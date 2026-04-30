Hè đến, chị em cứ diện trang phục sáng màu là vẻ ngoài lập tức trẻ trung

Từ những sắc pastel nhẹ nhàng đến các gam vàng, xanh cốm hay hồng ngọt ngào, trang phục sáng màu giúp chị em trông trẻ hơn vài tuổi. Không chỉ tạo cảm giác tươi mới, gam màu này còn giúp bạn nổi bật giữa đám đông, tăng vẻ tự tin và năng lượng cho mùa hè.

Áo phông đơn giản trên nền vải lụa mát mẻ cùng họa tiết kẻ sọc ngang xanh đỏ giống như một chiếc kẹo bông ngọt ngào, nhẹ nhàng kéo "mood" cho cả ngày dài năng động. Phom áo rộng, phối cùng chân váy xếp ly denim sẽ tạo nên vẻ trẻ trung ẢNH: TTT.ELEGANT

Sắc hồng dịu ngọt như nắng sớm, nơi chất liệu mềm mại được nâng niu bằng cấu trúc và phom dáng chỉn chu. Mẫu váy có thiết kế chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp bước, vừa giữ được sự nền nã, vừa khơi gợi nét tự tin rất riêng ẢNH: RIMMY

Sơ mi xanh dương kết hợp quần âu màu nâu cổ điển là sự kết hợp vừa thanh lịch, vừa hiện đại. Sắc xanh pastel tạo cảm giác tươi mới, hài hòa với tông nâu trầm ấm của quần dáng lửng, giúp tổng thể cân đối và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh ẢNH: TTT.ELEGANT

Dáng váy sơ mi màu vàng bơ dịu mắt, toát lên vẻ yêu kiều. Điểm nhấn là dây thắt eo mềm giúp tôn dáng, kết hợp cùng phom dài mang đến sự duyên dáng khi di chuyển. Mặc bộ váy này, bạn vừa nổi bật giữa đám đông, vừa giữ được phong cách nhẹ nhàng ẢNH: TTT.ELEGANT

Gam xanh cốm lạ mắt, khơi gợi hình ảnh tươi mới và dịu dàng. Màu sắc trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn tinh tế, dễ phối với nhiều tông màu trung tính như ghi xám, be hay nâu. Chọn một thiết kế tối giản với xanh cốm, bạn sẽ tạo được phong cách trẻ trung ẢNH: TTT.ELEGANT

Để tránh cảm giác cứng nhắc, hãy chọn các chất liệu mềm mại như linen hoặc lụa để tạo chiều sâu cho trang phục. Một chiếc váy màu xanh ngọc với các đường xếp nếp và đính ngọc là lựa chọn rất đáng để thử trong các bữa tiệc ẢNH: RIMMY

Chiếc áo polo màu vàng bơ cách điệu, cổ phối màu xanh mint nhẹ tạo điểm nhấn vừa đủ để khuôn mặt tươi sáng hơn. Khi đi cùng chân váy phom A tổng thể sẽ trở nên linh hoạt, vừa năng động, vừa gọn gàng ẢNH: TTT.ELEGANT

Diện cả cây trắng không hề nhàm chán nếu bạn biết cách chọn chất liệu và phom dáng. Đây là công thức giúp bạn trông tươi sáng, trẻ trung và cực kỳ phù hợp với không khí mùa hè ẢNH: RIMMY

Đừng ngần ngại thử ngay các thiết kế sáng màu vào mùa hè, từ váy sơ mi, áo blouse đến set quần áo đồng bộ. Chỉ với vài chi tiết nhỏ, bạn sẽ cảm nhận ngay sự khác biệt: vừa trẻ trung, vừa nổi bật, vừa rạng rỡ suốt cả ngày.