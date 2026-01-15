  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đôi chân thon gọn với quần tất đen

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/01/2026 12:00 GMT+7

Quần tất đen là lựa chọn quen thuộc giúp các nàng tự tin tôn lên đôi chân thon gọn. Với khả năng che khuyết điểm và dễ phối đồ, chiếc quần này mang đến vẻ ngoài thanh lịch phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Trong thế giới thời trang, có những món đồ tuy nhỏ bé nhưng lại sở hữu sức mạnh định hình phong cách đầy bất ngờ, và quần tất đen chính là một trong số đó. 

Quần tất đen phối giày cao gót

Đôi chân thon gọn với quần tất đen - Ảnh 1.

Hương Giang gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong chiếc đầm polo sắc tím kiêu kỳ với phom dáng ngắn gọn gàng

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Để tăng thêm sức hút cho tổng thể, nữ ca sĩ khéo léo phối quần tất đen cùng giày cao gót mũi nhọn tone sur tone, khẳng định khí chất thanh tao. Hoàn thiện trang phục bằng giày cao gót mũi nhọn tôn lên đôi chân thon dài.

Đôi chân thon gọn với quần tất đen - Ảnh 2.

Xuất hiện trong set đồ dạ tweed sắc xanh yêu kiều với áo blazer khoác ngoài, bên trong là corset cúp ngực được sơ vin khéo léo cùng chân váy chữ A

ẢNH: @MINMINMIN0712

Để tăng thêm nét gợi cảm, chiếc quần tất đen kết hợp giày cao gót nhung sắc đen đính đá tinh tế quanh quai, giúp hoàn thiện diện mạo trẻ trung đầy cuốn hút.

Quần tất đen phối túi xách cầm tay 

Đôi chân thon gọn với quần tất đen - Ảnh 3.

Khẳng định gu thời trang tinh tế khi diện chiếc đầm trễ vai bo chun ôm sát, phần chân váy xếp tầng mềm mại

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Quần tất đen dáng mỏng được lựa chọn vừa đủ để che khuyết điểm, làm nổi bật đôi chân thon gọn, kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách da cầm tay, mang đến cảm giác sang trọng nhưng vẫn rất linh hoạt, phù hợp cho cả dạo phố lẫn công việc.

Đôi chân thon gọn với quần tất đen - Ảnh 4.

Sang trọng khi khoác lên mình áo măng tô sắc đen, được chiết đai khéo léo để tạo phom dáng đầm quý phái

ẢNH: @MLEETAPIAU

Kết hợp cùng quần tất đen và đôi bốt da cao cổ ôm chân, giúp tổng thể trở nên hài hòa. Điểm xuyết thêm kính mắt thời trang cùng túi xách cầm tay họa tiết ca rô tinh tế dễ dàng hoàn thiện diện mạo thời thượng, khẳng định gu thẩm mỹ đẳng cấp.

Quần tất đen phối đầm cúp ngực

Đôi chân thon gọn với quần tất đen - Ảnh 5.

Sự hòa quyện giữa quần tất đen và đầm cúp ngực tôn lên hình ảnh phái đẹp thời thượng

ẢNH: @KHONGTUQUYNH889

Đầm đen ôm body cúp ngực, điểm nhấn nằm ở phần đai chiết eo được kéo dài, kết hợp quần tất đen hài hòa với chiếc váy, khéo léo tôn lên khí chất quyến rũ. Hoàn thiện bằng các phụ kiện ánh kim như dây chuyền và vòng tay để mang đậm dấu ấn thời trang hiện đại.

Đôi chân thon gọn với quần tất đen - Ảnh 6.

Ca sĩ Bích Phương mang đến nét đẹp ngọt ngào khi diện đầm cúp ngực sắc ghi sang trọng, nổi bật với phần chân váy xếp tầng dáng đuôi cá uyển chuyển

ẢNH: @BICHPHUONGOFFICIAL

Tất lưới đen kết hợp cùng giày đế cao giúp đôi chân thêm thanh thoát. Ánh kim từ phụ kiện tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, khiến hình ảnh người mặc trở nên duyên dáng và cuốn hút trong từng khung hình.

Quần tất đen phối đầm hai dây dáng ngắn

Đôi chân thon gọn với quần tất đen - Ảnh 7.

Đầm hai dây dáng ngắn trở nên cuốn hút hơn khi được kết hợp cùng quần tất đen giúp tôn lên tổng thể hiện đại

ẢNH: @NGOCLOAN.TR

Thiết kế đầm cúp ngực sắc đen ôm body, phần chân váy xòe nhẹ tạo độ uyển chuyển. Phối cùng quần tất đen và giày cao gót đính hoa bản lớn giúp phái đẹp tự tin tỏa sáng tại những buổi dạ tiệc cuối năm.

Đôi chân thon gọn với quần tất đen - Ảnh 8.

Không kém phần quyến rũ, các cô gái có thể lựa chọn đầm hai dây dáng ngắn ôm body với sự hòa quyện tinh tế giữa sắc đỏ và đen

ẢNH: @NGOCLOAN.TR

Bản phối trở nên nổi bật khi kết hợp cùng quần tất đen và giày cao gót mũi nhọn đính đá kim sa, tôn lên thần thái sang trọng. Hoàn thiện diện mạo bằng túi xách cầm tay tông đỏ và đồng hồ mặt tròn đầy kiêu sa. 

Không ồn ào, không phô trương, quần tất đen âm thầm làm tròn vai trò che khuyết điểm và mang đến vẻ ngoài chỉn chu cho phái đẹp.

Quần tất quần tất đen giày cao gót đôi chân Phụ kiện

Bài viết khác

Trang phục vải tuyn bồng bềnh, tạo vẻ kiêu sa cho người mặc

Trang phục vải tuyn bồng bềnh, tạo vẻ kiêu sa cho người mặc

Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại mùa tết 2026

Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại mùa tết 2026

Áo blazer và những bản phối dễ áp dụng cho nàng bận rộn

Áo blazer và những bản phối dễ áp dụng cho nàng bận rộn

Từ công sở đến tiệc tối, diện cà vạt nữ chuẩn sành điệu

Từ công sở đến tiệc tối, diện cà vạt nữ chuẩn sành điệu

Diện áo sơ mi trắng tinh giản nhưng luôn ghi điểm thanh lịch

Diện áo sơ mi trắng tinh giản nhưng luôn ghi điểm thanh lịch

Diện set đồng bộ, nàng đẹp từ công sở đến đường phố

Diện set đồng bộ, nàng đẹp từ công sở đến đường phố

Chạm ngưỡng quý phái cùng những thiết kế đính ngọc trai

Chạm ngưỡng quý phái cùng những thiết kế đính ngọc trai

Áo tay lửng với muôn kiểu biến hóa, làm chủ môi trường công sở

Áo tay lửng với muôn kiểu biến hóa, làm chủ môi trường công sở

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top