'Giải nhiệt' ngày nắng từ những chiếc váy trắng

Váy trắng dành cho những ngày nắng đa dạng về phom dáng, chất liệu cũng như phong cách. Gợi ý mặc đẹp chỉn chu cho nàng công sở là các thiết kế váy midi trắng dáng ôm nhẹ thoải mái; váy maxi xếp ly và đầm suông vải thêu là gợi ý cho buổi dạo phố, mua sắm cuối tuần hay chuyến đi biển trong dịp nghỉ lễ sắp đến.

Thiết kế "hack" dáng với phần vai và cổ áo được tạo hình mới lạ vừa tinh giản vừa đầy sự thú vị. Trang phục màu trắng được làm mới qua kết cấu nhấn vào phần đai eo và xòe nhẹ theo dáng chữ A ẢNH: SIXDO

Váy trắng tôn nét đẹp tinh khôi, chinh phục mọi ánh nhìn

Hãy để sắc độ tinh khôi thanh khiết của những chiếc váy trắng giúp nàng giải nhiệt mùa hè. Khi ánh nắng chói chang chảy tràn trên tán lá và đường phố thì cũng là lúc nàng mặc vào chiếc đầm trắng mỏng nhẹ, thanh lịch mà thoáng mát hòa vào dòng người.

Các thiết kế công sở ưu tiên phom dáng chỉn chu, các chi tiết trang trí được lược bỏ phần nhiều và chỉ giữ lại các chi tiết đắt giá. Một đường xẻ nhẹ trên tay áo cánh bướm, một sự thay đổi kết cấu từ áo vest không tay đến phần tùng váy xếp ly cũng đã đủ tạo nên sự khác biệt, mang đến cảm hứng bay bổng lãng mạn ngập tràn.

Đầm midi xếp ly kết hợp áo vest không tay trên chất vải tơ xốp mềm mại, nhẹ nhàng và có độ bay bổng ẢNH: VALENCIANI

Nàng tự vẽ nên bức tranh mùa hè đáng nhớ qua những bản phối tinh giản nhưng cực kỳ xuất sắc. Một chiếc đầm trắng từ vải cotton thêu hoa nhẹ nhàng, phom suông nhẹ mát với phần cổ tròn và đường khoét vai tinh tế khoe vai thon ẢNH: VY LE&CO

Cảm nhận rõ nét sự thoải mái, thông thoáng và tự nhiên từ trang phục màu trắng - kiểu váy áo mang đến cho nàng sự tự tin và cảm giác hạnh phúc trong từng phút giây hiện tại ẢNH: VY LE&CO

Vẻ đẹp dịu dàng, tự do mà đầy cá tính được nàng thể hiện qua những chiếc váy hè. Chất vải thô màu trắng điểm xuyết họa tiết thêu khẽ chuyển động theo từng bước chân. Phom dáng linh hoạt, mát nhẹ tôn đường cong nữ tính theo cách tự nhiên mà phóng khoáng ẢNH: VYLE&CO

Sẵn sàng cho các bữa tiệc sang trọng hay thảm đỏ danh giá khi nàng diện bản phối tông trắng với sự đồng điệu của đầm xếp tầng, giày búp bê quai ngang, trang sức và một layout trang điểm trong trẻo nhưng sắc sảo ẢNH: CHARLES & KEITH

Đầm cotton trắng mềm mại phối len móc gây ấn tượng qua đường viền phối màu và họa tiết tự nhiên. Thiết kế hai dây mảnh trên phần tùng váy dáng chữ A tạo nên chuyển động mềm mại, là ý tưởng để nàng diện khi dạo phố, du lịch mùa hè hay cho các buổi gặp gỡ, hẹn hò ẢNH: ROUTINE

Sự kết hợp đa chất liệu trên một thiết kế luôn mang đến hiệu ứng thị giác ấn tượng cho trang phục. Với phần vai phối organza trong suốt, dáng đầm dài trở nên mềm mại, nữ tính và thu hút sự chú ý từ đám đông ẢNH: SIXDO

Thả dáng nhẹ nhàng trong những chuyến đi mùa hè cùng váy xếp ly màu trắng. Phom dáng maxi quá nổi bật để nàng trở thành tâm điểm khi tạo dáng giữa thiên nhiên xanh mát, giữa bãi đá xù xì thô mộc với phía xa là mặt biển gợn sóng ẢNH: VALENCIANI



