Đôi chân thon gọn với quần tất đen

Trong thế giới thời trang, có những món đồ tuy nhỏ bé nhưng lại sở hữu sức mạnh định hình phong cách đầy bất ngờ, và quần tất đen chính là một trong số đó.

Quần tất đen phối giày cao gót

Hương Giang gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong chiếc đầm polo sắc tím kiêu kỳ với phom dáng ngắn gọn gàng ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Để tăng thêm sức hút cho tổng thể, nữ ca sĩ khéo léo phối quần tất đen cùng giày cao gót mũi nhọn tone sur tone, khẳng định khí chất thanh tao. Hoàn thiện trang phục bằng giày cao gót mũi nhọn tôn lên đôi chân thon dài.

Xuất hiện trong set đồ dạ tweed sắc xanh yêu kiều với áo blazer khoác ngoài, bên trong là corset cúp ngực được sơ vin khéo léo cùng chân váy chữ A ẢNH: @MINMINMIN0712

Để tăng thêm nét gợi cảm, chiếc quần tất đen kết hợp giày cao gót nhung sắc đen đính đá tinh tế quanh quai, giúp hoàn thiện diện mạo trẻ trung đầy cuốn hút.

Quần tất đen phối túi xách cầm tay

Khẳng định gu thời trang tinh tế khi diện chiếc đầm trễ vai bo chun ôm sát, phần chân váy xếp tầng mềm mại ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Quần tất đen dáng mỏng được lựa chọn vừa đủ để che khuyết điểm, làm nổi bật đôi chân thon gọn, kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách da cầm tay, mang đến cảm giác sang trọng nhưng vẫn rất linh hoạt, phù hợp cho cả dạo phố lẫn công việc.

Sang trọng khi khoác lên mình áo măng tô sắc đen, được chiết đai khéo léo để tạo phom dáng đầm quý phái ẢNH: @MLEETAPIAU

Kết hợp cùng quần tất đen và đôi bốt da cao cổ ôm chân, giúp tổng thể trở nên hài hòa. Điểm xuyết thêm kính mắt thời trang cùng túi xách cầm tay họa tiết ca rô tinh tế dễ dàng hoàn thiện diện mạo thời thượng, khẳng định gu thẩm mỹ đẳng cấp.

Quần tất đen phối đầm cúp ngực

Sự hòa quyện giữa quần tất đen và đầm cúp ngực tôn lên hình ảnh phái đẹp thời thượng ẢNH: @KHONGTUQUYNH889

Đầm đen ôm body cúp ngực, điểm nhấn nằm ở phần đai chiết eo được kéo dài, kết hợp quần tất đen hài hòa với chiếc váy, khéo léo tôn lên khí chất quyến rũ. Hoàn thiện bằng các phụ kiện ánh kim như dây chuyền và vòng tay để mang đậm dấu ấn thời trang hiện đại.

Ca sĩ Bích Phương mang đến nét đẹp ngọt ngào khi diện đầm cúp ngực sắc ghi sang trọng, nổi bật với phần chân váy xếp tầng dáng đuôi cá uyển chuyển ẢNH: @BICHPHUONGOFFICIAL

Tất lưới đen kết hợp cùng giày đế cao giúp đôi chân thêm thanh thoát. Ánh kim từ phụ kiện tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, khiến hình ảnh người mặc trở nên duyên dáng và cuốn hút trong từng khung hình.

Quần tất đen phối đầm hai dây dáng ngắn

Đầm hai dây dáng ngắn trở nên cuốn hút hơn khi được kết hợp cùng quần tất đen giúp tôn lên tổng thể hiện đại ẢNH: @NGOCLOAN.TR

Thiết kế đầm cúp ngực sắc đen ôm body, phần chân váy xòe nhẹ tạo độ uyển chuyển. Phối cùng quần tất đen và giày cao gót đính hoa bản lớn giúp phái đẹp tự tin tỏa sáng tại những buổi dạ tiệc cuối năm.

Không kém phần quyến rũ, các cô gái có thể lựa chọn đầm hai dây dáng ngắn ôm body với sự hòa quyện tinh tế giữa sắc đỏ và đen ẢNH: @NGOCLOAN.TR

Bản phối trở nên nổi bật khi kết hợp cùng quần tất đen và giày cao gót mũi nhọn đính đá kim sa, tôn lên thần thái sang trọng. Hoàn thiện diện mạo bằng túi xách cầm tay tông đỏ và đồng hồ mặt tròn đầy kiêu sa.

Không ồn ào, không phô trương, quần tất đen âm thầm làm tròn vai trò che khuyết điểm và mang đến vẻ ngoài chỉn chu cho phái đẹp.

