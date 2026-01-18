  • An Giang
Thời trang 24/7

Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
18/01/2026 16:00 GMT+7

Mũ rộng vành không quá phô trương nhưng vẫn đầy cuốn hút, món phụ kiện này giúp nàng hoàn thiện diện mạo kiêu kỳ cho những ngày nắng.

Sự mềm mại trong phom dáng, kết hợp cùng chất liệu tự nhiên, đã khiến mũ rộng vành trở thành lựa chọn yêu thích của phái đẹp.

Mũ rộng vành phối đầm hai dây

Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành- Ảnh 1.

Chiếc cói rộng vành với phần dây đeo làm từ vải voan mềm mại, tạo độ rủ tự nhiên

ẢNH: @TINEE_TT

Kết hợp cùng đầm hai dây dáng dài sắc xanh ngọc pastel sẽ giúp tổng thể thêm phần dịu mát. Điểm xuyết thêm vòng ngọc hoặc dây chuyền ánh kim mảnh, bản phối trở nên hoàn chỉnh, phù hợp cho những chuyến du lịch biển đầy thi vị.

Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành- Ảnh 2.

rộng vành làm từ chất liệu cói thân thiện với môi trường, phối cùng đầm hai dây dáng suông sắc hồng pastel

ẢNH: @THUYTHNG_

Sự kết hợp này mang đến diện mạo nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế. Túi lưới tone vàng be được lựa chọn làm điểm nhấn, tạo nên tổng thể đậm chất mùa hè.

rộng vành phối đầm xòe dáng ngắn

Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành- Ảnh 3.

rộng vành khi phối cùng đầm xòe dáng ngắn mang đến phong cách phóng khoáng đầy cuốn hút

ẢNH: @LINH.OWII

Nổi bật trong chiếc đầm trắng ôm body, phần chân váy xếp ly xòe nhẹ giúp tôn trọn vòng eo thon gọn và đôi chân thanh mảnh. Chiếc rộng vành viền voan trắng và điểm xuyết dây chuyền ngọc trai tạo hình chiếc nơ là đã tự tin dạo biển với diện mạo ngọt ngào.

Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành- Ảnh 4.

Đầm hai dây ôm body với phần bo chun eo kết hợp cùng chân váy xếp ly xòe nhẹ

ẢNH: @PO.ORNA

cói rộng vành được bẻ cong tinh tế, đi cùng túi lưới tông be và đôi giày sắc vàng rực rỡ, tạo nên tổng thể thanh thoát nhưng vẫn đủ nổi bật giữa không gian bãi biển.

rộng vành phối túi lưới đi biển

Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành- Ảnh 5.

cói rộng vành với điểm nhấn tua rua, mang hơi thở bohemian nhẹ nhàng

ẢNH: @RIINAXX

Phối cùng áo babydoll sắc vàng chanh và chân váy trắng xếp tầng mang đến nét tươi sáng, trẻ trung. Túi lưới đan màu trắng giúp bản phối thêm phần nhẹ nhàng, phù hợp cho những buổi dạo bước quanh bờ biển đầy nắng gió.

Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành- Ảnh 6.

Chiếc áo voan mỏng xuyên thấu được layer khéo léo cùng áo hai dây crop top bên trong, kết hợp với quần shorts cạp cao sắc xanh rêu. Mũ cói rộng vành cùng túi lưới tông be đeo vai hoàn thiện diện mạo năng động, đầy sức sống

ẢNH: @THUYTHNG_

rộng vành phối set váy dài

Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành- Ảnh 7.

Set váy trắng hai dây với phần tà váy dài thướt tha khéo léo giúp các nàng tôn lên nét duyên dáng nổi bật. Điểm xuyết thêm mũ cói rộng vành và vòng tay ngọc sắc hồng dịu nhẹ giúp nàng tự tin khoe trọn sắc vóc

ẢNH: @MAIHUONGMAKE

Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành- Ảnh 8.

Set áo hai dây cùng chân váy với đường cắt xẻ tinh tế, thiết kế tà lệch giúp phái đẹp khoe khéo đường cong. Mũ rộng vành điểm tua rua đan xen tạo điểm nhấn nổi bật, kết hợp cùng vòng tay ánh kim và túi cói bản lớn đơn giản nhưng vẫn thu hút

ẢNH: @ESMENGUYENNN


Mũ rộng vành Mũ cói Phụ kiện du lịch đầm dáng dài

