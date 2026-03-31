Đơn giản mà đẹp, sang với váy sơ mi, váy họa tiết

Váy sơ mi là thiết kế mà nàng có thể mặc suốt tuần với mỗi gam màu, mỗi họa tiết là một mảnh ghép sáng tạo. Mùa hè, các thiết kế váy sơ mi đơn sắc, váy sơ mi họa tiết dần thay thế cho các bộ trang phục thông dụng khác đồng hành cùng nàng 'trên từng cây số'.
Váy sơ mi kẻ, váy sơ mi hoa hay các thiết kế lấy cảm hứng từ sơ mi phối cà vạt, váy dài phối cổ trắng là những ý tưởng mặc đẹp và sang trọng, để nàng giữ vững phong cách thời thượng suốt mùa hè.
Váy sơ mi họa tiết
Các thiết kế váy midi trên nền họa tiết giúp mang đến làn gió mới cho tủ đồ mùa hè. Họa tiết hoa lá in trên nền vải voan mỏng mềm mại, họa tiết kẻ sọc dọc trên chất vải thô và cotton hay các họa tiết được dệt trên chất liệu ren mang đến những lăng kính mới đa sắc để quý cô biến hóa hình ảnh khi đi làm, đi chơi.
Váy sơ mi đơn sắc và những bản phối thanh lịch, sáng tạo
Không quá khó để diện các thiết kế váy sơ mi đơn sắc đi làm công sở, dạo phố hay dự tiệc. Bí quyết diện kiểu trang phục này là ưu tiên công thức phối đồ tối giản, ít nhưng chất lượng qua sự kết hợp cùng trang sức bản nhỏ, túi xách và giày cao gót cơ bản.
Ngoài các mẫu váy đơn sắc nàng có thể tham khảo thêm các thiết kế có phần cổ phối màu, thiết kế xếp ly, phối cà vạt hoặc sử dụng thêm thắt lưng da bản nhỏ để tạo điểm nhấn cho tổng thể.
Chi tiết vạt xếp nếp, cổ cà vạt, túi đắp nổi, đai lưng vải hay dây thắt lưng da trở thành những điểm nhấn riêng cho mỗi thiết kế váy sơ mi cổ điển