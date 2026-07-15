Giao mùa xuống phố với gam đỏ rực rỡ

Sự trở lại mạnh mẽ của gam đỏ trong điểm giao mùa năm nay không chỉ dừng lại ở những thiết kế dành cho các buổi tiệc, mà còn trở thành lựa chọn nổi bật cho phong cách xuống phố hằng ngày.
Mang trong mình nguồn năng lượng của sự quyến rũ, gam đỏ được làm mới bằng các thiết kế và cách phối hợp khác nhau, tạo nên những bản phối độc đáo không bị trùng lặp.
Mang hơi thở Y2K cuốn hút với áo thun đỏ ôm sát cơ thể nổi bật nhờ phần cổ khoét sâu layering cùng váy sơ mi thun xám và viền ren trắng tạo điểm nhấn. Sự tương phản khi kết hợp gam nóng và sắc trầm vừa cổ điển vừa gợi cảm hứng thời trang Y2K đang thịnh hành
ẢNH: SO DÓPE CLUB
Sự kết hợp giữa họa tiết ca rô và chất liệu ren trên thiết kế váy hai dây đỏ tạo nên một diện mạo duyên dáng cho ngày hè. Thiết kế với sự phối hợp độc đáo giữa chất liệu và họa tiết khác nhau, mang đến sự phá cách không trùng lặp
ẢNH: CARDINA
Áo corset đỏ ôm dáng với những đường gân chạy dọc thân áo thu hút thị giác. Thiết kế cúp ngực viền ren trắng mang đến vẻ đẹp quyến rũ nhưng không quá phô trương, kết hợp cùng quần ống rộng đồng màu hoàn thiện phong cách monochrome hiện đại
Thanh lịch trong môi trường công sở với váy chữ A đỏ sẫm, phom dáng xòe nhẹ tinh giản và cùng chất liệu sang trọng. Thiết kế tay ngắn cùng phần cổ đính đá nhẹ nhàng, phù hợp với không gian làm việc chuyên nghiệp
ẢNH: LAMER FASHION
Mang nét cổ điển của những cô gái thập niên trước khi kết hợp áo len tăm đỏ đậm với quần jeans ống rộng cổ điển. Điểm nhấn ấn tượng là chiếc khăn lụa thắt nơ ở cổ và túi xách da đỏ thời thượng, mang lại vẻ ngoài vintage cổ điển
ẢNH: LEIKA
Tự tin với bộ đôi áo thun đỏ và quần jeans ống rộng đầy năng động xuống phố
ẢNH: THE BLUE TSHIRT
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cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
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