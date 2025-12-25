Đơn giản hóa để khác biệt cùng xu hướng minimalism

Minimalism vẫn âm thầm đứng vững như một phong cách dành cho những người hiểu rõ giá trị của sự tối giản. Không chạy theo chi tiết rườm rà, phong cách này đề cao những đường nét tinh xảo cùng chất liệu cao cấp.
Chia sẻ bài viết
Minimalism không chỉ là cách lựa chọn trang phục, mà còn là nghệ thuật tiết chế để tôn lên những đường nét đẹp nhất. Những thiết kế tối giản, đường cắt gọn gàng, bảng màu trung tính và sự tối ưu trong từng chi tiết giúp trang phục vừa dễ ứng dụng, vừa thể hiện cá tính.
Tối giản không đồng nghĩa với nhạt nhòa. Khi biết cách chọn và phối những thiết kế thanh lịch, bạn sẽ thấy minimalism là con đường ngắn nhất dẫn đến vẻ đẹp vượt thời gian.