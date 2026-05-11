Thời trang 24/7

Hoàn thiện phong cách vintage với chân váy nâu cổ điển

Tiffany Trần
Tiffany Trần
11/05/2026 18:00 GMT+7

Chân váy nâu vintage trở thành món đồ được nhiều tín đồ thời trang yêu thích bởi khả năng tạo nên diện mạo đầy chiều sâu.

Chân váy nâu từ lâu đã trở thành biểu tượng của phong cách vintage nhờ sắc thái mộc mạc và chiều sâu trong màu sắc. 

Hoàn thiện phong cách vintage với chân váy nâu cổ điển- Ảnh 1.

Chân váy jean chữ A màu nâu là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích phong cách vintage hiện đại. Thiết kế dáng basic với phom chữ A gọn gàng, tông nâu trung tính kết hợp độ dài trên gối trẻ trung. Phối áo len màu kem hoặc beige là lựa chọn lý tưởng, chất len nhẹ ôm vừa đủ tạo sự nữ tính

ẢNH: @_KHANHHNIL

Hoàn thiện phong cách vintage với chân váy nâu cổ điển- Ảnh 2.

Chân váy kết hợp giữa chất liệu jean bền bỉ và tông màu nâu đậm có độ bóng nhẹ dưới ánh sáng. Dáng váy chữ A hơi xòe nhẹ giúp che đi khuyết điểm vòng hông một cách hiệu quả cho người mặc. Để tăng nét nữ tính, hãy phối váy cùng áo babydoll hoặc áo blouse cách điệu họa tiết hoa nhí

ẢNH: HAVANA

Hoàn thiện phong cách vintage với chân váy nâu cổ điển- Ảnh 3.

Chân váy có phom dáng ôm vừa vặn với chi tiết khuy cài lệch một bên độc đáo, tông màu nâu gỗ mang lại vẻ chuyên nghiệp. Sơ vin cùng áo sơ mi trắng và cầm thêm một chiếc túi xách nâu đồng điệu phù hợp cho phong cách công sở

ẢNH: MACI

Hoàn thiện phong cách vintage với chân váy nâu cổ điển- Ảnh 4.

Chân váy chữ A màu nâu đậm, hai bên hông được thiết kế túi hộp vuông vức, tạo vẻ ngoài hơi hướng military mạnh mẽ. Kiểu váy túi hộp này đặc biệt phù hợp cho những chuyến đi dã ngoại hoặc hoạt động ngoài trời vì tính tiện dụng cao. Phối cùng áo sơ mi ca rô tay dài để tạo nên phong cách bụi bặm

ẢNH: MASARA

Hoàn thiện phong cách vintage với chân váy nâu cổ điển- Ảnh 5.

Chân váy nâu trầm phom dáng chữ A cơ bản giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác vòng eo thon gọn hơn cho người mặc. Sự phá cách được thể hiện rõ khi phối váy cùng áo thun oversized kết hợp hai tông màu xanh biển và nâu

ẢNH: @_N__NGOC.ANH

Hoàn thiện phong cách vintage với chân váy nâu cổ điển- Ảnh 6.

Chân váy nâu sử dụng chất liệu vải dù mỏng nhẹ, có lưng chun co giãn và dây rút ở phần eo giúp điều chỉnh kích cỡ linh hoạt. Sắc nâu xanh hợp với xu hướng thời trang đường phố, phối váy cùng áo hai dây trắng và khoác thêm áo dáng ngắn màu đen bên ngoài để tăng vẻ thời thượng

ẢNH: @_NGUYEN_TRAMM

Hoàn thiện phong cách vintage với chân váy nâu cổ điển- Ảnh 7.

Chân váy bút chì màu nâu đậm phối cùng áo sơ mi trắng tạo nên phong cách công sở thanh lịch

ẢNH: MACI

 

chân váy nâu VINTAGE chân váy jean phong cách vintage phong cách cổ điển

Mặc đẹp dễ dàng hơn cùng những bản phối với áo blazer

'Giải nhiệt' ngày nóng với set trang phục bí tone sur tone

Vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần nổi bật từ trang phục họa tiết chấm bi

Cảm hứng phối đồ cho tuần mới từ set đồng bộ thời thượng

Tự tin, sang trọng hơn khi diện sơ mi lụa, sơ mi tay bồng

Tạo dấu ấn riêng trong phong cách ngày nắng với gam màu vàng

Những mẫu áo đẹp xuất sắc khi phối với quần jeans xanh

Làm mới diện mạo với áo họa tiết kẻ sọc cuốn hút

