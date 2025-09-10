Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy khác lạ trong bộ ảnh với Kỳ Duyên

Theo nhà thiết kế Linh San, bộ sưu tập áo dài lần này sử dụng bảng màu rực rỡ từ hồng fuchsia, xanh cô ban, lam ngọc đến vàng chanh, tạo nên sự đối thoại thị giác mạnh mẽ mà vẫn hài hòa
ẢNH: MILOR TRẦN
Họa tiết phượng hoàng và chim hạc được thêu thủ công tinh xảo trên nền lụa và gấm tạo cảm giác quyền quý cho người mặc. Điểm nhấn nằm ở cách xử lý layer xếp tầng ở ngực và vai, vừa phá cách vừa giữ được dáng dấp áo dài truyền thống
Với Lụa là trà hoa, chủ nhân của các thiết kế mong muốn mang đến một "làn gió mới" cho thời trang Việt
Bên cạnh đó, ba nàng hậu còn nổi bật trong thiết kế đầm đen được điểm xuyết bởi những chi tiết hoa, bướm được thêu đối xứng
Thông qua bộ sưu tập này, nhà thiết kế Linh San muốn khán giả nắm bắt được tinh thần của show diễn. Đó là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nét thanh tao của áo dài Việt và ngôn ngữ couture đẳng cấp
Hoa hậu Thanh Thủy cũng khiến fan sắc đẹp xuýt xoa vì vẻ ngoài thanh tao, dịu dàng và phúc hậu
Trong khi đó, Hoa hậu Kỳ Duyên lại cho thấy sự sắc sảo, quyến rũ và có phần cá tính. Sau trở về từ Miss Universe 2024, Kỳ Duyên trở lại với công việc người mẫu ảnh và tham chương trình Sao nhập ngũ 2025
Thời gian qua, Hoa hậu Tiểu Vy khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cô là một trong những người đẹp vinh dự được tham gia diễu binh, diễu hành trong cả lễ kỷ niệm 50 thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9
