Đón không khí lạnh cùng sự sành điệu của những chiếc áo ấm

Bí quyết để vừa sành điệu lại ấm áp, vừa hợp xu hướng lại không sợ lỗi mốt là nàng có những lựa chọn thời trang phù hợp với dáng người, hợp với tông màu da và phù hợp với mùa liên tiếp phải đón các đợt không khí lạnh. Áo ấm như áo khoác dáng dài, áo len dệt kim không chỉ mang lại khả năng giữ ấm, cản gió mà còn bổ sung nét đẹp thẩm mỹ cho cả tổng thể, để nàng luôn cảm thấy tự tin và hài lòng.

Áo ấm màu be, cream, ghi xám - những tông màu sáng là món đồ "must have" cho tủ đồ họa tiết, bao gồm cả tủ đồ của quý cô ưa chuộng diện trang phục tối màu hoặc phong cách thời trang tối giản ẢNH: NEM FASHION

Mặc đẹp, sang trong mùa lạnh cùng áo ấm dáng dài

Tựa như những cái ôm dịu dàng khẽ nâng niu cơ thể, những chiếc áo khoác măng tô với phom dáng cổ điển chuẩn mực chính là cách để tôn nét thanh thoát, nữ tính mà vẫn thoải mái cho quý cô suốt cả ngày dài.

Bảng màu trung tính mang lại khả năng phối đồ linh hoạt cho từng mẫu thiết kế. Nàng có thể không cần sở hữu quá nhiều thiết kế áo ấm mùa đông, tuy nhiên hãy cân nhắc để chọn đúng kiểu dáng và màu sắc yêu thích nhất; để từ đó có thể tận hưởng mùa gió lạnh một cách trọn vẹn, ấm áp, tự tin và đầy phong thái.

Vượt qua ranh giới của một chiếc áo khoác mặc ngoài giúp chống chọi với tiết trời mùa cuối năm với những đợt không khí lạnh, áo ấm từ vải dạ, len, tweed... trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp sang chảnh, sành điệu và trendy ẢNH: NEM FASHION

Bảng màu xám, đen và đỏ là sự kết hợp thông minh và vô cùng dễ dàng. Ngoài sắc đỏ làm điểm nhấn, quý cô có thể thay bằng thiết kế mang gam màu nổi bật khác như hồng tươi, vàng, cam, đỏ mận/đỏ rượu vang... không chỉ ở túi mà còn có thể là màu cho giày cao gót/bốt ẢNH: NEM FASHION

Áo khoác dạ không tay phối trang phục dệt kim tạo nên bản phối xếp lớp vừa thanh lịch, cổ điển vừa cực kỳ êm ái, nhẹ nhàng và ấm áp. Trong hầu hết các bản phối có chân váy ngắn hoặc quần shorts thì quần tất legging luôn cần thiết và hữu dụng ẢNH: NEM FASHION

Sự cộng hưởng của phom dáng làm nên khả năng hack chiều cao của trang phục. Áo măng tô dài chạm bắp chân phối quần công sở cạp cao giúp "kéo dài" vóc dáng. Bản phối được tạo điểm nhấn bằng vòng cổ dây mảnh thả dài và túi xách màu đỏ nổi bật ẢNH: NEM FASHION

Áo khoác dạ lý tưởng nhất khi mặc cùng áo len dệt kim. Hai đặc tính mềm mại và thoáng khí, đứng phom và sang trọng từ hai chất liệu hòa quyện cùng nhau để cùng làm nên vẻ ngoài rạng ngời cho nàng ẢNH: NEM FASHION

Sử dụng màu sắc như 'chìa khóa' của phong cách

Bảng màu trung tính tiếp tục là xu hướng chủ đạo của mùa thời trang này. Khi diện các bản phối cùng áo ấm mùa đông, đừng quên sự khéo léo và thông minh trong cách phối màu sẽ tạo nên điểm nhấn độc đáo cho từng bộ trang phục. Cùng một mẫu áo măng tô nhưng có nhiều cách để chưng diện - mặc như váy dài, phối cùng khăn lụa họa tiết, dây lưng da bản lớn, kết hợp cùng quần âu hoặc các mẫu váy mini...

Vừa tận hưởng cảm giác sang trọng, quý phái và ấm êm khi nàng chọn bản phối kết hợp giữa trắng và hồng, nâu đất và nâu hạt dẻ cho diện mạo trẻ trung và tươi tắn ẢNH: DECEMBER CHRIS

Sắc nâu trầm tương phản và hòa hợp khi phối cùng màu cream, beige trong khi áo măng tô xanh đen hoàn hảo diện cùng màu ô liu và chi tiết khăn lụa satin xanh dương chính là điểm nhấn đắt giá ẢNH: DECEMBER CHRIS



