xếp tầng, tổng thể trở nên mềm mại, thanh lịch ẢNH: D.T.M BY THAOMY

Muốn hack tuổi dễ dàng? Thử ngay bản phối này: Áo khoác kẻ sọc xanh dáng thủy thủ phối cùng chân váy trắng xòe nhẹ tạo hiệu ứng trẻ trung, ngọt ngào chuẩn phong cách ulzzang Hàn Quốc ẢNH: D.T.M BY THAOMY

Mặc đẹp như những quý cô xứ Hàn với chiếc váy ren trắng mềm mại, phom dáng bay bổng và chi tiết hở vai tinh tế. Chất liệu mỏng phủ nhẹ lên làn da tạo cảm giác trong trẻo, còn cổ cao và tay dài cách điệu mang đến vẻ cuốn hút ẢNH: D.T.M BY THAOMY

Các cô gái Hàn Quốc rất thích những gam màu trung tính như trắng và beige, bởi chúng mang lại cảm giác thanh lịch và dễ phối đồ. Set áo thủy thủ kết hợp chân váy beige khắc họa hình ảnh dịu dàng, trong trẻo ẢNH: TIT.ELEGANT

Trong thế giới thời trang luôn thay đổi, phong cách của quý cô Hàn vẫn giữ được vị thế riêng nhờ sự thanh lịch và cảm giác nhẹ nhàng mà ai cũng có thể ứng dụng. Dịu dàng mà hiện đại, đó chính là nét đẹp khiến "Korean style" trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho phái nữ.