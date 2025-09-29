Hô biến phong cách đơn điệu thành ấn tượng với túi xách

Không chỉ là vật dụng thiết yếu, túi xách còn là điểm nhấn tôn vinh diện mạo, giúp phái đẹp thêm cuốn hút trong mọi hoàn cảnh.

Thanh lịch công sở với túi tote da

Trong môi trường công sở, túi tote da luôn là lựa chọn được ưa chuộng nhờ tính ứng dụng cao ẢNH: @SABLANCA

Với phom dáng rộng, quai chắc chắn, chiếc túi tote này có thể đựng laptop đến tài liệu vẫn giữ được vẻ gọn gàng. Khi phối cùng set trang phục công sở cùng tông, chiếc túi tote da tông trắng hoặc các màu trung tính giúp hoàn thiện phong cách chuyên nghiệp.

Túi tote da nữ thường kết hợp hài hòa giữa màu sắc sáng tạo và họa tiết độc đáo, giúp túi dễ dàng trở thành điểm nhấn nổi bật trong trang phục ẢNH: @VASCARA

Một chiếc móc khóa hoặc dây đeo nhỏ xinh đính kèm lên chiếc túi tote của bạn cũng đủ tăng sự nổi bật. Phối cùng set đồ công sở như áo blazer và quần tây ống rộng thoải mái càng tôn lên vẻ chuyên nghiệp.

Năng động thường nhật với túi đeo chéo

Túi đeo chéo với kích thước nhỏ gọn được xem là phụ kiện lý tưởng cho những buổi dạo phố ẢNH: JUNO

Một chiếc túi đeo chéo sắc xanh pastel nhẹ nhàng, thiết kế dây kim loại móc xích tạo điểm nhấn, khi phối cùng một chiếc đầm đen tay ngắn càng làm tôn lên sự cuốn hút của túi đeo chéo.

Năng động trong phong cách thường ngày khi chọn túi đeo chéo dáng hình chữ nhật ngang, nắp túi được thiết kế trơn, điểm xuyết bằng khóa kim loại ánh vàng sang trọng ẢNH: JUNO

Phối cùng bộ đôi áo crop top màu hồng cánh sen nổi bật và quần shorts jeans, phụ kiện như một điểm nhấn tinh tế, dễ dàng ứng dụng trong nhiều phong cách khác nhau.

Sang trọng với clutch ánh kim

Trong các buổi tiệc tối, túi clutch là món đồ không thể thiếu để tạo điểm nhấn ẢNH: @GIARITE

Một chiếc clutch ánh kim hoặc đính đá nhỏ gọn nhưng tinh xảo, vừa đủ để đựng điện thoại và một số vật dụng cá nhân. Khi phối cùng váy dạ hội hoặc trang phục tối giản cũng đủ tăng sự sang trọng trong phong cách.

Thanh lịch nhưng không kém phần quyền lực khi diện trang phục công sở đen trắng tối giản, điểm nhấn là chiếc túi clutch màu bạc lấp lánh ẢNH: VASCARA

Thiết kế nhỏ gọn với dáng hình chữ nhật, dây đeo phủ bạc ấn tượng. Chiếc túi này giúp bạn tự tin mang đến vẻ ngoài nổi bật thời thượng cho mọi bản phối thường ngày.

Tự do du lịch với túi bucket, ba lô mini

Khi đi du lịch, túi bucket hoặc ba lô mini trở thành lựa chọn hợp lý nhờ sự tiện lợi và khả năng chứa đồ tốt ẢNH: CHARLES & KEITH

Một túi bucket da với màu sắc nâu trung tính, phối cùng chiếc áo dáng ôm họa tiết ca rô cùng quần skinny jeans tạo nên diện mạo trẻ trung cho những chuyến đi dã ngoại bên ngoài.

Nữ tính khi diện áo len cổ lọ màu trắng ôm sát, kết hợp cùng chân váy chữ A màu đen tạo nên phong cách vừa thanh lịch vừa trẻ trung ẢNH: VASCARA

Khoác trên vai là ba lô mini màu tím pastel nhẹ nhàng, thiết kế dáng tròn nhỏ gọn giúp bạn dễ dàng bỏ những vật dụng cá nhân của mình.