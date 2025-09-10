  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy khác lạ trong bộ ảnh với Kỳ Duyên

Minh Hy
Minh Hy
10/09/2025 16:00 GMT+7

Hoa hậu Kỳ Duyên, Tiểu Vy và Thanh Thanh Thủy làm nàng thơ cho bộ sưu tập 'Lụa là trà hoa' trong show diễn thời trang sắp tới của nhà thiết kế Linh San. Đêm diễn hứa hẹn mang đến cho giới mộ điệu những tác phẩm ấn tượng và mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy đọ sắc với Kỳ Duyên

Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy khác lạ trong bộ ảnh với Kỳ Duyên - Ảnh 1.

Theo nhà thiết kế Linh San, bộ sưu tập áo dài lần này sử dụng bảng màu rực rỡ từ hồng fuchsia, xanh cô ban, lam ngọc đến vàng chanh, tạo nên sự đối thoại thị giác mạnh mẽ mà vẫn hài hòa

ẢNH: MILOR TRẦN

Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy khác lạ trong bộ ảnh với Kỳ Duyên - Ảnh 2.

Họa tiết phượng hoàng và chim hạc được thêu thủ công tinh xảo trên nền lụa và gấm tạo cảm giác quyền quý cho người mặc. Điểm nhấn nằm ở cách xử lý layer xếp tầng ở ngực và vai, vừa phá cách vừa giữ được dáng dấp áo dài truyền thống

ẢNH: MILOR TRẦN

Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy khác lạ trong bộ ảnh với Kỳ Duyên - Ảnh 3.

Với Lụa là trà hoa, chủ nhân của các thiết kế mong muốn mang đến một "làn gió mới" cho thời trang Việt

ẢNH: MILOR TRẦN

Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy khác lạ trong bộ ảnh với Kỳ Duyên - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, ba nàng hậu còn nổi bật trong thiết kế đầm đen được điểm xuyết bởi những chi tiết hoa, bướm được thêu đối xứng

ẢNH: MILOR TRẦN

Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy khác lạ trong bộ ảnh với Kỳ Duyên - Ảnh 5.

Thông qua bộ sưu tập này, nhà thiết kế Linh San muốn khán giả nắm bắt được tinh thần của show diễn. Đó là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nét thanh tao của áo dài Việt và ngôn ngữ couture đẳng cấp

ẢNH: MILOR TRẦN

Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy khác lạ trong bộ ảnh với Kỳ Duyên - Ảnh 6.

Hoa hậu Thanh Thủy cũng khiến fan sắc đẹp xuýt xoa vì vẻ ngoài thanh tao, dịu dàng và phúc hậu

ẢNH: MILOR TRẦN

Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy khác lạ trong bộ ảnh với Kỳ Duyên - Ảnh 7.

Trong khi đó, Hoa hậu Kỳ Duyên lại cho thấy sự sắc sảo, quyến rũ và có phần cá tính. Sau trở về từ Miss Universe 2024, Kỳ Duyên trở lại với công việc người mẫu ảnh và tham chương trình Sao nhập ngũ 2025

ẢNH: MILOR TRẦN

Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy khác lạ trong bộ ảnh với Kỳ Duyên - Ảnh 8.

Thời gian qua, Hoa hậu Tiểu Vy khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cô là một trong những người đẹp vinh dự được tham gia diễu binh, diễu hành trong cả lễ kỷ niệm 50 thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

ẢNH: MILOR TRẦN

 

Tiểu Vy Thanh Thủy Kỳ Duyên nhà thiết kế linh san thời trang Việt

Bài viết khác

Đánh thức vẻ đẹp quyến rũ với áo corset

Đánh thức vẻ đẹp quyến rũ với áo corset

Thanh lịch Paris gặp tối giản Nhật Bản, 'cuộc đối thoại' thời trang mùa thu đông

Thanh lịch Paris gặp tối giản Nhật Bản, 'cuộc đối thoại' thời trang mùa thu đông

Biến hóa đa sắc màu với phong cách thời trang patchwork

Biến hóa đa sắc màu với phong cách thời trang patchwork

Áo khoác da lộn: mặc sao cho đẹp, phối sao cho chất?

Áo khoác da lộn: mặc sao cho đẹp, phối sao cho chất?

‘Nâng cấp’ phong cách giao mùa cùng áo măng tô thanh lịch

‘Nâng cấp’ phong cách giao mùa cùng áo măng tô thanh lịch

Chân váy bí trở lại, 'đốn tim' mọi cô gái mê sự ngọt ngào

Chân váy bí trở lại, 'đốn tim' mọi cô gái mê sự ngọt ngào

Muôn kiểu biến tấu cho nàng thỏa sức phối đồ cùng áo tay phồng

Muôn kiểu biến tấu cho nàng thỏa sức phối đồ cùng áo tay phồng

Nét dịu dàng, lãng mạn lên ngôi với váy maxi

Nét dịu dàng, lãng mạn lên ngôi với váy maxi

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top