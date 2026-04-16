Thời trang 24/7

Gây thương nhớ ngày hè với đầm hở lưng

Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
16/04/2026 16:00 GMT+7

Trong bản hòa ca rực rỡ của mùa hè, những chiếc đầm hở lưng trở thành lựa chọn được nhiều quý cô yêu thích nhờ khả năng tôn vinh vẻ đẹp cơ thể một cách tinh tế.

Với sự đa dạng trong chất liệu từ lụa sang trọng, voan bay bổng đến ren điệu đà, kiểu đầm này mang lại diện mạo vừa thanh lịch vừa gợi cảm. Dù xuất hiện trong những chuyến du lịch biển đầy nắng hay các buổi tiệc tối lãng mạn, đầm hở lưng vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu để phái đẹp khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và phong thái thời trang cuốn hút.

Chiếc đầm maxi lụa màu nâu sở hữu thiết kế cổ yếm mang lại vẻ đẹp cổ điển và cực kỳ sang trọng cho phái đẹp. Chất liệu lụa rủ nhẹ nhàng kết hợp cùng chi tiết hở lưng giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh và làn da rạng rỡ. Sắc nâu trầm ấm không chỉ tạo cảm giác quý phái mà còn mang đến vẻ ngoài vô cùng thời thượng và lôi cuốn. Điểm xuyết thêm trang sức bạc tinh tế để làm nổi bật vùng cổ và đôi vai trần quyến rũ

ẢNH: AOEM STUDIOS

Mẫu đầm body đen dáng ngắn với thiết kế hai dây mảnh mai là tuyên ngôn cho vẻ đẹp hiện đại và đầy năng động. Điểm nhấn đắt giá chính là khoảng hở từ lưng kéo dài đến ngang hông, giúp khoe trọn đường cong cơ thể một cách táo bạo. Phom dáng ôm sát không chỉ tôn vinh vòng 3 mà còn tạo nên hiệu ứng vóc dáng cực kỳ nóng bỏng. Kết hợp cùng xăng đan cao gót da đen để hoàn thiện bộ trang phục tiệc tối đầy quyền lực

ẢNH: @_YOURMIE.Z

Đầm lụa trắng maxi cúp ngực mang đến vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết nhưng không kém phần gợi cảm với phần lưng trần rộng mở

ẢNH: @_BUNNI.YUCI

Váy với chất liệu lụa cao cấp có độ bóng nhẹ giúp nàng tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh đèn tiệc hay ánh nắng tự nhiên. Một chiếc vòng cổ bạc tối giản sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để tôn lên nét thanh tú của vùng cổ

ẢNH: @_BUNNI.YUCI

Mẫu đầm body đen với chi tiết dây rút độc đáo giúp nàng dễ dàng điều chỉnh độ ôm, tôn tối đa các đường cong quyến rũ. Thiết kế cột cổ hở lưng tạo nên sự phóng khoáng, sắc đen huyền bí giúp người mặc trông thon gọn hơn đồng thời tạo nên sức hút đầy bí ẩn

ẢNH: @_BUNNI.YUCI

Sử dụng chất liệu voan mỏng nhẹ, những chiếc đầm maxi màu trắng ngà mang đến vẻ đẹp mong manh. Thiết kế cổ yếm phối hợp cùng khoảng hở lưng tinh tế, màu trắng ngà nhã nhặn rất tôn da và mang lại cảm giác dịu mắt cho người đối diện. Phối cùng một chiếc vòng ngọc trai sang trọng để nâng tầm vẻ ngoài thanh lịch và quý phái

ẢNH: @_GIANGYEN

Chiếc đầm ren maxi dáng đuôi cá là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét kiêu sa của chất liệu ren và sự quyến rũ của thiết kế hở lưng. Váy đuôi cá ôm sát hông và xòe nhẹ ở dưới giúp tạo hiệu ứng đồng hồ cát, giúp bạn ghi điểm tuyệt đối nhờ gu thẩm mỹ tinh tế. Hoàn thiện vẻ ngoài quý tộc bằng một đôi khuyên tai ngọc trai để thêm phần lộng lẫy

ẢNH: @_LEX.SVH

Một chiếc đầm hở lưng không đơn thuần giúp bạn khoe khéo tấm lưng trần quyến rũ, mà còn là lời khẳng định về sức hút nội tại và gu thẩm mỹ tinh tế. Đừng ngại ngần bước ra khỏi vùng an toàn để diện những thiết kế đầy kiêu hãnh này.

Bài viết khác

Áo hai dây cổ chữ V: Khi gợi cảm chạm đến sự tinh giản

Đẹp bất bại với bộ đôi áo và chân váy dài

Aristino xuân hè tiếp nối bản ghi chép về phong thái quý ông Việt

Gợi ý trang phục công sở linen vừa mát vừa sang trong ngày nắng nóng

Bản phối vàng và trắng: Bí quyết mặc đẹp rạng rỡ trong nắng hè

Quần yếm thoải mái cho nàng tinh nghịch xuống phố

Mẫu áo mùa hè thoáng mát để nàng thỏa sức làm mới diện mạo hằng ngày

Màu chì 'phát sáng' - ít nhưng đắt, giúp nàng công sở tỏa sáng mỗi ngày

