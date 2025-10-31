  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Khoe trọn sắc vóc yêu kiều cùng quần shorts cạp cao

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
31/10/2025 20:00 GMT+7

Quần shorts cạp cao giúp nàng khéo khoe đường cong cùng đôi chân thon gọn trong mọi khoảnh khắc dù đi làm hay xuống phố.

Tự tin sải bước cùng quần shorts cạp cao giúp nàng tôn dáng, khoe trọn đường cong cùng thần thái cuốn hút.

Quần shorts phối áo dệt kim

Khoe trọn sắc vóc yêu kiều cùng quần shorts cạp cao- Ảnh 1.

Khi nói đến sự kết hợp giữa nét mềm mại và tinh tế, không gì phù hợp hơn chiếc áo dệt kim cùng quần shorts cạp cao

ẢNH: @RUBIES.SG

Tăng thêm phần thanh thoát khi diện lên mình chiếc quần shorts cạp cao phối cùng áo dệt kim dáng ôm nhẹ. Có thể lựa chọn chiếc quần shorts cạp cao sắc trắng sơ vin với áo dệt kim xanh than để tăng chiều sâu cho bản phối. Điểm xuyết bằng túi xách cầm tay và kính mắt thời trang là đã hoàn thiện diện mạo tao nhã.

Khoe trọn sắc vóc yêu kiều cùng quần shorts cạp cao- Ảnh 2.

Nối tiếp sự thanh lịch, nàng có thể lựa chọn quần shorts tông xám phối cùng áo dệt kim sắc trắng

ẢNH: @RUBIES.SG

Chiếc áo dệt kim mỏng nhẹ với sắc trung tính tôn lên sự tối giản nhưng vẫn tinh tế, nhấn nhá bằng túi xách da cầm tay tông đen để tạo nên sự đối lập thu hút giữa trang phục và phụ kiện.

Quần shorts denim đầy năng động

Khoe trọn sắc vóc yêu kiều cùng quần shorts cạp cao- Ảnh 3.

Tăng Thanh Hà lựa chọn quần shorts denim xanh sơ vin cùng áo phông trắng trơn

ẢNH: @HATANGTHANH

Bộ đôi đơn giản nhưng vẫn đem lại sự thu hút khi chọn phối cùng kính râm cá tính và mũ rộng vành để hoàn thiện diện mạo thời thượng, phù hợp để đi du lịch hay dạo biển chiều tà.

Quần shorts cạp cao phối tone sur tone

Khoe trọn sắc vóc yêu kiều cùng quần shorts cạp cao- Ảnh 4.

Nét đẹp hiện đại sẽ được toát lên khi diện lên mình quần shorts cạp cao phối áo kiểu tone sur tone

ẢNH: CARDINA

Nàng có thể lựa chọn chiếc quần shorts denim xanh phối cùng áo kiểu cùng màu để tạo sự đồng nhất. Sắc xanh lam ánh tím nhẹ của bộ trang phục mang lại sự nhẹ nhàng, phối cùng giày thể thao trắng để toát lên khí chất riêng.

Khoe trọn sắc vóc yêu kiều cùng quần shorts cạp cao- Ảnh 5.

Chuyển sang sắc đen bí ẩn, có thể lên đồ quần shorts denim đen phối cùng áo hai dây tank top đen, sơ vin khéo léo để tôn lên vòng eo thon gọn

ẢNH: CARDINA

Nhấn nhá bằng chiếc kính mắt thời trang, túi xách đen cầm tay để hoàn thiện diện mạo đường phố nhưng không kém phần nổi bật, phù hợp để ngồi góc quen trò chuyện cùng bạn bè.

Quần shorts tông đen dễ phối đồ

Khoe trọn sắc vóc yêu kiều cùng quần shorts cạp cao- Ảnh 6.

Mang tinh thần công sở, các quý cô nên lựa chọn quần shorts đen cách điệu ở cạp, sơ vin khéo léo cùng sơ mi trắng

ẢNH: RUZA

Lựa chọn chiếc quần cạp cao xếp ly tinh tế với sơ mi tay bồng điểm nhấn là chiếc nơ buộc nhẹ ở cổ. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn sắc trắng và túi xách cầm tay mini là các nàng đã sở hữu bản phối chuẩn công sở, vừa thanh lịch vừa linh hoạt.

Khoe trọn sắc vóc yêu kiều cùng quần shorts cạp cao- Ảnh 7.

Tiếp nối nét đẹp công sở, diện quần shorts đen cạp cao sơ vin cùng áo cách điệu tông xanh pastel mang lại vẻ thanh nhã dễ gần

ẢNH: LAMIA

Chiếc quần shorts được cách điệu bằng chiếc nơ đính nhẹ trên đường xếp ly giúp tăng thêm phần ngọt ngào. Điểm xuyết bằng đôi giày cao gót mũi nhọn là nàng đã sở hữu diện mạo trang nhã đầy cảm hứng.

 

Quần quần shorts quần shorts cạp cao áo dệt kim

Bài viết khác

Váy áo retro lên ngôi trong những ngày cuối thu lãng mạn

Váy áo retro lên ngôi trong những ngày cuối thu lãng mạn

Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan

Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan

Sức hút khó cưỡng từ áo bèo nhún cho cô nàng thị thành

Sức hút khó cưỡng từ áo bèo nhún cho cô nàng thị thành

Trang sức bản lớn giúp nàng nổi bật trong bản phối mùa thu đông

Trang sức bản lớn giúp nàng nổi bật trong bản phối mùa thu đông

Đón gió lạnh đầu mùa, nàng công sở tỏa sáng với những lựa chọn này

Đón gió lạnh đầu mùa, nàng công sở tỏa sáng với những lựa chọn này

Những ngày se lạnh, vải len, dệt kim là chất liệu được yêu thích nhất

Những ngày se lạnh, vải len, dệt kim là chất liệu được yêu thích nhất

Trang phục không phom dáng lại gây sốt trong mùa mới

Trang phục không phom dáng lại gây sốt trong mùa mới

Họa tiết ca rô chưa bao giờ nhàm chán, chỉ cần nàng biết cách diện

Họa tiết ca rô chưa bao giờ nhàm chán, chỉ cần nàng biết cách diện

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top