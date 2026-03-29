Thời trang 24/7

'Giải nhiệt' mùa hè cùng trang phục xanh nước biển

Tiffany Trần
29/03/2026 14:00 GMT+7

Trang phục xanh nước biển luôn giữ một vị trí đặc biệt trong bảng màu thời trang mùa hè nhờ khả năng mang lại cảm giác dịu mát thị giác nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo dấu ấn phong cách.

Trong những ngày nắng rực rỡ, gam màu xanh nước biển càng trở nên được ưa chuộng bởi tính ứng dụng linh hoạt và khả năng thích nghi với nhiều kiểu dáng. Từ váy maxi thướt tha trong kỳ nghỉ biển đến những set đồ ngắn năng động dạo phố, sắc xanh này luôn mang lại diện mạo tươi mới mà vẫn giữ được vẻ sang trọng đặc trưng.

'Giải nhiệt' mùa hè cùng trang phục xanh nước biển- Ảnh 1.

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ riêng một thiết kế váy xanh nước biển cũng đủ để tạo nên diện mạo nổi bật giữa không khí mùa hè rực nắng. Set váy gồm áo hai dây độc đáo được đính kết hoa 3D đính kết tinh xảo trước ngực. Những cánh hoa nổi nhẹ trên nền vải tạo hiệu ứng thị giác sống động, phía dưới là chân váy dài thướt tha, phù hợp cho những chuyến du lịch biển mùa hè

ẢNH: SIXDO

'Giải nhiệt' mùa hè cùng trang phục xanh nước biển- Ảnh 2.

Mẫu đầm xanh dương tiếp tục mang đến cảm giác trẻ trung nhờ phom váy xòe rộng cùng phần eo nhún ôm gọn vóc dáng tinh tế. Thiết kế cổ chữ V sâu vừa phải giúp tôn đường cổ thanh thoát, trong khi tay cánh rủ mềm tạo hiệu ứng chuyển động nhẹ nhàng mỗi khi di chuyển

ẢNH: SIXDO

'Giải nhiệt' mùa hè cùng trang phục xanh nước biển- Ảnh 3.

Hiệu ứng thị giác trở nên cuốn hút hơn với chiếc đầm xanh dương nhiều tầng layer bồng bềnh. Các lớp vải xếp chồng, thiết kế cổ chữ V kết hợp tay cánh tiên giúp phần vai trở nên thanh thoát hơn, đồng thời tạo tỷ lệ cơ thể cân đối. Khi phối cùng giày cao gót quai mảnh tối giản và túi xách nhỏ gam sáng nổi bật cho những buổi dạo phố hoặc gặp gỡ bạn bè

ẢNH: SIXDO

'Giải nhiệt' mùa hè cùng trang phục xanh nước biển- Ảnh 4.

Đầm maxi xanh trơn mang tinh thần tối giản, phom dáng suông dài kết hợp chi tiết chun nhẹ ở eo tạo sự thoải mái khi di chuyển mà vẫn giữ được đường nét nữ tính. Khi phối cùng túi xách trắng cỡ vừa và giày cao gót hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch

ẢNH: PANTIO

'Giải nhiệt' mùa hè cùng trang phục xanh nước biển- Ảnh 5.

Gam màu xanh da trời tươi tắn mang đến cảm giác mát lành đặc trưng của mùa hè, đặc biệt khi xuất hiện trên thiết kế áo dệt kim ngắn tay cấu trúc mắt lưới xuyên thấu. Phối cùng quần shorts xếp ly cạp bản to tăng sự năng động

ẢNH: SIXDO

'Giải nhiệt' mùa hè cùng trang phục xanh nước biển- Ảnh 6.

Set đồ xanh pastel lại mang đến sắc thái dịu dàng hơn với cảm giác mát lành như làn nước biển trong trẻo. Thiết kế áo sát nách nhấn eo xếp nếp tạo hiệu ứng peplum mềm mại, trong khi quần shorts ống rộng mang lại sự thoải mái khi vận động. Khi kết hợp cùng vòng cổ vỏ sò và túi xách trắng nhỏ gọn mang đến phong cách nghỉ dưỡng hiện đại

ẢNH: SIXDO

'Giải nhiệt' mùa hè cùng trang phục xanh nước biển- Ảnh 7.

Chiếc đầm xanh họa tiết lá nổi bật với gam màu tươi mát gợi liên tưởng đến thiên nhiên nhiệt đới, thiết kế cổ buộc nhẹ tạo điểm nhấn nữ tính tinh tế, kết hợp tay dài chất liệu voan giúp tăng độ bay bổng cho trang phục. Khi phối cùng giày cao gót gam trung tính và túi xách nhỏ tối giản, phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn những buổi gặp gỡ cuối tuần

ẢNH: LEIKA

'Giải nhiệt' mùa hè cùng trang phục xanh nước biển- Ảnh 8.

Mẫu đầm xanh pastel họa tiết hoa nhí mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thiết kế cổ tròn kín đáo kết hợp tay bồng lửng trang nhã. Khi phối cùng giày mũi nhọn trắng và túi xách sáng màu, hiệu ứng thị giác giúp vóc dáng trở nên cao ráo hơn

ẢNH: NEMSHOP

 

