Giày hở gót, 'chân ái' của phong cách sang trọng đầy phóng khoáng

Nếu nói đến sự tinh tế và thanh lịch, chắc chắn giày hở gót mũi nhọn là cái tên đầu tiên được nhắc đến. Đôi giày này chính là "nàng thơ" của mọi quý cô yêu thời trang, đủ nhẹ nhàng để tôn dáng, đủ sắc sảo để thể hiện khí chất.

Giày hở gót mũi nhọn của cô nàng thanh lịch

Nàng mang một đôi da mũi nhọn màu hồng phấn, với chi tiết thắt nơ trắng kem ở quai ngang, mang lại vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính. Đôi giày này chính là “nàng thơ” của mọi quý cô yêu thời trang, đủ nhẹ nhàng để tôn dáng, đủ sắc sảo để thể hiện khí chất ẢNH: JUNO

Trang phục đi kèm là áo voan mỏng cổ đổ màu xám nhạt kết hợp chân váy trắng tinh khôi, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, bay bổng - một lựa chọn lý tưởng cho những buổi tiệc ngoài trời đầy nắng gió.

Châu Bùi chọn cho mình một đôi mules mũi nhọn với họa tiết da ngựa vằn nổi bật, kết hợp cùng quai đen, tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho toàn bộ set đồ ẢNH: @CHAUBUI_

Trang phục chính là một bộ jumpsuit denim màu xám đậm với đường may trắng nổi rõ ràng, bao gồm phần áo quây xếp nếp cá tính và quần ống rộng túi hộp phóng khoáng.

Mang tinh thần hiện đại, kết hợp giữa phong thái công sở nhẹ nhàng và nét trẻ trung năng động ẢNH: CHAUTFIFTH

Áo cổ cao ôm dáng tông xám tro, phối cùng quần culottes dáng rộng màu xám nhạt, tạo hiệu ứng liền mạch về sắc độ. Điểm nhấn nằm ở đôi giày hở gót mũi nhọn tông màu ghi trung tính hòa hợp hoàn hảo với gam xám của trang phục, tạo nên sự kết nối mềm mại nhưng vẫn đủ nổi bật để kéo ánh nhìn xuống đôi chân.

Tâm điểm thuộc về đôi giày hở gót gót nhọn ánh bạc, thiết kế slingback mũi nhọn sắc nét tạo đường kéo dài cho đôi chân ẢNH: @BUNNYHILLCONCEPT

Kiểu giày gót nhỏ giúp tổng thể không quá “gồng”, giữ lại sự tinh tế tối giản nhưng vẫn đủ cuốn hút.

Với các cô nàng yêu sự thanh lịch sắc sảo thì đôi giày hở gót quai mảnh sẽ là tâm điểm ẢNH: CHARLES & KEITH

Phần mũi nhọn satin bóng mịn ôm sát, tôn đường nét đôi chân thành một đường cong hoàn hảo, phần quai mảnh đính đá lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn. Phối cùng váy midi trắng xếp ly bồng bềnh, giày hở gót tạo nên sự tương phản tinh tế: đen huyền bí gặp trắng thuần khiết, hiện đại chạm đến cổ điển.

Giày hở gót gót mũi nhọn đen tuyền với quai mảnh chính là biểu tượng của sự tinh tế bất quy tắc trong phong cách streetwear hiện đại ẢNH: CHARLES & KEITH

Phần mũi nhọn sắc bén cắt từ da bóng mịn ôm sát, tạo đường nét gọn gàng cho bàn chân, quai ngang đính khóa kim loại nhỏ xíu không chỉ cố định mà còn là điểm nhấn tối giản.

Đôi giày hở gót đen bóng với gót nhọn hình lưỡi dao vàng óng chính là “vũ khí bí mật” để biến set đồ xám đơn sắc thành một màn trình diễn đầy kịch tính ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Phần mũi hở thoáng mát ôm vừa khít ngón chân, quai mỏng nhẹ vắt chéo mắt cá như một nét vẽ tối giản. Chất da mềm láng ánh lên dưới ánh đèn đường, tạo hiệu ứng "sáng tối" cuốn hút từng ánh nhìn. Kết hợp cùng quần ống loe xám khói, áo vest sát nách cùng tông và váy ngắn xếp ly layer bên ngoài, đôi giày như một dấu chấm phá màu đen sắc nét giữa biển xám dịu dàng.

Với những cô nàng yêu sự thoải mái mà vẫn muốn giữ nét tinh tế trong từng bước đi, giày hở gót đế bệt chính là lựa chọn hoàn hảo ẢNH: SHEIN

Đôi giày hở gót đen bóng đế bệt với quai đính đá lấp lánh chính, mũi nhọn da bóng ôm vừa vặn, quai sau mảnh mai giữ gót nhẹ nhàng. Chỉ cần diện áo len mỏng với chân váy ngắn sắc trung tính là đủ hoàn thiện bộ trang phục tối giản nhưng vẫn sang trọng.



