Đón không khí lạnh cùng sự sành điệu của những chiếc áo ấm

Bí quyết để vừa sành điệu lại ấm áp, vừa hợp xu hướng lại không sợ lỗi mốt là nàng có những lựa chọn thời trang phù hợp với dáng người, hợp với tông màu da và phù hợp với mùa liên tiếp phải đón các đợt không khí lạnh. Áo ấm như áo khoác dáng dài, áo len dệt kim không chỉ mang lại khả năng giữ ấm, cản gió mà còn bổ sung nét đẹp thẩm mỹ cho cả tổng thể, để nàng luôn cảm thấy tự tin và hài lòng.
Mặc đẹp, sang trong mùa lạnh cùng áo ấm dáng dài
Tựa như những cái ôm dịu dàng khẽ nâng niu cơ thể, những chiếc áo khoác măng tô với phom dáng cổ điển chuẩn mực chính là cách để tôn nét thanh thoát, nữ tính mà vẫn thoải mái cho quý cô suốt cả ngày dài.
Bảng màu trung tính mang lại khả năng phối đồ linh hoạt cho từng mẫu thiết kế. Nàng có thể không cần sở hữu quá nhiều thiết kế áo ấm mùa đông, tuy nhiên hãy cân nhắc để chọn đúng kiểu dáng và màu sắc yêu thích nhất; để từ đó có thể tận hưởng mùa gió lạnh một cách trọn vẹn, ấm áp, tự tin và đầy phong thái.
Áo khoác dạ lý tưởng nhất khi mặc cùng áo len dệt kim. Hai đặc tính mềm mại và thoáng khí, đứng phom và sang trọng từ hai chất liệu hòa quyện cùng nhau để cùng làm nên vẻ ngoài rạng ngời cho nàng
ẢNH: NEM FASHION
Sử dụng màu sắc như 'chìa khóa' của phong cách
Bảng màu trung tính tiếp tục là xu hướng chủ đạo của mùa thời trang này. Khi diện các bản phối cùng áo ấm mùa đông, đừng quên sự khéo léo và thông minh trong cách phối màu sẽ tạo nên điểm nhấn độc đáo cho từng bộ trang phục. Cùng một mẫu áo măng tô nhưng có nhiều cách để chưng diện - mặc như váy dài, phối cùng khăn lụa họa tiết, dây lưng da bản lớn, kết hợp cùng quần âu hoặc các mẫu váy mini...
Sắc nâu trầm tương phản và hòa hợp khi phối cùng màu cream, beige trong khi áo măng tô xanh đen hoàn hảo diện cùng màu ô liu và chi tiết khăn lụa satin xanh dương chính là điểm nhấn đắt giá
ẢNH: DECEMBER CHRIS