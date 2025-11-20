Khoai Lang Thang, Helly Tống hé lộ item ưu đãi hấp dẫn nhất Tuần Lễ Cảm Ơn!

Có thể nói, Tuần Lễ Cảm Ơn chính là một trong những sự kiện được mong chờ nhất mỗi dịp cuối năm của những tín đồ mua sắm sành sỏi. Là sự kiện thường niên thay lời tri ân của thương hiệu Nhật Bản đến với hàng triệu khách hàng, Tuần Lễ Cảm Ơn mang đến cơ hội để khách hàng "F5 tủ đồ" với những trang phục thời trang chất lượng với chương trình khuyến mãi giới hạn hấp dẫn dành cho những item "quốc dân" của thương hiệu.

Chỉ còn 1 ngày trước khi Tuần Lễ Cảm Ơn chính thức diễn ra, dàn KOL "fan cứng" của UNIQLO như Khoai Lang Thang, Helly Tống, cặp đôi Trí Thịt Bòa - Hà My, vợ chồng Tròn Mama, Lưu Thanh Xuân… đã đồng loạt check-in tại cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi trong sự kiện khởi động chương trình, và không quên khám phá những sản phẩm yêu thích trong danh sách được ưu đãi tới đây. Quá nhiều gợi ý chất lượng để các tín đồ shopping tự tin mua sắm tại các cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc kể từ ngày 21.11!

Là một tín đồ xê dịch với kinh nghiệm du lịch mùa đông siêu chất lượng, travel blogger Khoai Lang Thang cũng có mặt tại sự kiện để "bổ sung lực lượng" cho vali những chuyến đi dài ngày dịp cuối năm. Vốn chuộng phong cách gọn gàng, khỏe khoắn, dễ vận động, Khoai "chấm" ngay chiếc áo gile chần bông PUFFTECH với gam màu xám nam tính - với giá ưu đãi chỉ 784K trong suốt Tuần Lễ Cảm Ơn tới đây!

Là "fan cứng" của dòng trang phục mùa đông tại UNIQLO, Helly Tống tiết lộ áo giữ nhiệt HEATTECH là một trong những lựa chọn hàng đầu của cô nàng trong dịp Tuần Lễ Cảm Ơn, đặc biệt là khi item này được ưu đãi chỉ còn 195K

Cùng ngày, cặp đôi nhà Tròn Mama, Trí Thịt Bòa - Hà My, Tim Tiến cùng nhiều content creator cũng đã có mặt tại cửa hàng UNIQLO để tranh thủ gợi ý những ưu đãi hấp dẫn nhất trong Tuần Lễ Cảm Ơn lần này

Mùa Thu/Đông năm nay, dáng áo gile của dòng sản phẩm PUFFTECH hẳn rất được lòng các bạn trẻ nhờ kiểu dáng thời trang cùng bảng màu hiện đại. Chẳng vậy mà cô nàng fashion blogger Cao Kim Chi và content creator Tyberry "không hẹn mà chọn" ngay chiếc áo gile PUFFTECH dáng ngắn mới với màu cam thời thượng. Và tin mừng cho các tín đồ mặc đẹp: Bạn có thể sắm ngay item với mức giá ưu đãi chỉ 784K từ ngày 21-27.11 này!

Với gu thời trang ấn tượng, cả hai cô nàng Cao Kim Chi - Nhan Khả Ái cũng gợi ý những sự lựa chọn màu sắc mới mẻ cho dòng áo thun giữ nhiệt HEATTECH. Với sự lên ngôi của gam màu pastel trong mùa Thu/Đông năm nay, một chiếc áo HEATTECH màu trắng hoặc tím nhạt phối cùng jeans và áo khoác ngoài đã đủ để tạo nên tổng thể thu hút

Bên cạnh những ưu đãi hấp dẫn dành cho các sản phẩm LifeWear, dàn KOL cũng háo hức tiết lộ phần quà đặc biệt mang cảm hứng bản địa trong Tuần Lễ Cảm Ơn sắp tới.

Từ ngày 21 - 23.11, với hóa đơn mua sắm trị giá từ 1.699K, khách hàng sẽ nhận được quà tặng là một ly giữ nhiệt với thiết kế đặc biệt, tôn vinh nét đặc trưng của 6 tỉnh thành nơi cửa hàng UNIQLO hiện diện. Trong ngày 21.11, 100 khách hàng đầu tiên đến cửa hàng sẽ được tặng một bộ móc khóa độc đáo, áp dụng tại 30 cửa hàng bán lẻ trên cả nước

Ngoài ra, từ ngày 21 - 27.11.2025, UNIQLO mang đến ưu đãi hoàn tiền 600.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ JCB, áp dụng với hóa đơn từ 3.000.000 đồng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

"Bỏ túi" ngay những item góp mặt trong chương trình mua sắm hấp dẫn nhân Tuần Lễ Cảm Ơn và lên lịch cùng hội bạn ghé ngay cửa hàng UNIQLO gần nhất vào ngày 21.11 để sở hữu những trang phục LifeWear Thu/Đông với mức giá khuyến mãi có hạn! Tìm hiểu ngay tại đây.