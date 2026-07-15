Giao mùa xuống phố với gam đỏ rực rỡ

Sự trở lại mạnh mẽ của gam đỏ trong điểm giao mùa năm nay không chỉ dừng lại ở những thiết kế dành cho các buổi tiệc, mà còn trở thành lựa chọn nổi bật cho phong cách xuống phố hằng ngày.

Chia sẻ bài viết