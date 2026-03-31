  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đơn giản mà đẹp, sang với váy sơ mi, váy họa tiết

Kim Ngọc
31/03/2026 12:00 GMT+7

Váy sơ mi là thiết kế mà nàng có thể mặc suốt tuần với mỗi gam màu, mỗi họa tiết là một mảnh ghép sáng tạo. Mùa hè, các thiết kế váy sơ mi đơn sắc, váy sơ mi họa tiết dần thay thế cho các bộ trang phục thông dụng khác đồng hành cùng nàng 'trên từng cây số'.

Váy sơ mi kẻ, váy sơ mi hoa hay các thiết kế lấy cảm hứng từ sơ mi phối cà vạt, váy dài phối cổ trắng là những ý tưởng mặc đẹp và sang trọng, để nàng giữ vững phong cách thời thượng suốt mùa hè.

Bảng màu hài hòa cùng những đường viền đăng ten góp phần "mềm hóa" thiết kế váy sơ mi dáng dài họa tiết kẻ sọc dọc. Tinh thần thời trang hiện đại hòa quyện trong phom dáng cổ điển, chất vải thông thoáng mát nhẹ mang lại cho người mặc cảm nhận dễ chịu và tự nhiên

ẢNH: CHARMILLES

Váy sơ mi họa tiết

Các thiết kế váy midi trên nền họa tiết giúp mang đến làn gió mới cho tủ đồ mùa hè. Họa tiết hoa lá in trên nền vải voan mỏng mềm mại, họa tiết kẻ sọc dọc trên chất vải thô và cotton hay các họa tiết được dệt trên chất liệu ren mang đến những lăng kính mới đa sắc để quý cô biến hóa hình ảnh khi đi làm, đi chơi.

Họa tiết hoa lá tông xanh mát trên nền vải trắng tôn nét tươi trẻ rạng rỡ của nàng. Các thiết kế có cổ sơ mi mang đến diện mạo trang nhã và chỉn chu nên thường được diện cả ở những không gian trang trọng lẫn đời thường

ẢNH: KIM MAY

Làm mới hình ảnh thường ngày qua chất liệu ren hoa, gam màu xanh blue và sự đồng điệu đến từ bản phối mùa hè đầy màu sắc. Các chi tiết nhỏ nhắn như phần cổ bẻ, nẹp áo, dây thắt lưng vải giúp khắc họa rõ nét đường cong cơ thể mà vẫn đủ kín đáo, tinh tế cho mọi vóc dáng, mọi không gian

ẢNH: KIM MAY

Mùa hè, quý cô có thể dành ưu ái cho các thiết kế váy tay lỡ và tay ngắn trên các chất liệu mỏng nhẹ hoặc vải có tỷ lệ sợi tự nhiên cao để trang phục mang đến sự thoáng mát và dễ chịu tối đa

ẢNH: CHARMILLES

Váy sơ mi đơn sắc và những bản phối thanh lịch, sáng tạo

Không quá khó để diện các thiết kế váy sơ mi đơn sắc đi làm công sở, dạo phố hay dự tiệc. Bí quyết diện kiểu trang phục này là ưu tiên công thức phối đồ tối giản, ít nhưng chất lượng qua sự kết hợp cùng trang sức bản nhỏ, túi xách và giày cao gót cơ bản. 

Ngoài các mẫu váy đơn sắc nàng có thể tham khảo thêm các thiết kế có phần cổ phối màu, thiết kế xếp ly, phối cà vạt hoặc sử dụng thêm thắt lưng da bản nhỏ để tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Gam màu be phối cổ và viền tay áo mang sắc nâu trở nên ấn tượng và sắc nét hơn. Thiết kế có phần xếp nếp mềm nhẹ ở thân trước vừa tạo vẻ nữ tính cho trang phục vừa là điểm nhấn thu hút thể hiện gu thời trang tinh tế của nàng

ẢNH: CHARMILLES

Với trang phục váy dài phối cổ trắng, nàng dễ dàng tạo ra bản phối tone sur tone qua cách phối giày cao gót và túi có gam màu tương đồng

ẢNH: NEM FASHION

Chi tiết vạt xếp nếp, cổ cà vạt, túi đắp nổi, đai lưng vải hay dây thắt lưng da trở thành những điểm nhấn riêng cho mỗi thiết kế váy sơ mi cổ điển

ẢNH: NEM FASHION

Nàng thu hút mọi ánh nhìn qua bản phối màu nâu cam tươi sáng. Thiết kế cổ áo cách điệu lịch thiệp nhưng thông thoáng kết hợp hàng cúc và dây thắt lưng vải bản lớn được nàng phối cùng túi cói, mũ cói cho buổi chiều dạo phố mùa hè

ẢNH: CHARMILLES


váy sơ mi váy sơ mi họa tiết váy sơ mi đơn sắc váy họa tiết Váy dài Họa tiết

Bài viết khác

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top