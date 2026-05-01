Thời trang 24/7

Hè này rực rỡ cùng những chiếc váy đỏ họa tiết

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
01/05/2026 10:00 GMT+7

Váy đỏ họa tiết luôn là lựa chọn được nhiều nàng yêu thích trong những ngày hè rực rỡ. Chúng vẫn luôn chiếm trọn cảm tình của phái đẹp mỗi độ hè về nhờ khả năng đánh thức thị giác và cảm xúc.

Váy đỏ tươi tắn hòa cùng họa tiết nhẹ nhàng mang đến cảm giác rực rỡ, tràn đầy năng lượng rất hợp không khí mùa hè. Tùy vào từng thiết kế như dáng xòe, ôm hay cut out tinh tế mà chiếc váy có thể biến hóa từ dịu dàng đến quyến rũ. 

Hè này rực rỡ cùng những chiếc váy đỏ họa tiết- Ảnh 1.

Không chỉ dừng lại ở sự nổi bật về màu sắc, những chiếc váy đỏ họa tiết còn mang đến vẻ đẹp uyển chuyển đầy nữ tính. Màu đỏ rực rỡ của chiếc váy trở thành phông nền hoàn hảo để tôn lên họa tiết hoa trắng tinh khôi, tạo nên sự tương phản đầy nghệ thuật. Thiết kế dáng suông với phần chiết eo nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể, vừa đủ để tôn vinh đường cong người mặc

ẢNH: HERADG

Hè này rực rỡ cùng những chiếc váy đỏ họa tiết- Ảnh 2.

Chiếc váy đỏ họa tiết bản lớn với họa tiết được bố trí có chủ đích trên nền vải, tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ nhưng không gây rối mắt. Thiết kế cổ chữ V giúp kéo dài phần cổ, trong khi chi tiết xoắn eo khéo léo tôn lên vòng 2 đầy tinh tế

ẢNH: NHATVYBOUTIQUE

Hè này rực rỡ cùng những chiếc váy đỏ họa tiết- Ảnh 3.

Trên nền váy với sắc đỏ rượu trầm ấm, họa tiết trắng được tiết chế vừa phải. Thiết kế cổ chữ V cùng dáng midi giúp tôn lên vóc dáng, đặc biệt phù hợp với những buổi chiều dạo phố hay sự kiện nhẹ nhàng

ẢNH: MAGONN

Hè này rực rỡ cùng những chiếc váy đỏ họa tiết- Ảnh 4.

Váy đỏ họa tiết không chỉ gắn liền với hình ảnh dịu dàng mà còn có thể trở thành biểu tượng của sự quyến rũ. Trên nền vải nhẹ nhàng, chiếc váy hai dây màu đỏ họa tiết hoa nhí, điểm nhấn nổi bật nằm ở chi tiết cut out táo bạo nơi vòng eo, giúp khoe khéo đường cong quyến rũ mà không quá phô trương

ẢNH: ENVY

Hè này rực rỡ cùng những chiếc váy đỏ họa tiết- Ảnh 5.

Chiếc váy đỏ cổ điển với họa tiết hoa màu trắng lại mang đến vẻ đẹp nền nã. Thiết kế sát nách kết hợp chi tiết thắt eo giúp định hình vóc dáng, trong khi chân váy xòe nhẹ tạo sự thoải mái

ẢNH: MAGONN

Hè này rực rỡ cùng những chiếc váy đỏ họa tiết- Ảnh 6.

Chiếc váy midi nền trắng với họa tiết đỏ rực rỡ, thiết kế cổ yếm ôm nhẹ phần thân trên và xòe rộng ở chân váy. Khi kết hợp cùng xăng đan đơn giản và kính mát bản nhỏ, lý tưởng cho những chuyến du lịch biển hoặc dạo phố ngày hè

ẢNH: YOONA

Hè này rực rỡ cùng những chiếc váy đỏ họa tiết- Ảnh 7.

Bên cạnh sự quyến rũ hay thướt tha, váy đỏ họa tiết còn chinh phục phái đẹp bởi nét tươi mới. Chiếc váy đỏ cổ sơ mi với họa tiết hoa nhỏ thanh lịch, thiết kế chiết eo khéo léo kết hợp chân váy xòe xếp ly giúp tôn dáng hiệu quả. Hàng cúc dọc chạy dài tạo điểm nhấn kín đáo, trong khi tay ngắn mang lại sự thoải mái

ẢNH: MIUREYTOKYO

Hè này rực rỡ cùng những chiếc váy đỏ họa tiết- Ảnh 8.

Chiếc đầm hai dây sắc đỏ với họa tiết cánh bướm mang đến cảm hứng bay bổng đậm chất mùa hè. Phần chân váy tầng xòe nhẹ kết hợp cùng chi tiết thắt eo giúp định hình vóc dáng. Chất liệu voan mỏng khiến chiếc váy trở nên nhẹ nhàng hơn dưới ánh nắng

ẢNH: HERADG

 

váy đỏ Họa tiết váy đỏ họa tiết trang phục màu đỏ váy họa tiết

Dễ mặc, dễ phối cùng váy sơ mi

Dễ mặc, dễ phối cùng váy sơ mi

Tóc ngắn layer, kiểu tóc dẫn dắt xu hướng hè 2026

Tóc ngắn layer, kiểu tóc dẫn dắt xu hướng hè 2026

Váy tầng: Gợi ý xuống phố lãng mạn cho nàng yêu phong cách bay bổng

Váy tầng: Gợi ý xuống phố lãng mạn cho nàng yêu phong cách bay bổng

Xinh xắn và kiêu kỳ với mốt váy balloon cho mùa hè này

Xinh xắn và kiêu kỳ với mốt váy balloon cho mùa hè này

Diện váy maxi sao cho không 'nuốt dáng' mà vẫn tôn chiều cao?

Diện váy maxi sao cho không 'nuốt dáng' mà vẫn tôn chiều cao?

Hè đến, chị em cứ diện trang phục sáng màu là vẻ ngoài lập tức trẻ trung

Hè đến, chị em cứ diện trang phục sáng màu là vẻ ngoài lập tức trẻ trung

Biến tấu giúp chiếc áo vest nữ trở nên mềm mại hơn

Biến tấu giúp chiếc áo vest nữ trở nên mềm mại hơn

Thoải mái nhưng vẫn thời thượng với quần denim dáng rộng

Thoải mái nhưng vẫn thời thượng với quần denim dáng rộng

