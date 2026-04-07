'Giải nhiệt' ngày nắng từ những chiếc váy trắng

Bạn nên ưu tiên diện các thiết kế váy trắng để góp phần 'giải nhiệt' trong những ngày nắng nóng. Cảm giác nhẹ nhàng, tinh khôi và thanh khiết từ trang phục tông trắng làm dịu đi không khí oi nồng, mang đến làn gió mới cho tủ đồ đi làm, đi tiệc.
Váy trắng dành cho những ngày nắng đa dạng về phom dáng, chất liệu cũng như phong cách. Gợi ý mặc đẹp chỉn chu cho nàng công sở là các thiết kế váy midi trắng dáng ôm nhẹ thoải mái; váy maxi xếp ly và đầm suông vải thêu là gợi ý cho buổi dạo phố, mua sắm cuối tuần hay chuyến đi biển trong dịp nghỉ lễ sắp đến.
Hãy để sắc độ tinh khôi thanh khiết của những chiếc váy trắng giúp nàng giải nhiệt mùa hè. Khi ánh nắng chói chang chảy tràn trên tán lá và đường phố thì cũng là lúc nàng mặc vào chiếc đầm trắng mỏng nhẹ, thanh lịch mà thoáng mát hòa vào dòng người.
Các thiết kế công sở ưu tiên phom dáng chỉn chu, các chi tiết trang trí được lược bỏ phần nhiều và chỉ giữ lại các chi tiết đắt giá. Một đường xẻ nhẹ trên tay áo cánh bướm, một sự thay đổi kết cấu từ áo vest không tay đến phần tùng váy xếp ly cũng đã đủ tạo nên sự khác biệt, mang đến cảm hứng bay bổng lãng mạn ngập tràn.