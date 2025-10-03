Gen Z tái hiện ký ức tuổi thơ bằng concept Trung thu vừa truyền thống, vừa hiện đại

Trung thu vốn gắn liền với ký ức tuổi thơ với ánh trăng, tiếng trống lân, những chiếc đèn ông sao... nhưng với Phạm Hoàng Yến, Trung thu 2025 là một bức tranh đậm chất đương đại, nơi văn hóa truyền thống được tái hiện qua ngôn ngữ mỹ thuật, thời trang và thị giác.

Là một nghệ sĩ trẻ đang theo đuổi sự nghiệp phát triển văn hóa, Hoàng Yến chia sẻ cô rất yêu thích việc mặc các trang phục truyền thống như áo dài, khăn nhung áo lụa và sử dụng các sản phẩm thiết kế có chất riêng đến từ local brand Việt Nam.

Các concept do cô xây dựng trở thành những "cây cầu" kết nối quá khứ và hiện tại, giúp Trung thu không chỉ là một mùa lễ, mà còn là không gian nghệ thuật khơi gợi niềm tự hào văn hóa dân tộc ẢNH: NVCC

Phong cách cá nhân ít nhiều nói lên bản sắc nghệ thuật, thế nên Hoàng Yến rất chuộng các màu sắc như hồng, xanh lá, xanh dương, tím - những màu sắc này lặp đi lặp lại trong tủ đồ và cả trong các dự án nghệ thuật của cô, hay cách gọi khác, đó là những "màu sắc cá nhân" - personal color.

Mỗi concept được Hoàng Yến nghiên cứu tỉ mỉ từ câu chuyện văn hóa, phụ kiện đến trang phục, tất cả đều được thiết kế cá nhân hóa tối đa ẢNH: NVCC

Bộ ảnh Trung thu được nữ stylist gen Z thực hiện bằng những câu chuyện văn hóa thông qua ngôn ngữ thời trang vừa hiện đại, vừa truyền thống ẢNH: NVCC

Hoàng Yến sử dụng nhiều gam màu với độ nổi bật, sặc sỡ cùng các họa tiết cây cỏ hoa lá, bối cảnh thiên nhiên để tạo nên bộ ảnh thời trang nghệ thuật ấn tượng ẢNH: NVCC

Áo dài cổ yếm được nữ stylist thực hiện bằng một ngôn ngữ sáng tạo riêng ẢNH: NVCC

Stylist Hoàng Yến theo đuổi phong cách thời trang nghệ thuật ấn tượng, trong mỗi concept cô sử dụng rất nhiều gam màu với độ nổi bật, sặc sỡ, thậm chí đối lập nhau

ẢNH: NVCC

Stylist Phạm Hoàng Yến ẢNH: NVCC

Sinh năm 2001, Phạm Hoàng Yến là một trong những stylist - art director nổi bật của thế hệ gen Z. Cô từng có nhiều dự án thời trang nghệ thuật, hợp tác với các nhà thiết kế như: Lê Thanh Hòa, Hoàng Minh Hà, Đỗ Long, Ivy Moda, Canifa... cùng nhiều tạp chí thời trang nổi tiếng tại Việt Nam. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, Phạm Hoàng Yến cho biết: "Mỗi dự án với tôi giống như một lần viết tiếp câu chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ sáng tạo. Và tôi tin hành trình này sẽ không bao giờ có hồi kết".