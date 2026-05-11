Thời trang 24/7

'Giải nhiệt' ngày nóng với set trang phục bí tone sur tone

Tiffany Trần
11/05/2026 14:00 GMT+7

Những set trang phục bí tone sur tone chính là bí quyết để các nàng 'đổi gió' phong cách cho những ngày nóng một cách hiệu quả nhất.

Set đồ bí tone sur tone là bộ trang phục gồm áo phối cùng kiểu quần hoặc váy có thiết kế phồng rộng ở hông và bo nhẹ tại gấu quần, mô phỏng hình dáng quả bí đặc trưng.

'Giải nhiệt' ngày nóng với set trang phục bí tone sur tone- Ảnh 1.

Set đồ gây ấn tượng với chiếc áo kiểu tay bồng đứng dáng crop top hiện đại kết hợp cùng quần bí màu vàng rực rỡ. Gam màu vàng chanh giúp tôn da hiệu quả. Thiết kế tay bồng tạo nên sự cân đối giữa phần vai và phần quần phồng bên dưới, mang lại vẻ ngoài trẻ trung

ẢNH: ENINA

'Giải nhiệt' ngày nóng với set trang phục bí tone sur tone- Ảnh 2.

Set đồ là sự phối hợp đầy tinh tế giữa áo trễ vai và váy bí màu trắng ngà dịu mắt. Điểm nhấn của trang phục chính là họa tiết hoa nhí nhỏ trên áo và phần bí xòe, chất vải mềm mại của set đồ giúp nàng luôn cảm thấy thoải mái và tự tin trong mọi hoạt động

ẢNH: @_REAL.NQA

'Giải nhiệt' ngày nóng với set trang phục bí tone sur tone- Ảnh 3.

Sắc trắng trong thiết kế áo bra hai dây điệu đà đi kèm quần bí đồng điệu, kiểu dáng bí tạo nên hiệu ứng bồng bềnh. Thêm một chiếc vòng cổ đính charm lấp lánh để tạo điểm nhấn sang trọng cho toàn bộ trang phục

ẢNH: MIA

'Giải nhiệt' ngày nóng với set trang phục bí tone sur tone- Ảnh 4.

Set đồ mang vẻ đẹp cổ điển với áo hai dây dáng xòe và quần bí màu hồng cánh sen tươi tắn. Chi tiết ren trắng được phối khéo léo trên trang phục tạo nên sự tương phản bắt mắt. Một đôi giày đen cá tính sẽ là mảnh ghép giúp cân bằng lại sự ngọt ngào của set đồ ren hồng

ẢNH: @_MYTHU__

'Giải nhiệt' ngày nóng với set trang phục bí tone sur tone- Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa áo ống ôm sát gợi cảm và quần bí màu xám đậm. Áo dáng ôm phía trên và quần bí phồng phía dưới giúp tôn vinh đường cong cơ thể một cách tinh tế nhất. Chỉ cần thêm áo shrug khoác ngoài cùng màu hoàn thiện set trang phục tone sur tone thời thượng

ẢNH: TSUN

'Giải nhiệt' ngày nóng với set trang phục bí tone sur tone- Ảnh 6.

Áo hai dây và quần bí trắng được làm từ vải voan phối lưới độc đáo, áo với chất liệu voan mỏng nhẹ tạo nên những nếp gấp phồng tự nhiên. Sự đan xen của các mảng lưới tạo nên chiều sâu và sự quyến rũ khó cưỡng cho bộ trang phục. Đôi giày bốt nâu da lộn xuất hiện phá vỡ nền trang phục đầy nữ tính

ẢNH: @_PINXPWD.X

'Giải nhiệt' ngày nóng với set trang phục bí tone sur tone- Ảnh 7.

Set áo tay dài và quần bí với chất liệu len mềm mại khi mặc. Màu sắc nhã nhặn của len dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, kết hợp cùng một chiếc túi xách cỡ lớn màu xanh rêu để tạo nên phong cách "urban" hiện đại

ẢNH: @_PHZY

'Giải nhiệt' ngày nóng với set trang phục bí tone sur tone- Ảnh 8.

Set đồ mang đậm phong cách năng động với sơ mi thắt nơ trắng đơn giản phối cùng quần bí đen kẻ sọc. Sự kết hợp giữa chất liệu sơ mi và phom dáng quần bí độc đáo tạo nên một vẻ ngoài thoải mái cho những chuyến dã ngoại

ẢNH: BUI BAE

 

tone sur tone trang phục dáng bí váy bí ngô quần bí

Vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần nổi bật từ trang phục họa tiết chấm bi

Cảm hứng phối đồ cho tuần mới từ set đồng bộ thời thượng

Tự tin, sang trọng hơn khi diện sơ mi lụa, sơ mi tay bồng

Tạo dấu ấn riêng trong phong cách ngày nắng với gam màu vàng

Những mẫu áo đẹp xuất sắc khi phối với quần jeans xanh

Làm mới diện mạo với áo họa tiết kẻ sọc cuốn hút

Chào hè năng động với những sắc vàng rực rỡ

'Giải nhiệt' ngày hè cùng những sắc màu thời trang đang được ưa chuộng

