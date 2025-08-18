Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những gương mặt nổi bật trong làng giải trí Việt Nam, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự quyến rũ của cô. Với nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng, nàng hậu luôn thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông. Hoa hậu Kỳ Duyên lộng lẫy trong váy cưới
Trong vai trò vedette, Kỳ Duyên đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi khoác lên mình chiếc
váy cưới lộng lẫy, kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hơi thở đương đại. Chiếc đầm mang tinh thần của một công nương sang trọng, cổ điển. Để hoàn thiện vẻ ngoài, cô kết hợp cùng chiếc khăn voan ren đồng điệu
Điểm nhấn của thiết kế chính là sự kết hợp tài tình giữa phom dáng và chất liệu. Chiếc
váy đuôi cá ôm sát, khéo léo tôn lên thân hình đồng hồ cát quyến rũ của nàng hậu. Đặc biệt, chi tiết tùng váy 2 trong 1 làm từ satin mang đến sự linh hoạt, dễ dàng di chuyển và biến hóa đầy ấn tượng trên sàn catwalk
Hình ảnh Kỳ Duyên trên sàn diễn không chỉ tái hiện một công nương kiêu hãnh, mà còn khắc họa chân dung người phụ nữ hiện đại:
gợi cảm nhưng trang nhã, tự tin làm chủ bản thân, sẵn sàng phá bỏ mọi giới hạn.
Màn trình diễn của người đẹp Nam Định được xem là điểm nhấn của đêm diễn, đánh dấu màn kết hợp trở lại giữa cô và
Chung Thanh Phong trên sàn runway sau show I Am What I Am năm 2018
Bộ sưu tập váy cưới mang tinh thần timeless -
vẻ đẹp vượt thời gian, khắc họa hình ảnh những nàng công nương hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn quyến rũ
Trang phục thể hiện những kỹ thuật mới và tinh xảo, với nhiều bộ đầm cao cấp tốn hàng trăm giờ hoàn thiện tỉ mỉ bằng kỹ nghệ
haute couture
Chất liệu satin phối hợp cùng
ren và voan tạo nên những dáng váy mang tính biểu tượng nhưng vẫn mềm mại
Nhà thiết kế tiếp tục phát triển phom
corset giúp tôn đường cong cơ thể tối đa. Các dáng đầm đuôi cá, chữ A, dáng cột hay quây ngực trở nên sang trọng hơn với chi tiết thêu ren tinh xảo, gợi lên phong cách hoàng gia trang nhã
Nếu những bộ sưu tập trước, Chung Thanh Phong áp dụng kỹ thuật đính đá, cườm, sequins triệt để, thì lần này, anh tập trung tạo hình hoa văn thêu thủ công và đắp ren, tạo nên những lớp
voan bồng bềnh như sương mai
Sắc trắng biến chuyển từ ánh ngọc trai đến bóng nhẹ. Bên cạnh đó, tinh thần sexy, táo bạo cũng được nhường chỗ cho vẻ đẹp thanh lịch, kín đáo, tạo nên vẻ tinh tế cho tổng thể bộ sưu tập
Từ năm 2014 đến nay, ngoài dòng thời trang ứng dụng và đầm dạ hội, Chung Thanh Phong còn là nhà thiết kế váy cưới. Các show gây tiếng vang của anh phải kể tới
I Dreamed A Dream, CTPNo.2, Dear My Princess, I AM What I AM, She's A Goddess… Nhiều sao trong nước và quốc tế yêu thích và lựa chọn trang phục của Chung Thanh Phong như Phạm Băng Băng, Thái Y Lâm, Katy Perry, Paris Hilton, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu, Hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Minh Hằng, Nhã Phương, ca sĩ Hari Won...