Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành

Sự mềm mại trong phom dáng, kết hợp cùng chất liệu tự nhiên, đã khiến mũ rộng vành trở thành lựa chọn yêu thích của phái đẹp.
Mũ rộng vành phối đầm hai dây
Kết hợp cùng đầm hai dây dáng dài sắc xanh ngọc pastel sẽ giúp tổng thể thêm phần dịu mát. Điểm xuyết thêm vòng ngọc hoặc dây chuyền ánh kim mảnh, bản phối trở nên hoàn chỉnh, phù hợp cho những chuyến du lịch biển đầy thi vị.
Sự kết hợp này mang đến diện mạo nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế. Túi lưới tone vàng be được lựa chọn làm điểm nhấn, tạo nên tổng thể đậm chất mùa hè.
Mũ rộng vành phối đầm xòe dáng ngắn
Nổi bật trong chiếc đầm trắng ôm body, phần chân váy xếp ly xòe nhẹ giúp tôn trọn vòng eo thon gọn và đôi chân thanh mảnh. Chiếc mũ rộng vành viền voan trắng và điểm xuyết dây chuyền ngọc trai tạo hình chiếc nơ là đã tự tin dạo biển với diện mạo ngọt ngào.
Mũ cói rộng vành được bẻ cong tinh tế, đi cùng túi lưới tông be và đôi giày sắc vàng rực rỡ, tạo nên tổng thể thanh thoát nhưng vẫn đủ nổi bật giữa không gian bãi biển.
Mũ rộng vành phối túi lưới đi biển
Phối cùng áo babydoll sắc vàng chanh và chân váy trắng xếp tầng mang đến nét tươi sáng, trẻ trung. Túi lưới đan màu trắng giúp bản phối thêm phần nhẹ nhàng, phù hợp cho những buổi dạo bước quanh bờ biển đầy nắng gió.