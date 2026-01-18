Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành

Sự mềm mại trong phom dáng, kết hợp cùng chất liệu tự nhiên, đã khiến mũ rộng vành trở thành lựa chọn yêu thích của phái đẹp.

Mũ rộng vành phối đầm hai dây

Chiếc mũ cói rộng vành với phần dây đeo làm từ vải voan mềm mại, tạo độ rủ tự nhiên ẢNH: @TINEE_TT

Kết hợp cùng đầm hai dây dáng dài sắc xanh ngọc pastel sẽ giúp tổng thể thêm phần dịu mát. Điểm xuyết thêm vòng ngọc hoặc dây chuyền ánh kim mảnh, bản phối trở nên hoàn chỉnh, phù hợp cho những chuyến du lịch biển đầy thi vị.

Mũ rộng vành làm từ chất liệu cói thân thiện với môi trường, phối cùng đầm hai dây dáng suông sắc hồng pastel ẢNH: @THUYTHNG_

Sự kết hợp này mang đến diện mạo nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế. Túi lưới tone vàng be được lựa chọn làm điểm nhấn, tạo nên tổng thể đậm chất mùa hè.

Mũ rộng vành phối đầm xòe dáng ngắn

Mũ rộng vành khi phối cùng đầm xòe dáng ngắn mang đến phong cách phóng khoáng đầy cuốn hút ẢNH: @LINH.OWII

Nổi bật trong chiếc đầm trắng ôm body, phần chân váy xếp ly xòe nhẹ giúp tôn trọn vòng eo thon gọn và đôi chân thanh mảnh. Chiếc mũ rộng vành viền voan trắng và điểm xuyết dây chuyền ngọc trai tạo hình chiếc nơ là đã tự tin dạo biển với diện mạo ngọt ngào.

Đầm hai dây ôm body với phần bo chun eo kết hợp cùng chân váy xếp ly xòe nhẹ ẢNH: @PO.ORNA

Mũ cói rộng vành được bẻ cong tinh tế, đi cùng túi lưới tông be và đôi giày sắc vàng rực rỡ, tạo nên tổng thể thanh thoát nhưng vẫn đủ nổi bật giữa không gian bãi biển.

Mũ rộng vành phối túi lưới đi biển

Mũ cói rộng vành với điểm nhấn tua rua, mang hơi thở bohemian nhẹ nhàng ẢNH: @RIINAXX

Phối cùng áo babydoll sắc vàng chanh và chân váy trắng xếp tầng mang đến nét tươi sáng, trẻ trung. Túi lưới đan màu trắng giúp bản phối thêm phần nhẹ nhàng, phù hợp cho những buổi dạo bước quanh bờ biển đầy nắng gió.

Chiếc áo voan mỏng xuyên thấu được layer khéo léo cùng áo hai dây crop top bên trong, kết hợp với quần shorts cạp cao sắc xanh rêu. Mũ cói rộng vành cùng túi lưới tông be đeo vai hoàn thiện diện mạo năng động, đầy sức sống ẢNH: @THUYTHNG_

Mũ rộng vành phối set váy dài

Set váy trắng hai dây với phần tà váy dài thướt tha khéo léo giúp các nàng tôn lên nét duyên dáng nổi bật. Điểm xuyết thêm mũ cói rộng vành và vòng tay ngọc sắc hồng dịu nhẹ giúp nàng tự tin khoe trọn sắc vóc ẢNH: @MAIHUONGMAKE

Set áo hai dây cùng chân váy với đường cắt xẻ tinh tế, thiết kế tà lệch giúp phái đẹp khoe khéo đường cong. Mũ rộng vành điểm tua rua đan xen tạo điểm nhấn nổi bật, kết hợp cùng vòng tay ánh kim và túi cói bản lớn đơn giản nhưng vẫn thu hút ẢNH: @ESMENGUYENNN



