Khoai Lang Thang, Helly Tống hé lộ item ưu đãi hấp dẫn nhất Tuần Lễ Cảm Ơn!

Từ 21 - 27.11, khách hàng có cơ hội sở hữu loạt sản phẩm được yêu thích như áo giữ nhiệt HEATTECH, áo chần bông PUFFTECH thiết kế mới, túi bán nguyệt tạo trend toàn cầu… với giá ưu đãi không thể bỏ qua.
Có thể nói, Tuần Lễ Cảm Ơn chính là một trong những sự kiện được mong chờ nhất mỗi dịp cuối năm của những tín đồ mua sắm sành sỏi. Là sự kiện thường niên thay lời tri ân của thương hiệu Nhật Bản đến với hàng triệu khách hàng, Tuần Lễ Cảm Ơn mang đến cơ hội để khách hàng "F5 tủ đồ" với những trang phục thời trang chất lượng với chương trình khuyến mãi giới hạn hấp dẫn dành cho những item "quốc dân" của thương hiệu.
Chỉ còn 1 ngày trước khi Tuần Lễ Cảm Ơn chính thức diễn ra, dàn KOL "fan cứng" của UNIQLO như Khoai Lang Thang, Helly Tống, cặp đôi Trí Thịt Bòa - Hà My, vợ chồng Tròn Mama, Lưu Thanh Xuân… đã đồng loạt check-in tại cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi trong sự kiện khởi động chương trình, và không quên khám phá những sản phẩm yêu thích trong danh sách được ưu đãi tới đây. Quá nhiều gợi ý chất lượng để các tín đồ shopping tự tin mua sắm tại các cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc kể từ ngày 21.11!
Bên cạnh những ưu đãi hấp dẫn dành cho các sản phẩm LifeWear, dàn KOL cũng háo hức tiết lộ phần quà đặc biệt mang cảm hứng bản địa trong Tuần Lễ Cảm Ơn sắp tới.
Ngoài ra, từ ngày 21 - 27.11.2025, UNIQLO mang đến ưu đãi hoàn tiền 600.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ JCB, áp dụng với hóa đơn từ 3.000.000 đồng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
"Bỏ túi" ngay những item góp mặt trong chương trình mua sắm hấp dẫn nhân Tuần Lễ Cảm Ơn và lên lịch cùng hội bạn ghé ngay cửa hàng UNIQLO gần nhất vào ngày 21.11 để sở hữu những trang phục LifeWear Thu/Đông với mức giá khuyến mãi có hạn! Tìm hiểu ngay tại đây.