Thời trang 24/7

Gợi ý trang phục công sở linen vừa mát vừa sang trong ngày nắng nóng

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/04/2026 18:00 GMT+7

Khi nhiệt độ mùa hè ngày càng nắng nóng, bài toán trang phục công sở không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ mà còn là sự thoải mái và linh hoạt.

Linen, chất liệu từ sợi lanh tự nhiên đang trở lại mạnh mẽ như một “chìa khóa” cân bằng giữa phong cách thanh lịch và cảm giác dễ chịu suốt ngày dài đặc biệt trong môi trường công sở.

Linen - lời giải cho thời trang công sở mùa nóng

Gợi ý trang phục công sở linen vừa mát vừa sang trong ngày nắng nóng - Ảnh 1.

Không phải ngẫu nhiên mà linen được ưa chuộng trong những năm gần đây. Với đặc tính thoáng mát, thấm hút tốt và nhanh khô, chất liệu này đặc biệt phù hợp với môi trường khí hậu nhiệt đới như Việt Nam

ẢNH: SUMISSURA

Linen ngày nay đã vượt qua định kiến “dễ nhăn” để trở thành biểu tượng của phong cách sống tinh giản, tự nhiên và có ý thức về môi trường.

Trong môi trường công sở, những thiết kế linen hiện đại mang đến vẻ ngoài chỉn chu nhưng không gò bó. Áo sơ mi linen, quần suông hay váy midi từ chất liệu này đều giúp người mặc giữ được sự chuyên nghiệp mà vẫn nhẹ nhàng, thư thái.

Gợi ý trang phục công sở linen vừa mát vừa sang trong ngày nắng nóng - Ảnh 2.

Linen được xử lý mềm mại hơn, kết hợp với các thiết kế suit nhẹ, áo sơ mi phom chuẩn và váy bút chì

ẢNH: COS

Gợi ý trang phục công sở linen vừa mát vừa sang trong ngày nắng nóng - Ảnh 3.

Các thiết kế của thương hiệu thường tập trung vào phom dáng rộng rãi, đường cắt sắc nét và bảng màu trung tính như be, trắng, xám nhạt

ẢNH: COS


Gợi ý trang phục công sở linen vừa mát vừa sang trong ngày nắng nóng - Ảnh 4.

Dòng áo sơ mi line cao cấp được sản xuất từ 100% sợi lanh trồng tại Tây Âu, khu vực nổi tiếng với điều kiện tự nhiên lý tưởng và kinh nghiệm canh tác lâu đời

ẢNH: @UNIQLO VIETNAM

Gợi ý trang phục công sở linen vừa mát vừa sang trong ngày nắng nóng - Ảnh 5.

Áo blazer linen, quần ống rộng hay váy liền thân dễ dàng tạo nên diện mạo chuyên nghiệp mà không nặng nề. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai theo đuổi phong cách “effortless chic” - thanh lịch nhưng không cầu kỳ

ẢNH:UNIQLO _ C

Gợi ý trang phục công sở linen vừa mát vừa sang trong ngày nắng nóng - Ảnh 6.

Áo sơ mi cổ mở dáng boxy, phù hợp với môi trường công sở hiện đại, nơi sự thoải mái được đặt ngang hàng với tính chuyên nghiệp

ẢNH: @UNIQLO VIETNAM

Điểm đáng chú ý nằm ở quy trình sản xuất khép kín và bền vững: từ việc sử dụng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, đến kỹ thuật xử lý cơ học không tạo chất thải. Sợi lanh được chải và làm thẳng nhiều lần để đạt độ bóng và độ bền cao, kết hợp cùng bảng màu nhuộm đa dạng từ hàng trăm công thức khác nhau. Bên cạnh đó, các dòng pha như linen - cotton hay linen blend cũng giúp tăng độ mềm mại hoặc giữ phom tốt hơn, phù hợp cho từng nhu cầu sử dụng.

Gợi ý trang phục công sở linen vừa mát vừa sang trong ngày nắng nóng - Ảnh 9.

Các thiết kế linen hướng đến nữ công sở trẻ trung với phom dáng mềm mại, tôn dáng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế

ẢNH: @REFORMATION

Gợi ý trang phục công sở linen vừa mát vừa sang trong ngày nắng nóng - Ảnh 10.

Váy linen dáng midi, áo blouse nhẹ hay set đồ đồng bộ linen phù hợp với những môi trường làm việc sáng tạo, nơi thời trang trở thành một phần của cá tính cá nhân

ẢNH: @REFORMATION

Những bộ suit linen màu trung tính như nâu nhạt, xanh ô liu hay kem trở thành lựa chọn hoàn hảo cho môi trường công sở cao cấp, nơi yêu cầu sự chỉn chu nhưng vẫn cần thích nghi với thời tiết nóng.

Khi linen trở thành 'dress code' mới

Từ những chiếc áo sơ mi kinh điển đến suit công sở hay váy thanh lịch, linen đang dần trở thành lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ mùa hè. Sự đa dạng về thiết kế, cải tiến trong xử lý chất liệu và định hướng bền vững giúp linen không chỉ là giải pháp chống nóng, mà còn là tuyên ngôn phong cách.

Gợi ý trang phục công sở linen vừa mát vừa sang trong ngày nắng nóng - Ảnh 11.

Vải cotton linen đứng phom, được coi là lựa chọn phù hợp dành cho cả nam giới

ẢNH: @UNIQLO VIETNAM

Trong nhịp sống công sở ngày càng linh hoạt, những bộ trang phục linen mang đến một tinh thần mới: nhẹ nhàng, thoải mái hơn, nhưng vẫn đủ tinh tế để giữ trọn vẻ chuyên nghiệp.

Công sở linen mùa hè 2026 trang phục công sở trang phục linen

Bản phối vàng và trắng: Bí quyết mặc đẹp rạng rỡ trong nắng hè

