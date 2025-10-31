Khoe trọn sắc vóc yêu kiều cùng quần shorts cạp cao

Tự tin sải bước cùng quần shorts cạp cao giúp nàng tôn dáng, khoe trọn đường cong cùng thần thái cuốn hút.

Quần shorts phối áo dệt kim

Khi nói đến sự kết hợp giữa nét mềm mại và tinh tế, không gì phù hợp hơn chiếc áo dệt kim cùng quần shorts cạp cao ẢNH: @RUBIES.SG

Tăng thêm phần thanh thoát khi diện lên mình chiếc quần shorts cạp cao phối cùng áo dệt kim dáng ôm nhẹ. Có thể lựa chọn chiếc quần shorts cạp cao sắc trắng sơ vin với áo dệt kim xanh than để tăng chiều sâu cho bản phối. Điểm xuyết bằng túi xách cầm tay và kính mắt thời trang là đã hoàn thiện diện mạo tao nhã.

Nối tiếp sự thanh lịch, nàng có thể lựa chọn quần shorts tông xám phối cùng áo dệt kim sắc trắng ẢNH: @RUBIES.SG

Chiếc áo dệt kim mỏng nhẹ với sắc trung tính tôn lên sự tối giản nhưng vẫn tinh tế, nhấn nhá bằng túi xách da cầm tay tông đen để tạo nên sự đối lập thu hút giữa trang phục và phụ kiện.

Quần shorts denim đầy năng động

Tăng Thanh Hà lựa chọn quần shorts denim xanh sơ vin cùng áo phông trắng trơn ẢNH: @HATANGTHANH

Bộ đôi đơn giản nhưng vẫn đem lại sự thu hút khi chọn phối cùng kính râm cá tính và mũ rộng vành để hoàn thiện diện mạo thời thượng, phù hợp để đi du lịch hay dạo biển chiều tà.

Quần shorts cạp cao phối tone sur tone

Nét đẹp hiện đại sẽ được toát lên khi diện lên mình quần shorts cạp cao phối áo kiểu tone sur tone ẢNH: CARDINA

Nàng có thể lựa chọn chiếc quần shorts denim xanh phối cùng áo kiểu cùng màu để tạo sự đồng nhất. Sắc xanh lam ánh tím nhẹ của bộ trang phục mang lại sự nhẹ nhàng, phối cùng giày thể thao trắng để toát lên khí chất riêng.

Chuyển sang sắc đen bí ẩn, có thể lên đồ quần shorts denim đen phối cùng áo hai dây tank top đen, sơ vin khéo léo để tôn lên vòng eo thon gọn ẢNH: CARDINA

Nhấn nhá bằng chiếc kính mắt thời trang, túi xách đen cầm tay để hoàn thiện diện mạo đường phố nhưng không kém phần nổi bật, phù hợp để ngồi góc quen trò chuyện cùng bạn bè.

Quần shorts tông đen dễ phối đồ

Mang tinh thần công sở, các quý cô nên lựa chọn quần shorts đen cách điệu ở cạp, sơ vin khéo léo cùng sơ mi trắng ẢNH: RUZA

Lựa chọn chiếc quần cạp cao xếp ly tinh tế với sơ mi tay bồng điểm nhấn là chiếc nơ buộc nhẹ ở cổ. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn sắc trắng và túi xách cầm tay mini là các nàng đã sở hữu bản phối chuẩn công sở, vừa thanh lịch vừa linh hoạt.

Tiếp nối nét đẹp công sở, diện quần shorts đen cạp cao sơ vin cùng áo cách điệu tông xanh pastel mang lại vẻ thanh nhã dễ gần ẢNH: LAMIA

Chiếc quần shorts được cách điệu bằng chiếc nơ đính nhẹ trên đường xếp ly giúp tăng thêm phần ngọt ngào. Điểm xuyết bằng đôi giày cao gót mũi nhọn là nàng đã sở hữu diện mạo trang nhã đầy cảm hứng.