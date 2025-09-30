Khẳng định phong cách với neo neutral - gam màu trung tính mới của năm 2026

Trong thế giới thời trang, mỗi mùa lại chứng kiến một gam màu dẫn dắt xu hướng. Nếu năm 2024 gắn liền với pastel tươi sáng, 2025 chứng kiến sự lên ngôi của gam đen - trắng cổ điển, thì năm 2026 ngoài sự thịnh hành tiếp tục của các gam đơn sắc như đen - trắng lại hứa hẹn thuộc về neo neutral - gam màu trung tính mới.



Màu xanh bạc của Bottega Veneta trong bộ sưu tập 2026 khiến nhiều fan thời trang "phát cuồng" về sự sang trọng, sành điệu và khác biệt ẢNH: BOTTEGA VENETA

Màu trung tính mới - cảm xúc và phong cách mới

Neo neutral - trung tính mới - được xem là một cách tiếp cận lại gam màu cơ bản theo hướng hiện đại và bền vững hơn. Nếu các sắc trung tính truyền thống như đen, trắng, nâu đã trở nên quen thuộc, thì neo neutral mở rộng biên độ bằng những sắc nhẹ nhàng, pha ánh kim loại hoặc ánh xanh, nhằm giữ được tính nền nã nhưng đồng thời tạo chiều sâu và sự mới mẻ.



Jumpsuit, blazer, giày, dép hay túi mang gam màu ánh xám hoặc xám lạnh luôn lựa chọn tối giản thanh lịch cho giới công sở, vừa nền nã vừa hiện đại xuất hiện trong bộ sưu tập Kiton Spring Summer 2026 ẢNH: KITON

Điểm cốt lõi của neo neutral nằm ở sự linh hoạt. Chúng không chỉ đóng vai trò "nền" để làm nổi bật các gam màu mạnh khác, mà còn đủ sức đứng độc lập trong những bản phối tối giản, hiện đại - đặc biệt phù hợp với phong cách công sở hay trang phục thường nhật.

Neo neutral cũng phản ánh một xu hướng tiêu dùng mới: đề cao tính bền vững và khả năng ứng dụng dài hạn. Các tông beige pha xám, xanh bạc hay ghi ánh kim dễ dàng phối hợp với nhiều chất liệu - từ len, tweed đến satin, da. Nhờ đó, người mặc vừa tiết kiệm chi phí khi tái sử dụng trang phục trong nhiều bối cảnh, vừa thể hiện gu thẩm mỹ hiện đại. Đây chính là lý do neo neutral được dự báo sẽ trở thành gam màu chủ lực trong tủ đồ mùa thu đông 2026.

Là biểu tượng thanh lịch của neo neutral, các gam màu trung tính mới phù hợp cả công việc lẫn dạo phố trong cả set đồ của nam lẫn nữ ẢNH: N21, VERSACE

Ứng dụng xu hướng với các bản phối từ công sở tới đời sống thường nhật

Với neo neutral, cách phối màu đơn sắc (monochrome look) trở nên tinh tế hơn. Nếu phối kết với nhau các gam màu sẽ tạo nên vẻ thanh lịch, hiện đại. Trong môi trường công sở, bảng màu này mang lại sự chuyên nghiệp nhưng không khô cứng. Không chỉ khi kết hợp với phụ kiện ánh kim hoặc họa tiết nhỏ, trang phục mang gam trung tính mới còn giúp người mặc trở nên trẻ trung, hợp thời.



Những gam màu trung tính mới phối kết với nhau từ trang phục đến phụ kiện tạo nên điểm nhấn dịu mắt và thanh lịch ẢNH: KITON

Trong đời sống thường nhật, neo neutral là gam màu "an toàn" cho nhiều độ tuổi và phong cách. Người trẻ có thể biến hóa với streetwear bằng bomber xanh bạc phối cùng sneakers trắng; trong khi thế hệ Millennials hoặc gen Z lại dễ dàng chọn blazer beige phối váy midi, tạo sự cân bằng giữa thoải mái và tinh tế.

Theo các báo cáo xu hướng, gam trung tính luôn nằm trong nhóm màu bền vững nhất - tức ít bị đào thải sau một mùa mốt. Điểm mới của neo neutral năm nay nằm ở việc pha trộn hơi thở đương đại, gắn với minimalism 2.0 (chủ nghĩa tối giản phiên bản mới): đơn giản, thanh lịch nhưng không nhàm chán. Chính sự giao thoa này khiến neo neutral vừa hợp với triết lý thời trang xanh, vừa thỏa mãn nhu cầu làm đẹp hằng ngày.

Không chỉ là “gam nền”, neo neutral đủ sức hòa nhập với các món đồ trong set layering, vừa phù hợp công sở vừa dễ dàng tái sử dụng hoặc tái phối kết trong nhiều hoàn cảnh ẢNH: N21