Thời trang 24/7

Khai mở nét thanh lịch, quyến rũ đầy ấn tượng cùng váy midi trong tiết thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
01/11/2025 08:00 GMT+7

Mỗi chiếc váy midi góp thêm một mảnh ghép cho tủ đồ mùa thu của nàng thêm đặc sắc. Vẻ đẹp thanh lịch, quyến rũ hay sự ấn tượng tinh tế được chuyển tải qua những gam màu nhã nhặn, phom dáng thoáng mát để nàng dễ dàng ứng dụng trong cuộc sống thường ngày.

Khi làm mới tủ đồ bằng các thiết kế váy midi mùa thu, nàng hãy đề cao tính linh hoạt của trang phục. Các thiết kế đi theo phong cách tối giản thường hướng đến cảm nhận của người mặc qua chất liệu thoáng mát và mềm mại thay vì chỉ tập trung cho vẻ cuốn hút nổi bật bên ngoài.

Khai mở nét thanh lịch, quyến rũ đầy ấn tượng cùng váy midi mùa thu(.) - Ảnh 1.

Váy midi gam màu trắng gây ấn tượng bằng những họa tiết hoa lá nổi bật trên nền vải. Với một thiết kế dáng dài tông trắng, nàng thỏa thích phối đồ theo nhiều phong cách thời trang khác nhau

ẢNH: LALYA

Đẹp rạng ngời, nâng cao sự tự tin cùng váy midi mùa thu

Váy midi gam màu trung tính với sắc trắng, đen và beige mang đến hình ảnh vừa thanh lịch vừa hợp xu hướng màu sắc của mùa. Bên cạnh đó, đừng quên các thiết kế họa tiết cổ điển như họa tiết kẻ ô vuông, họa tiết kẻ sọc hoặc sắc xanh denim đặc trưng mang đến diện mạo hoàn toàn mới cho váy liền dáng midi.

Đa số các thiết kế váy dài mùa này đều sử dụng thắt lưng nhỏ làm điểm nhấn cho trang phục. Người mặc thường sẽ chọn kiểu mặc yêu thích - dáng váy suông mềm hay thắt eo tôn đường cong duyên dáng. Nếu ưu tiên tính chỉn chu trang nhã, hãy luôn chọn mặc váy midi cổ bẻ (cổ sơ mi, cổ danton hay cổ lá sen, cổ hải quân...); còn những thiết kế cổ tròn, cổ thuyền, cổ chữ V thường nhấn mạnh vào tinh thần phóng khoáng, trẻ trung và hiện đại.

Khai mở nét thanh lịch, quyến rũ đầy ấn tượng cùng váy midi mùa thu(.) - Ảnh 2.

Váy midi có phần tay lỡ mang đến nét đẹp tinh tế và khéo léo che phần vai và bắp tay thô vốn làm nhiều quý cô mất tự tin. Sự kết hợp của họa tiết cổ điển và phần vải trắng phối cổ sen khéo léo thu hút ánh nhìn vào gương mặt bừng sáng của nàng

ẢNH: OYSTER

Khai mở nét thanh lịch, quyến rũ đầy ấn tượng cùng váy midi mùa thu(.) - Ảnh 3.

Chất vải denim mỏng và mềm mại mang đến cho thiết kế midi vẻ cuốn hút, chững chạc và chỉn chu dưới mọi góc nhìn. Váy dài từ denim vừa có phom dáng đẹp, giữ dáng tốt vừa bền chắc, giữ nhiệt nhẹ nhưng vẫn thoáng khí nên rất phù hợp với mùa thời tiết lạnh cuối năm

ẢNH: K&K FASHION

Khai mở nét thanh lịch, quyến rũ đầy ấn tượng cùng váy midi mùa thu(.) - Ảnh 4.

Mỗi cách diện váy denim lại mang đến hình ảnh mới cho nàng. Thiết kế kết hợp dây lưng denim bản nhỏ tôn eo khắc họa hình ảnh quý cô cá tính và mạnh mẽ; trong khi thiết kế sắc denim xanh nhạt lại đề cao vẻ nữ tính mềm mại qua phần tùng chữ A, dây đai bện từ vải denim và xăng đan cao gót đính đá

ẢNH: K&K FASHION

Khai mở nét thanh lịch, quyến rũ đầy ấn tượng cùng váy midi mùa thu(.) - Ảnh 5.

Đầm midi sắc đen tối giản được tạo điểm nhấn bằng các đường viền màu trắng nổi bật. Sự kết hợp màu sắc thông minh này giúp trang phục có thể giấu đi các nhược điểm hình thể thường thấy. Nàng thỏa sức tận hưởng tiết trời mùa thu tuyệt đẹp và tự tin hơn vào chính mình khi mặc đẹp và mặc đúng kiểu trang phục "chân ái"

ẢNH: OYSTER

Khai mở nét thanh lịch, quyến rũ đầy ấn tượng cùng váy midi mùa thu(.) - Ảnh 6.

Vẻ cuốn hút tinh tế được thể hiện qua những chi tiết nhỏ nhưng đắt giá - lớp vải trắng nổi bật nơi cổ và cổ tay khiến người nhìn chú ý và phải dừng lại lâu hơn để ngắm nhìn nàng. Gam màu beige và chất vải kaki đứng dáng tôn vẻ thanh lịch cổ điển

ẢNH: ARA

Khai mở nét thanh lịch, quyến rũ đầy ấn tượng cùng váy midi mùa thu(.) - Ảnh 7.
Khai mở nét thanh lịch, quyến rũ đầy ấn tượng cùng váy midi mùa thu(.) - Ảnh 8.

Đầm chữ A, váy sơ mi "khoác áo mới" qua gam màu và họa tiết mới tươi sáng

ẢNH: LALYA

váy midi Váy dài denim MIDI đầm midi váy denim váy suông

