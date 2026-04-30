Hè đến, chị em cứ diện trang phục sáng màu là vẻ ngoài lập tức trẻ trung

Mùa hè đến, ngoài việc lựa chọn trang phục thoải mái, gam màu cũng chính là 'vũ khí' giúp nàng nâng cấp phong cách. Không cần trang phục cầu kỳ, chỉ cần diện đồ sáng màu là chị em lập tức trẻ trung hẳn ra.
Từ những sắc pastel nhẹ nhàng đến các gam vàng, xanh cốm hay hồng ngọt ngào, trang phục sáng màu giúp chị em trông trẻ hơn vài tuổi. Không chỉ tạo cảm giác tươi mới, gam màu này còn giúp bạn nổi bật giữa đám đông, tăng vẻ tự tin và năng lượng cho mùa hè.
Đừng ngần ngại thử ngay các thiết kế sáng màu vào mùa hè, từ váy sơ mi, áo blouse đến set quần áo đồng bộ. Chỉ với vài chi tiết nhỏ, bạn sẽ cảm nhận ngay sự khác biệt: vừa trẻ trung, vừa nổi bật, vừa rạng rỡ suốt cả ngày.