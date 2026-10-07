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JOSÉPHINE chạm ngõ Paris với Bộ sưu tập xuân hè 2027

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07/10/2026 10:30 GMT+7

Giữa kinh đô thời trang thế giới, JOSÉPHINE chính thức giới thiệu Bộ sưu tập xuân hè 2027 tại Paris, đánh dấu một chương mới trong hành trình đưa ngôn ngữ thời trang Việt bước vào không gian quốc tế.

JOSÉPHINE chạm ngõ Paris với Bộ sưu tập xuân hè 2027 - Ảnh 1.

JOSÉPHINE chính thức giới thiệu Bộ sưu tập xuân hè 2027 tại Paris

Tối 3.10.2026 tại Pavillon Dauphine, Paris, JOSÉPHINE chính thức trình làng Bộ sưu tập xuân hè 2027 trong khuôn khổ Official Runway Paris. Gần 40 thiết kế xuất hiện trên sàn diễn, mở ra một thế giới thời trang giàu tính mộng tưởng, nơi vẻ đẹp nữ tính được diễn giải bằng sự lộng lẫy, táo bạo và đầy kịch tính.

Với nhà sáng lập JOSÉPHINE - "Việc đưa thương hiệu đến Paris không nhằm chứng minh rằng thương hiệu đã "đi đủ xa", mà là thời điểm JOSÉPHINE cần bước ra khỏi vùng an toàn. Sau những năm có cơ hội làm việc với khách hàng và đối tác tại nhiều thị trường quốc tế, thương hiệu nhận ra ngôn ngữ thiết kế của mình có khả năng kết nối với phụ nữ ở những nền văn hóa khác nhau".

JOSÉPHINE chạm ngõ Paris với Bộ sưu tập xuân hè 2027 - Ảnh 2.

Từ Việt Nam đến Paris - Mang theo một thế giới riêng

Ngay từ khi lựa chọn cái tên JOSÉPHINE, thương hiệu đã hướng đến hình ảnh về một "giấc mơ ngọt ngào" của người phụ nữ - được yêu thương, được tự do lựa chọn và được sống theo cách khiến mình hạnh phúc.

Tinh thần ấy sau đó được cô đọng trong thông điệp "You Are Your Own Muse" - "Bạn chính là nàng thơ của mình". Đó cũng là tinh thần được JOSÉPHINE mang đến Paris lần này.

Thay vì cố gắng chứng minh rằng thời trang Việt "có thể làm được", nhà sáng lập JOSÉPHINE cho rằng điều quan trọng nhất là để sản phẩm tự lên tiếng: từ kỹ thuật, khả năng xử lý phom dáng, những chi tiết thủ công đến một ngôn ngữ thẩm mỹ riêng.

JOSÉPHINE là một thương hiệu được xây dựng tại Việt Nam, bởi một đội ngũ Việt Nam, nhưng ngay từ đầu không giới hạn câu chuyện của mình trong một thị trường. Sự xuất hiện tại Paris vì thế trở thành cơ hội để thương hiệu đặt mình vào cùng một cuộc đối thoại với thời trang quốc tế bằng chính góc nhìn và thế mạnh riêng của mình.

JOSÉPHINE chạm ngõ Paris với Bộ sưu tập xuân hè 2027 - Ảnh 3.

Khi người phụ nữ trở thành trung tâm của câu chuyện

Bộ sưu tập xuân hè 2027 đưa người xem bước vào một "khu vườn không tồn tại trên bản đồ" - một không gian tưởng tượng được tạo ra dành riêng cho người phụ nữ JOSÉPHINE.

"Nếu phải chọn một từ để mô tả người phụ nữ JOSÉPHINE trong xuân hè 2027, nhà sáng lập chọn "Tự do". Bởi vẻ đẹp thú vị nhất xuất hiện khi người phụ nữ không còn cố gắng trở thành hình mẫu mà người khác mong đợi" - nhà sáng lập JOSÉPHINE chia sẻ.

Việc đồng hành cùng các nghệ sĩ và những người đẹp cũng cho tôi nhiều trải nghiệm đặc biệt. Tôi rất trân trọng cơ hội làm việc cùng Hà Nhi, đặc biệt trong dự án Woman, cũng như Ngọc Thanh Tâm, Ý Nhi và nhiều gương mặt khác.

JOSÉPHINE cũng từng có cơ hội thực hiện những thiết kế riêng cho hoa hậu Mai Phương, đồng hành cùng hoa hậu Thanh Thủy trong hành trình tại Miss International và hoa hậu Bảo Ngọc tại đấu trường sắc đẹp quốc tế. Mỗi lần như vậy, với tôi không đơn thuần là tạo ra một bộ trang phục, mà là tìm cách để thiết kế phù hợp với cá tính, hình ảnh và câu chuyện riêng của người mặc.

JOSÉPHINE chạm ngõ Paris với Bộ sưu tập xuân hè 2027 - Ảnh 4.

Không chỉ là một show diễn tại Paris

Gần 40 thiết kế, trong đó hành trình của 38 thiết kế được xem như một tuyên ngôn xuyên suốt bộ sưu tập, kể câu chuyện về sự biến đổi của người phụ nữ - từ mềm mại, mong manh đến mạnh mẽ, tự tin và tự do hơn.

Song song với Official Runway, JOSÉPHINE tổ chức Private Presentation từ ngày 2 - 4.10.2026 tại Hotel d'Évreux, Place Vendôme, mang đến không gian riêng để khách mời, đối tác và giới chuyên môn khám phá trọn vẹn Bộ sưu tập xuân hè 2027.

Sau Paris, JOSÉPHINE cũng hướng đến việc tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối, phát triển quan hệ với các đối tác thu mua, showroom, stylist và truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, thương hiệu lựa chọn phát triển có định hướng, ưu tiên đúng đối tác, đúng thị trường và duy trì giá trị cũng như hình ảnh riêng.

JOSÉPHINE chạm ngõ Paris với Bộ sưu tập xuân hè 2027 - Ảnh 5.

Từ Việt Nam đến Paris, JOSÉPHINE không chỉ mang theo những thiết kế. Thương hiệu mang theo một cách nhìn về người phụ nữ, một ngôn ngữ thẩm mỹ riêng và niềm tin rằng thời trang Việt hoàn toàn có thể bước vào cuộc đối thoại quốc tế bằng chính bản sắc của mình.

Paris không phải đích đến. Với JOSÉPHINE, đó là nơi một cánh cửa mới được mở ra.

JOSÉPHINE Bộ sưu tập xuân hè 2027 JOSÉPHINE thời trang

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