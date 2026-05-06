Thời trang 24/7

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
06/05/2026 18:00 GMT+7

Phong cách retro chưa bao giờ chỉ dừng lại ở việc mặc đồ 'cũ'. Sức hút của nó nằm ở cách bảng màu và chi tiết gợi nhớ quá khứ được làm mới để phù hợp với nhịp sống hiện tại.

Từ áo sơ mi, denim ống loe, váy jean dáng dài cho đến họa tiết hoa rực rỡ hay những điểm nhấn đỏ đậm, phong cách retro cho thấy sức sống rất bền bỉ trong thời trang hiện đại. 

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro- Ảnh 1.

Áo sơ mi xanh pastel được thiết kế theo dáng cổ điển với cổ bẻ mềm mại, hàng cúc ẩn tinh giản và phần tay áo xắn lên một cách ngẫu hứng, sơ vin gọn gàng vào chiếc quần denim xanh bạc màu, tỷ lệ cơ thể lập tức được kéo dài

ẢNH: @ANI.MAAR

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro- Ảnh 2.

Áo sơ mi sọc dọc với gam xanh lam dịu mắt, phần cổ mở nhẹ và thân áo rũ vừa phải tạo nên vẻ ngoài tự nhiên. Khi sơ vin vào chân váy denim xanh đậm, bản phối trở nên cân đối hơn. Chân váy ôm nhẹ phần hông rồi buông thẳng xuống dưới - một đặc trưng thường thấy trong phong cách retro nữ tính

ẢNH: @ANI.MAAR

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro- Ảnh 3.

Chiếc áo vai độn màu nâu caramel trong ảnh này gợi nhớ rất rõ tinh thần power của thập niên 1980, nơi phần vai được nhấn mạnh để tạo cấu trúc cho cơ thể. Phần áo ôm gọn ở thân trên, không quá nhiều chi tiết nhưng đủ sắc nét để làm nổi bật bờ vai và cổ. Đi cùng là quần jeans đen dáng suông ôm nhẹ, cạp cao tạo cảm giác bụi bặm hơn nhưng vẫn hiện đại

ẢNH: @HATANGTHANH

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro- Ảnh 4.

Phong cách retro trở nên quyến rũ hơn khi được thể hiện qua chất liệu của trang phục. Chiếc áo lụa trắng ngà với bề mặt bóng nhẹ, cổ chữ V sâu và tay áo phồng tinh tế tạo nên vẻ ngoài đầy chất điện ảnh

ẢNH: @KLINHND

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro- Ảnh 5.

Khi được sơ vin gọn vào quần denim xanh đậm với thiết kế ống loe giúp kéo dài đôi chân và tạo nên những chuyển động uyển chuyển khi bước đi

ẢNH: @KLINHND

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro- Ảnh 6.

Họa tiết luôn là một phần không thể thiếu khi nhắc đến retro. Áo sơ mi hoa với bảng màu xanh, đỏ nâu và trắng ngà, chất vải mềm rũ cùng phần cổ mở rộng được thắt nút gọn ở eo tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng

ẢNH: @ZHANGJINGYIII.0710

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro- Ảnh 7.

Khi đi cùng quần jeans ống rộng cạp cao, bản phối giữ được cấu trúc cần thiết, tránh cảm giác quá rườm rà

ẢNH: @ZHANGJINGYIII.0710

Gợi nhớ quá khứ hoài niệm với phong cách retro- Ảnh 8.

Chiếc đầm denim dáng midi ôm nhẹ phần thân trên, phần ngực cắt cong mềm và dây vai mảnh tạo nên vẻ ngoài gợi cảm vừa đủ. Khoác ngoài là áo cardigan đỏ dáng ngắn, ôm gọn cơ thể. Sự kết hợp giữa đỏ thẫm và xanh denim không chỉ nổi bật mà còn mang tính biểu tượng của phong cách retro

ẢNH: @DMER.STUDIO

 

phong cách retro RETRO phong cách cổ điển VINTAGE Hoài cổ

Bài viết khác

