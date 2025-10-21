Huỳnh Tú Anh, mẫu Việt đắt show tại Milan, Paris

Sự nghiệp quốc tế của người mẫu Việt Huỳnh Tú Anh được mở ra từ show diễn tại Milan Fashion Week SS 2025 diễn ra vào tháng 9.2024, khi cô lần đầu trình diễn runway cho nhà mốt Calcaterra. Năm nay đánh dấu lần thứ hai Quán quân The Face Vietnam 2023 "chinh chiến" trên sàn diễn quốc tế.

Tú Anh trong hậu trường chuẩn bị cho show diễn của nhà mốt Calcaterra tại Milan Fashion Week năm nay. Cô được xem là một trong những người mẫu Việt thế hệ mới bản lĩnh, có năng lực và đang từng bước vươn ra quốc tế ẢNH: NVCC

Trở lại Milan - kinh đô thời trang thế giới vào tháng 10.2025, Tú Anh khẳng định sự trưởng thành vượt bậc khi đã có thể hòa nhịp vào guồng quay khắc nghiệt của thời trang quốc tế. Không còn là cô người mẫu non nớt của những ngày đầu, chân dài Việt tích cực và chủ động tham gia casting cho hàng loạt show diễn.

Tại Milan Fashion Week, người mẫu sinh năm 2002 trình diễn trong 5 show runway của các nhà mốt Peserico, Sara Wong, Calcaterra, Barbara và Circle show ẢNH: NVCC

Tú Anh trình diễn runway cho nhà mốt Peresico. Cô cũng đến Paris Fashion Week để diễn vedette cho show thời trang của NTK Hà Linh Thư

ẢNH: NVCC

Tú Anh trong chiến dịch thương mại của Blauer ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, Quán quân The Face Vietnam 2023 còn được các thương hiệu quốc tế như Diesel và Blauer lựa chọn cho chiến dịch thương mại (E-commerce campaign), đồng thời tham gia dự án chụp hình cùng Filippo De Laurentiis. Sự hiện diện song hành giữa sàn diễn thời trang cao cấp và các dự án thương mại cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt của người mẫu Việt, khi tính thương mại và yếu tố highfashion được cô cân bằng và chuyển đổi linh hoạt.

Sau hành trình thành công tại Milan và Paris, Tú Anh đã trở về VN để chuẩn bị cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week F/W 2025 tổ chức vào tháng 11 tại Hà Nội, nơi cô được kỳ vọng tiếp tục là tâm điểm của sàn diễn.