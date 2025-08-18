  • An Giang
Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy

Hải Duy
Hải Duy
18/08/2025 17:00 GMT+7

Sau 7 năm vắng bóng, sự tái hợp giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và nhà thiết kế Chung Thanh Phong trong show diễn thời trang cưới đã trở thành tâm điểm của sự kiện.

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những gương mặt nổi bật trong làng giải trí Việt Nam, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự quyến rũ của cô. Với nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng, nàng hậu luôn thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông.

Hoa hậu Kỳ Duyên lộng lẫy trong váy cưới

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy- Ảnh 1.

Trong vai trò vedette, Kỳ Duyên đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hơi thở đương đại. Chiếc đầm mang tinh thần của một công nương sang trọng, cổ điển. Để hoàn thiện vẻ ngoài, cô kết hợp cùng chiếc khăn voan ren đồng điệu

ẢNH: TEE LE

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy- Ảnh 2.

Điểm nhấn của thiết kế chính là sự kết hợp tài tình giữa phom dáng và chất liệu. Chiếc váy đuôi cá ôm sát, khéo léo tôn lên thân hình đồng hồ cát quyến rũ của nàng hậu. Đặc biệt, chi tiết tùng váy 2 trong 1 làm từ satin mang đến sự linh hoạt, dễ dàng di chuyển và biến hóa đầy ấn tượng trên sàn catwalk

ẢNH: TEE LE

Hình ảnh Kỳ Duyên trên sàn diễn không chỉ tái hiện một công nương kiêu hãnh, mà còn khắc họa chân dung người phụ nữ hiện đại: gợi cảm nhưng trang nhã, tự tin làm chủ bản thân, sẵn sàng phá bỏ mọi giới hạn.

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy- Ảnh 3.

Màn trình diễn của người đẹp Nam Định được xem là điểm nhấn của đêm diễn, đánh dấu màn kết hợp trở lại giữa cô và Chung Thanh Phong trên sàn runway sau show I Am What I Am năm 2018

ẢNH: TEE LE

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy- Ảnh 4.

Bộ sưu tập váy cưới mang tinh thần timeless - vẻ đẹp vượt thời gian, khắc họa hình ảnh những nàng công nương hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn quyến rũ

ẢNH: TEE LE

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy- Ảnh 5.

Trang phục thể hiện những kỹ thuật mới và tinh xảo, với nhiều bộ đầm cao cấp tốn hàng trăm giờ hoàn thiện tỉ mỉ bằng kỹ nghệ haute couture

ẢNH: TEE LE

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy- Ảnh 6.

Chất liệu satin phối hợp cùng ren và voan tạo nên những dáng váy mang tính biểu tượng nhưng vẫn mềm mại

ẢNH: TEE LE

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy- Ảnh 7.

Nhà thiết kế tiếp tục phát triển phom corset giúp tôn đường cong cơ thể tối đa. Các dáng đầm đuôi cá, chữ A, dáng cột hay quây ngực trở nên sang trọng hơn với chi tiết thêu ren tinh xảo, gợi lên phong cách hoàng gia trang nhã

ẢNH: TEE LE

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy- Ảnh 8.

Nếu những bộ sưu tập trước, Chung Thanh Phong áp dụng kỹ thuật đính đá, cườm, sequins triệt để, thì lần này, anh tập trung tạo hình hoa văn thêu thủ công và đắp ren, tạo nên những lớp voan bồng bềnh như sương mai

ẢNH: TEE LE

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy- Ảnh 9.

Sắc trắng biến chuyển từ ánh ngọc trai đến bóng nhẹ. Bên cạnh đó, tinh thần sexy, táo bạo cũng được nhường chỗ cho vẻ đẹp thanh lịch, kín đáo, tạo nên vẻ tinh tế cho tổng thể bộ sưu tập

ẢNH: TEE LE

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy- Ảnh 10.

Từ năm 2014 đến nay, ngoài dòng thời trang ứng dụng và đầm dạ hội, Chung Thanh Phong còn là nhà thiết kế váy cưới. Các show gây tiếng vang của anh phải kể tới I Dreamed A Dream, CTPNo.2, Dear My Princess, I AM What I AM, She's A Goddess… Nhiều sao trong nước và quốc tế yêu thích và lựa chọn trang phục của Chung Thanh Phong như Phạm Băng Băng, Thái Y Lâm, Katy Perry, Paris Hilton, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu, Hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Minh Hằng, Nhã Phương, ca sĩ Hari Won...

ẢNH: TEE LE

Hoa hậu Kỳ Duyên Nguyễn Cao Kỳ Duyên NTK Chung Thanh Phong váy cưới thời trang cưới

