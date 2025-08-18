Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những gương mặt nổi bật trong làng giải trí Việt Nam, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự quyến rũ của cô. Với nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng, nàng hậu luôn thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông.

Hoa hậu Kỳ Duyên lộng lẫy trong váy cưới

Trong vai trò vedette, Kỳ Duyên đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hơi thở đương đại. Chiếc đầm mang tinh thần của một công nương sang trọng, cổ điển. Để hoàn thiện vẻ ngoài, cô kết hợp cùng chiếc khăn voan ren đồng điệu ẢNH: TEE LE

Điểm nhấn của thiết kế chính là sự kết hợp tài tình giữa phom dáng và chất liệu. Chiếc váy đuôi cá ôm sát, khéo léo tôn lên thân hình đồng hồ cát quyến rũ của nàng hậu. Đặc biệt, chi tiết tùng váy 2 trong 1 làm từ satin mang đến sự linh hoạt, dễ dàng di chuyển và biến hóa đầy ấn tượng trên sàn catwalk ẢNH: TEE LE

Hình ảnh Kỳ Duyên trên sàn diễn không chỉ tái hiện một công nương kiêu hãnh, mà còn khắc họa chân dung người phụ nữ hiện đại: gợi cảm nhưng trang nhã, tự tin làm chủ bản thân, sẵn sàng phá bỏ mọi giới hạn.

Màn trình diễn của người đẹp Nam Định được xem là điểm nhấn của đêm diễn, đánh dấu màn kết hợp trở lại giữa cô và Chung Thanh Phong trên sàn runway sau show I Am What I Am năm 2018 ẢNH: TEE LE

Bộ sưu tập váy cưới mang tinh thần timeless - vẻ đẹp vượt thời gian, khắc họa hình ảnh những nàng công nương hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn quyến rũ ẢNH: TEE LE

Trang phục thể hiện những kỹ thuật mới và tinh xảo, với nhiều bộ đầm cao cấp tốn hàng trăm giờ hoàn thiện tỉ mỉ bằng kỹ nghệ haute couture ẢNH: TEE LE

Chất liệu satin phối hợp cùng ren và voan tạo nên những dáng váy mang tính biểu tượng nhưng vẫn mềm mại ẢNH: TEE LE

Nhà thiết kế tiếp tục phát triển phom corset giúp tôn đường cong cơ thể tối đa. Các dáng đầm đuôi cá, chữ A, dáng cột hay quây ngực trở nên sang trọng hơn với chi tiết thêu ren tinh xảo, gợi lên phong cách hoàng gia trang nhã ẢNH: TEE LE

Nếu những bộ sưu tập trước, Chung Thanh Phong áp dụng kỹ thuật đính đá, cườm, sequins triệt để, thì lần này, anh tập trung tạo hình hoa văn thêu thủ công và đắp ren, tạo nên những lớp voan bồng bềnh như sương mai ẢNH: TEE LE

Sắc trắng biến chuyển từ ánh ngọc trai đến bóng nhẹ. Bên cạnh đó, tinh thần sexy, táo bạo cũng được nhường chỗ cho vẻ đẹp thanh lịch, kín đáo, tạo nên vẻ tinh tế cho tổng thể bộ sưu tập ẢNH: TEE LE