Thời trang 24/7

Hiệu ứng 'trẻ hóa' từ quần yếm: Bí quyết nằm ở cách phối đồ

Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
05/05/2026 20:00 GMT+7

Chỉ cần tinh chỉnh cách phối hợp từ trang phục đến phụ kiện, quần yếm có thể giúp nàng ghi điểm với diện mạo trẻ trung, tươi mới mà vẫn giữ được nét thời trang cuốn hút.

Quần yếm với phom dáng đặc trưng cùng tinh thần trẻ trung đang tạo nên sức hút mạnh mẽ, trở thành lựa chọn giúp nàng làm mới diện mạo theo hướng năng động mà vẫn hợp thời. Khi được kết hợp khéo léo, món đồ tưởng chừng giản đơn này lại mở ra nhiều khả năng biến hóa đa dạng, mang đến vẻ ngoài tươi mới, hiện đại và vẫn giữ trọn dấu ấn riêng.

Hiệu ứng 'trẻ hóa' từ quần yếm: Bí quyết nằm ở cách phối đồ- Ảnh 1.
Hiệu ứng 'trẻ hóa' từ quần yếm: Bí quyết nằm ở cách phối đồ- Ảnh 2.

Giữa khung cảnh nhẹ nhàng, quần yếm tông trắng kem mang đến cảm giác tinh khôi và thanh thoát cho tổng thể

ẢNH: @HAPPYALICETSOI

Phom dáng suông rộng cùng chất liệu đứng dáng giúp nàng di chuyển thoải mái mà vẫn giữ được nét gọn gàng, trẻ trung. Khi đi cùng áo crop top ôm sát, sự cân đối được tạo nên nhờ khoảng hở tinh tế ở eo và vai, vừa gợi cảm nhẹ nhàng vừa năng động. Điểm nhấn từ khăn bandana tông trầm kết hợp giày đế dày và túi nhỏ đồng điệu màu sắc giúp hoàn thiện diện mạo mang hơi hướng retro pha cottagecore, thể hiện rõ xu hướng "hack tuổi" đang được ưa chuộng.

Hiệu ứng 'trẻ hóa' từ quần yếm: Bí quyết nằm ở cách phối đồ- Ảnh 3.
Hiệu ứng 'trẻ hóa' từ quần yếm: Bí quyết nằm ở cách phối đồ- Ảnh 4.

Sắc kem dịu mắt mở ra một diện mạo thanh lịch nhưng không hề đơn điệu khi quần yếm được xử lý khéo léo về kiểu dáng

ẢNH: @NGOCTRINH89

Họa tiết nhỏ xinh cùng chi tiết thắt nơ ở eo tạo điểm nhấn mềm mại, giúp tổng thể tránh cảm giác thô cứng. Khi kết hợp với lớp áo mỏng bên trong, hiệu ứng layering trở nên cuốn hút hơn, vừa kín đáo vừa gợi cảm tinh tế. Túi xách và sneaker tông sáng hoàn thiện vẻ ngoài hài hòa, phản ánh sự giao thoa giữa nét vintage ngọt ngào và xu hướng Y2K hiện đại.

Hiệu ứng 'trẻ hóa' từ quần yếm: Bí quyết nằm ở cách phối đồ- Ảnh 5.

Một chút biến tấu từ họa tiết cũng đủ làm mới quần yếm theo cách đầy thú vị. Nền vải kem sáng kết hợp sọc dọc thanh mảnh giúp nàng trông cao ráo và thanh thoát hơn rõ rệt

ẢNH: @DREAMAPICHAYA

Thiết kế ống rộng cùng chi tiết túi ngực và dây quai bản to mang lại tinh thần workwear mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung. Khi phối cùng áo tank top đen, độ tương phản màu sắc giúp tổng thể thêm chiều sâu và nổi bật. 

Hiệu ứng 'trẻ hóa' từ quần yếm: Bí quyết nằm ở cách phối đồ- Ảnh 6.
Hiệu ứng 'trẻ hóa' từ quần yếm: Bí quyết nằm ở cách phối đồ- Ảnh 7.

Tinh thần năng động được thể hiện rõ nét qua quần yếm denim xanh mang hơi hướng retro pha streetwear

ẢNH: @YINGYING_YINGYING

Chất liệu jean bền bỉ cùng gam màu trung tính giúp nàng dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Phom dáng rộng suông tạo cảm giác thoải mái đồng thời hỗ trợ "hack dáng" hiệu quả, trong khi các chi tiết như túi hộp, đinh tán và dây quai linh hoạt tăng thêm nét cá tính. Khi kết hợp với áo sát nách trắng, tổng thể trở nên cân bằng và nổi bật hơn. 

Hiệu ứng 'trẻ hóa' từ quần yếm: Bí quyết nằm ở cách phối đồ- Ảnh 8.

Gam nâu sô cô la trầm ấm mang đến chiều sâu thị giác, giúp quần yếm trở nên nổi bật theo cách tinh tế và khác biệt

ẢNH: @JEAB_PIJITTRA

Chất liệu nhung tăm dày dặn giúp giữ phom tốt, tạo cảm giác chắc chắn và mang đậm tinh thần workwear. Dáng suông thoải mái kết hợp cùng các chi tiết túi hộp, dây quai kim loại và đường may nổi bật giúp tổng thể thêm phần cá tính. Khi đi cùng áo thun trắng dài tay, sự tương phản màu sắc giúp diện mạo sáng hơn mà vẫn giữ được nét trẻ trung. Khăn bandana và sneaker ánh kim tạo điểm nhấn hiện đại, góp phần hoàn thiện phong cách pha trộn giữa retro và hơi thở đương đại.

Hiệu ứng 'trẻ hóa' từ quần yếm: Bí quyết nằm ở cách phối đồ- Ảnh 9.

Quần yếm không chỉ dừng lại ở một món đồ mang tính hoài niệm mà còn trở thành "chìa khóa" giúp nàng làm mới diện mạo theo cách trẻ trung và linh hoạt hơn

ẢNH: @JEAB_PIJITTRA

Khi biết cách phối hợp hài hòa từ kiểu dáng, màu sắc đến phụ kiện, quần yếm có thể biến hóa đa dạng từ năng động, cá tính đến nhẹ nhàng, nữ tính. Chính cách phối hợp linh hoạt và có chủ đích sẽ tạo nên hiệu ứng "hack tuổi" rõ nét, giúp nàng luôn giữ được vẻ ngoài trẻ trung mà vẫn thể hiện trọn vẹn dấu ấn phong cách riêng.

Quần yếm yếm denim màu trung tính Y2K Cottagecore

