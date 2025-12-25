  • An Giang
Thời trang 24/7

Đơn giản hóa để khác biệt cùng xu hướng minimalism

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
25/12/2025 08:00 GMT+7

Minimalism vẫn âm thầm đứng vững như một phong cách dành cho những người hiểu rõ giá trị của sự tối giản. Không chạy theo chi tiết rườm rà, phong cách này đề cao những đường nét tinh xảo cùng chất liệu cao cấp.

Minimalism không chỉ là cách lựa chọn trang phục, mà còn là nghệ thuật tiết chế để tôn lên những đường nét đẹp nhất. Những thiết kế tối giản, đường cắt gọn gàng, bảng màu trung tính và sự tối ưu trong từng chi tiết giúp trang phục vừa dễ ứng dụng, vừa thể hiện cá tính.

Đơn giản hóa để khác biệt cùng xu hướng minimalism- Ảnh 1.

Trong gam màu nâu trầm mặc, vẻ đẹp của người phụ nữ thanh lịch được khơi dậy. Set áo dạ tweed cổ tròn kết hợp chân váy A-line, từng đường dệt đều toát lên sự tinh tế và sang trọng, mang đến phong thái trang nhã nhưng đầy chiều sâu

ẢNH: DÈ SOLAR

Đơn giản hóa để khác biệt cùng xu hướng minimalism- Ảnh 2.

Đằm thắm, quyến rũ trong thiết kế váy sát nách, dáng cocktail sang trọng, tinh xảo. Vẻ đẹp mềm mại, nữ tính cùng gam màu đen đầy quyền lực, khiến người mặc trở nên nổi bật theo cách rất tinh tế

ẢNH: DÈ SOLAR

Đơn giản hóa để khác biệt cùng xu hướng minimalism- Ảnh 3.

Sự tối giản chưa bao giờ thôi cuốn hút. Đen tuyền, sắc màu của quyền lực và sự thanh lịch được tái hiện trong thiết kế blazer ôm gọn đường nét, kết hợp cùng mini skirt, bốt cao cổ tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo

ẢNH: DÈ SOLAR

Đơn giản hóa để khác biệt cùng xu hướng minimalism- Ảnh 4.

Mongtoghi - chất liệu len dệt kim mỏng nhẹ, mềm mại, cùng hàng ly xếp nếp nhẹ quanh ngực khéo léo khoe bờ vai trần quyến rũ. Kết hợp cùng chân váy midi buông xòe tạo sự thoải mái, thanh lịch mà thu hút

ẢNH: DÈ SOLAR

Đơn giản hóa để khác biệt cùng xu hướng minimalism- Ảnh 5.

Họa tiết chấm bi kinh điển trên mẫu áo sơ mi bóng với điểm nhấn phối cổ tạo kiểu và thắt nơ điệu đà. Kết hợp cùng quần hay chân váy, thêm một vài phụ kiện là đủ để tạo nên sự thanh lịch cho môi trường công sở

ẢNH: DÈ SOLAR

Đơn giản hóa để khác biệt cùng xu hướng minimalism- Ảnh 6.

Một set đồ tối giản nhưng đầy khí chất với gam navy trầm sang chủ đạo. Thiết kế áo khoác dáng ngắn đi cùng chân váy chữ A tạo nên tổng thể gọn gàng, thanh lịch mà không cần quá nhiều chi tiết

ẢNH: MARILYN

Đơn giản hóa để khác biệt cùng xu hướng minimalism- Ảnh 7.

Một thiết kế tôn dáng tối đa với phom dáng mềm mại và chất liệu lụa cao cấp. Điểm nhấn nằm ở phần lưng khoét sâu gợi cảm, kết hợp cùng những đường drape đổ nhẹ mang lại nét cuốn hút nhưng không phô trương

ẢNH: MIEL

Đơn giản hóa để khác biệt cùng xu hướng minimalism- Ảnh 8.

Áo mềm rủ, bắt sáng nhẹ, làm nổi bật cổ chữ V và cổ tay sắc sảo. Chân váy với chất liệu cứng hơn tạo phom suông và chiết eo cao, tôn dáng nhưng không gò bó. Một set tối giản mang đậm tinh thần minimalism mà không hề đơn điệu

ẢNH: MIEL

Tối giản không đồng nghĩa với nhạt nhòa. Khi biết cách chọn và phối những thiết kế thanh lịch, bạn sẽ thấy minimalism là con đường ngắn nhất dẫn đến vẻ đẹp vượt thời gian.

