  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Giày hở gót, 'chân ái' của phong cách sang trọng đầy phóng khoáng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/11/2025 14:00 GMT+7

Từ những sàn diễn thời trang cao cấp đến phong cách đường phố, giày hở gót đã trở thành biểu tượng không thể thiếu, đại diện hoàn hảo cho xu hướng thời trang sang trọng nhưng phóng khoáng.

Nếu nói đến sự tinh tế và thanh lịch, chắc chắn giày hở gót mũi nhọn là cái tên đầu tiên được nhắc đến. Đôi giày này chính là "nàng thơ" của mọi quý cô yêu thời trang, đủ nhẹ nhàng để tôn dáng, đủ sắc sảo để thể hiện khí chất.

Giày hở gót mũi nhọn của cô nàng thanh lịch 

Giày hở gót, 'chân ái' của phong cách sang trọng đầy phóng khoáng- Ảnh 1.

Nàng mang một đôi da mũi nhọn màu hồng phấn, với chi tiết thắt nơ trắng kem ở quai ngang, mang lại vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính. Đôi giày này chính là “nàng thơ” của mọi quý cô yêu thời trang, đủ nhẹ nhàng để tôn dáng, đủ sắc sảo để thể hiện khí chất

ẢNH: JUNO

Trang phục đi kèm là áo voan mỏng cổ đổ màu xám nhạt kết hợp chân váy trắng tinh khôi, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, bay bổng - một lựa chọn lý tưởng cho những buổi tiệc ngoài trời đầy nắng gió.

Giày hở gót, 'chân ái' của phong cách sang trọng đầy phóng khoáng- Ảnh 2.

Châu Bùi chọn cho mình một đôi mules mũi nhọn với họa tiết da ngựa vằn nổi bật, kết hợp cùng quai đen, tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho toàn bộ set đồ

ẢNH: @CHAUBUI_

Trang phục chính là một bộ jumpsuit denim màu xám đậm với đường may trắng nổi rõ ràng, bao gồm phần áo quây xếp nếp cá tính và quần ống rộng túi hộp phóng khoáng.

Giày hở gót, 'chân ái' của phong cách sang trọng đầy phóng khoáng- Ảnh 3.

Mang tinh thần hiện đại, kết hợp giữa phong thái công sở nhẹ nhàng và nét trẻ trung năng động

ẢNH: CHAUTFIFTH

Áo cổ cao ôm dáng tông xám tro, phối cùng quần culottes dáng rộng màu xám nhạt, tạo hiệu ứng liền mạch về sắc độ. Điểm nhấn nằm ở đôi giày hở gót mũi nhọn tông màu ghi trung tính hòa hợp hoàn hảo với gam xám của trang phục, tạo nên sự kết nối mềm mại nhưng vẫn đủ nổi bật để kéo ánh nhìn xuống đôi chân.

Giày hở gót, 'chân ái' của phong cách sang trọng đầy phóng khoáng- Ảnh 4.

Tâm điểm thuộc về đôi giày hở gót gót nhọn ánh bạc, thiết kế slingback mũi nhọn sắc nét tạo đường kéo dài cho đôi chân

ẢNH: @BUNNYHILLCONCEPT

Kiểu giày gót nhỏ giúp tổng thể không quá “gồng”, giữ lại sự tinh tế tối giản nhưng vẫn đủ cuốn hút.

Giày hở gót, 'chân ái' của phong cách sang trọng đầy phóng khoáng- Ảnh 5.

Với các cô nàng yêu sự thanh lịch sắc sảo thì đôi giày hở gót quai mảnh sẽ là tâm điểm

ẢNH: CHARLES & KEITH

Phần mũi nhọn satin bóng mịn ôm sát, tôn đường nét đôi chân thành một đường cong hoàn hảo, phần quai mảnh đính đá lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn. Phối cùng váy midi trắng xếp ly bồng bềnh, giày hở gót tạo nên sự tương phản tinh tế: đen huyền bí gặp trắng thuần khiết, hiện đại chạm đến cổ điển.

Giày hở gót, 'chân ái' của phong cách sang trọng đầy phóng khoáng- Ảnh 6.

Giày hở gót gót mũi nhọn đen tuyền với quai mảnh chính là biểu tượng của sự tinh tế bất quy tắc trong phong cách streetwear hiện đại

ẢNH: CHARLES & KEITH

Phần mũi nhọn sắc bén cắt từ da bóng mịn ôm sát, tạo đường nét gọn gàng cho bàn chân, quai ngang đính khóa kim loại nhỏ xíu không chỉ cố định mà còn là điểm nhấn tối giản.

Giày hở gót, 'chân ái' của phong cách sang trọng đầy phóng khoáng- Ảnh 7.

Đôi giày hở gót đen bóng với gót nhọn hình lưỡi dao vàng óng chính là “vũ khí bí mật” để biến set đồ xám đơn sắc thành một màn trình diễn đầy kịch tính

ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Phần mũi hở thoáng mát ôm vừa khít ngón chân, quai mỏng nhẹ vắt chéo mắt cá như một nét vẽ tối giản. Chất da mềm láng ánh lên dưới ánh đèn đường, tạo hiệu ứng "sáng tối" cuốn hút từng ánh nhìn. Kết hợp cùng quần ống loe xám khói, áo vest sát nách cùng tông và váy ngắn xếp ly layer bên ngoài, đôi giày như một dấu chấm phá màu đen sắc nét giữa biển xám dịu dàng. 

Giày hở gót, 'chân ái' của phong cách sang trọng đầy phóng khoáng- Ảnh 8.

Với những cô nàng yêu sự thoải mái mà vẫn muốn giữ nét tinh tế trong từng bước đi, giày hở gót đế bệt chính là lựa chọn hoàn hảo

ẢNH: SHEIN

Đôi giày hở gót đen bóng đế bệt với quai đính đá lấp lánh chính, mũi nhọn da bóng ôm vừa vặn, quai sau mảnh mai giữ gót nhẹ nhàng. Chỉ cần diện áo len mỏng với chân váy ngắn sắc trung tính là đủ hoàn thiện bộ trang phục tối giản nhưng vẫn sang trọng.


giày giày hở gót Mũi nhọn Giày mules Phụ kiện

Bài viết khác

Làm chủ phong cách cổ điển với phụ kiện và khăn

Làm chủ phong cách cổ điển với phụ kiện và khăn

Cardigan và phong cách thể thao - vũ khí mùa lạnh của các nàng

Cardigan và phong cách thể thao - vũ khí mùa lạnh của các nàng

Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt

Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt

Áo len không tay, mặc đi làm đi chơi đều đẹp

Áo len không tay, mặc đi làm đi chơi đều đẹp

Blazer cổ điển, điểm nhấn hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang

Blazer cổ điển, điểm nhấn hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang

Sự kết hợp hoàn hảo giữa ấm áp và thời trang với áo khoác lông cừu

Sự kết hợp hoàn hảo giữa ấm áp và thời trang với áo khoác lông cừu

Tỏa khí chất cao sang, giản đơn mà đặc sắc từ tủ đồ thời trang tối giản

Tỏa khí chất cao sang, giản đơn mà đặc sắc từ tủ đồ thời trang tối giản

Váy midi đa năng, cứ diện lên là đẹp mọi lúc

Váy midi đa năng, cứ diện lên là đẹp mọi lúc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top