Thời trang 24/7

'Giải nhiệt' ngày nắng từ những chiếc váy trắng

Kim Ngọc
07/04/2026 08:00 GMT+7

Bạn nên ưu tiên diện các thiết kế váy trắng để góp phần 'giải nhiệt' trong những ngày nắng nóng. Cảm giác nhẹ nhàng, tinh khôi và thanh khiết từ trang phục tông trắng làm dịu đi không khí oi nồng, mang đến làn gió mới cho tủ đồ đi làm, đi tiệc.

Váy trắng dành cho những ngày nắng đa dạng về phom dáng, chất liệu cũng như phong cách. Gợi ý mặc đẹp chỉn chu cho nàng công sở là các thiết kế váy midi trắng dáng ôm nhẹ thoải mái; váy maxi xếp ly và đầm suông vải thêu là gợi ý cho buổi dạo phố, mua sắm cuối tuần hay chuyến đi biển trong dịp nghỉ lễ sắp đến.

Diện váy trắng cho ngày nắng - Ảnh 1.

Thiết kế "hack" dáng với phần vai và cổ áo được tạo hình mới lạ vừa tinh giản vừa đầy sự thú vị. Trang phục màu trắng được làm mới qua kết cấu nhấn vào phần đai eo và xòe nhẹ theo dáng chữ A

ẢNH: SIXDO

Váy trắng tôn nét đẹp tinh khôi, chinh phục mọi ánh nhìn

Hãy để sắc độ tinh khôi thanh khiết của những chiếc váy trắng giúp nàng giải nhiệt mùa hè. Khi ánh nắng chói chang chảy tràn trên tán lá và đường phố thì cũng là lúc nàng mặc vào chiếc đầm trắng mỏng nhẹ, thanh lịch mà thoáng mát hòa vào dòng người.

Các thiết kế công sở ưu tiên phom dáng chỉn chu, các chi tiết trang trí được lược bỏ phần nhiều và chỉ giữ lại các chi tiết đắt giá. Một đường xẻ nhẹ trên tay áo cánh bướm, một sự thay đổi kết cấu từ áo vest không tay đến phần tùng váy xếp ly cũng đã đủ tạo nên sự khác biệt, mang đến cảm hứng bay bổng lãng mạn ngập tràn.

Diện váy trắng cho ngày nắng - Ảnh 2.

Đầm midi xếp ly kết hợp áo vest không tay trên chất vải tơ xốp mềm mại, nhẹ nhàng và có độ bay bổng

ẢNH: VALENCIANI

Diện váy trắng cho ngày nắng - Ảnh 3.

Nàng tự vẽ nên bức tranh mùa hè đáng nhớ qua những bản phối tinh giản nhưng cực kỳ xuất sắc. Một chiếc đầm trắng từ vải cotton thêu hoa nhẹ nhàng, phom suông nhẹ mát với phần cổ tròn và đường khoét vai tinh tế khoe vai thon

ẢNH: VY LE&CO

Diện váy trắng cho ngày nắng - Ảnh 4.

Cảm nhận rõ nét sự thoải mái, thông thoáng và tự nhiên từ trang phục màu trắng - kiểu váy áo mang đến cho nàng sự tự tin và cảm giác hạnh phúc trong từng phút giây hiện tại

ẢNH: VY LE&CO

Diện váy trắng cho ngày nắng - Ảnh 5.

Vẻ đẹp dịu dàng, tự do mà đầy cá tính được nàng thể hiện qua những chiếc váy hè. Chất vải thô màu trắng điểm xuyết họa tiết thêu khẽ chuyển động theo từng bước chân. Phom dáng linh hoạt, mát nhẹ tôn đường cong nữ tính theo cách tự nhiên mà phóng khoáng

ẢNH: VYLE&CO

Diện váy trắng cho ngày nắng - Ảnh 6.

Sẵn sàng cho các bữa tiệc sang trọng hay thảm đỏ danh giá khi nàng diện bản phối tông trắng với sự đồng điệu của đầm xếp tầng, giày búp bê quai ngang, trang sức và một layout trang điểm trong trẻo nhưng sắc sảo

ẢNH: CHARLES & KEITH

Diện váy trắng cho ngày nắng - Ảnh 7.

Đầm cotton trắng mềm mại phối len móc gây ấn tượng qua đường viền phối màu và họa tiết tự nhiên. Thiết kế hai dây mảnh trên phần tùng váy dáng chữ A tạo nên chuyển động mềm mại, là ý tưởng để nàng diện khi dạo phố, du lịch mùa hè hay cho các buổi gặp gỡ, hẹn hò

ẢNH: ROUTINE

Diện váy trắng cho ngày nắng - Ảnh 8.

Sự kết hợp đa chất liệu trên một thiết kế luôn mang đến hiệu ứng thị giác ấn tượng cho trang phục. Với phần vai phối organza trong suốt, dáng đầm dài trở nên mềm mại, nữ tính và thu hút sự chú ý từ đám đông

ẢNH: SIXDO

Diện váy trắng cho ngày nắng - Ảnh 9.

Thả dáng nhẹ nhàng trong những chuyến đi mùa hè cùng váy xếp ly màu trắng. Phom dáng maxi quá nổi bật để nàng trở thành tâm điểm khi tạo dáng giữa thiên nhiên xanh mát, giữa bãi đá xù xì thô mộc với phía xa là mặt biển gợn sóng

ẢNH: VALENCIANI


Bài viết khác

Áo khoác da vừa cá tính lại vừa sang trọng

Áo khoác da vừa cá tính lại vừa sang trọng

Ngày hè rực nắng không thể thiếu mũ lưỡi trai thời thượng

Ngày hè rực nắng không thể thiếu mũ lưỡi trai thời thượng

Louis Vuitton chào đón cửa hàng đầu tiên dành cho nam tại Việt Nam

Louis Vuitton chào đón cửa hàng đầu tiên dành cho nam tại Việt Nam

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng

Diện chân váy xếp ly để nàng luôn cuốn hút mỗi ngày

Diện chân váy xếp ly để nàng luôn cuốn hút mỗi ngày

Mặc đẹp suốt hè từ bản phối váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Mặc đẹp suốt hè từ bản phối váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Váy chiết eo tôn đường cong mềm mại của phái đẹp

Váy chiết eo tôn đường cong mềm mại của phái đẹp

Gợi ý phối đồ với quần trắng đa kiểu dáng để nàng thêm nổi bật

Gợi ý phối đồ với quần trắng đa kiểu dáng để nàng thêm nổi bật

