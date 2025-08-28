'Đốn tim' người đối diện với váy áo bèo nhún chuẩn nàng thơ

Dù là trong thiết kế váy liền, áo blouse hay chân váy, váy áo bèo nhún luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng nhưng vẫn đủ nổi bật. Chính vì thế, trang phục bèo nhún không chỉ phù hợp cho các buổi dạo phố, cà phê cùng bạn bè mà còn dễ dàng ứng dụng trong những buổi hẹn hò, du lịch.

Giữa những ngày mưa nắng thất thường, set đồ ren bèo này chính là "chân ái" để nàng tung tăng xuống phố. Từng đường ren được xử lý tỉ mỉ trên cả áo và quần, tôn lên nét nữ tính một cách tinh tế, đồng thời khéo léo che đi những điểm nàng chưa tự tin ẢNH: CELES

Với chất liệu mềm mại và phom dáng ôm nhẹ, chi tiết bèo nhún được xử lý khéo léo ở phần vai và tà váy, tạo cảm giác uyển chuyển, nhẹ nhàng mà vẫn nổi bật. Thiết kế giúp tôn lên đường cong và mang đến sự tự tin cho người mặc ẢNH: BBSTORE'S

Bộ trang phục phối bèo nhún với chất liệu cotton thêu lỗ mang lại cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn rất thanh lịch. Phần áo dáng ngắn tay bồng và chân váy tầng xòe nhẹ giúp tạo hiệu ứng thon gọn, tôn vòng eo và che khuyết điểm một cách tinh tế ẢNH: CELES

Jumpsuit ngắn màu hồng pastel khắc họa hình ảnh trong trẻo, ngọt ngào. Điểm nhấn là phần cổ bèo chữ V bản rộng, giúp tạo hiệu ứng bờ vai mềm mại và khung xương quai xanh quyến rũ. Chất liệu nhẹ, thoáng cùng các chi tiết thêu ren tinh tế khiến tổng thể trang phục vừa trẻ trung vừa cuốn hút ẢNH: CELES

Phần áo được nhấn nhá bằng chi tiết bèo rũ dọc thân và tay phồng nhẹ, giúp tôn lên vẻ mềm mại nhưng vẫn điệu đà vừa đủ. Trong khi đó, chân váy vải dệt độc đáo, dáng chữ A cơ bản tạo sự thoải mái mà vẫn tôn dáng tối đa ẢNH: CELES

Set đồ kết hợp giữa áo ren dài tay dáng ôm và chân váy bèo tầng trắng mang đến vẻ ngoài "bánh bèo" nhưng vẫn đầy tinh tế. Kiểu áo với chất liệu đan lưới tạo cảm giác vừa kín đáo vừa quyến rũ, còn chân váy bèo giúp tôn đôi chân và tạo cảm giác bay bổng ẢNH: CELES

Kết hợp giữa nét cổ điển của áo bèo nhún và sự hiện đại của quần suông, bộ đồ này phù hợp với môi trường công sở, những buổi gặp gỡ khách hàng hay thậm chí là dạo phố thanh lịch. Chi tiết bèo nhún không chỉ tạo điểm nhấn nữ tính mà còn giúp tổng thể trở nên mềm mại, sang trọng ẢNH: BBSTORE'S

Thiết kế bèo nhún nhiều lớp với sắc xanh trong veo tạo hiệu ứng bồng bềnh ngọt ngào, kết hợp cùng quần shorts hoa tone sur tone, đem đến một tổng thể vừa tươi mới vừa thời thượng, nổi bật trong mọi khoảnh khắc ẢNH: CELES

Sự lên ngôi của váy áo bèo nhún không chỉ là xu hướng nhất thời, mà còn là lời khẳng định cho vẻ đẹp mềm mại, nữ tính vẫn luôn được yêu thích và tôn vinh trong mọi hoàn cảnh.