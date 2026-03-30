Thời trang 24/7

Kiểu váy giúp tôn nét thanh lịch, mặc lên là gọn dáng

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
30/03/2026 08:00 GMT+7

Không phải ngẫu nhiên mà váy chữ A luôn nằm trong danh sách những thiết kế 'must have' của phái đẹp. Với đường cắt gọn gàng, ôm nhẹ thân trên và xòe dần xuống dưới, kiểu váy này giúp vóc dáng thon gọn và cân đối hơn.

Váy chữ A từ lâu đã trở thành chiếc váy "quốc dân" trong tủ đồ phái đẹp nhờ tính linh hoạt và khả năng nịnh dáng đáng kinh ngạc. Dù bạn sở hữu vóc dáng mảnh mai hay đầy đặn, thiết kế này vẫn dễ dàng giúp che khuyết điểm, tôn lên đường nét mềm mại.

Kiểu váy giúp tôn nét thanh lịch, mặc lên là gọn dáng- Ảnh 1.

Váy chữ A tuy đơn giản nhưng mang lại sự thanh lịch tuyệt đối. Nhà mốt đã đưa vào các chi tiết đính kết cổ điển, tạo hình bông hoa anh đào trắng mảnh mai và lấp lánh, được điểm xuyết trên nền chất liệu sang trọng

ẢNH: CHI CHI CHÀNH CHÀNH

Kiểu váy giúp tôn nét thanh lịch, mặc lên là gọn dáng- Ảnh 2.

Hướng tới vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian, thiết kế đầm vai vuông với sự kết hợp tinh tế giữa linen mềm mát và ren lá sen cao cấp, nhã nhặn cùng tông màu trắng - ghi đá giúp nàng ghi điểm thanh lịch tuyệt đối

ẢNH: CHI CHI CHÀNH CHÀNH

Kiểu váy giúp tôn nét thanh lịch, mặc lên là gọn dáng- Ảnh 3.

Với phom dáng cổ điển cùng tay lưới dài thanh lịch, được sáng tạo trên nền chất liệu taffeta ánh kim phối ren hoa cao cấp, mẫu váy tôn lên diện mạo xinh yêu và đằm thắm của nàng trong những ngày đầu hạ

ẢNH: CHI CHI CHÀNH CHÀNH

Kiểu váy giúp tôn nét thanh lịch, mặc lên là gọn dáng- Ảnh 4.

Váy chữ A rất linh hoạt với những trang phục của mẹ bầu, nhờ thiết kế dáng suông nhẹ và độ xòe vừa phải giúp tạo cảm giác thoải mái, không gò bó vòng bụng. Phom váy rộng rãi nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, giúp nàng tự tin trong mọi hoàn cảnh

ẢNJH: MASCARA

Kiểu váy giúp tôn nét thanh lịch, mặc lên là gọn dáng- Ảnh 5.

Sử dụng gam màu đa sắc tươi tắn trên nền vải gấm dày dặn, họa tiết đan xen các sợi chỉ tơ ánh kim lấp lánh. Chi tiết cổ nhọn bất đối xứng sẽ là điểm nhấn tinh tế, khẽ tạo nét độc đáo và thú vị cho tổng thể của nàng

ẢNH: CHI CHI CHÀNH CHÀNH

Kiểu váy giúp tôn nét thanh lịch, mặc lên là gọn dáng- Ảnh 6.

Chiếc váy chữ A gây ấn tượng với phần gấu được cắt zig zag độc đáo, tạo điểm nhấn phá cách nhưng vẫn giữ được nét mềm mại. Thiết kế cổ cao thanh lịch, tay phồng nhẹ kết hợp họa tiết thêu tinh xảo trên nền vải pastel dịu mắt mang lại vẻ đẹp sang trọng

ẢNH: CHI CHI CHÀNH CHÀNH

Kiểu váy giúp tôn nét thanh lịch, mặc lên là gọn dáng- Ảnh 7.

Gam màu xanh than thanh lịch, phom váy suông vừa phải giúp chuyển động thoải mái, tạo cảm giác nhẹ nhàng và tự nhiên khi mặc. Chiếc váy mang đến vẻ ngoài nhã nhặn và hiện đại, dễ dàng phù hợp cho nhiều dịp khác nhau

ẢNJH: MASCARA

Kiểu váy giúp tôn nét thanh lịch, mặc lên là gọn dáng- Ảnh 8.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh quả cherry, đây là thiết kế đan xen giữa nét quyến rũ và sự ngọt ngào. Chi tiết đính kết thủ công bằng các hạt sequins lấp lánh như những chùm pha lê. Yêu kiều với áo lưới kim tuyến rời, giúp nàng có thể mặc 2 kiểu đầy gợi cảm

ẢNH: CHI CHI CHÀNH CHÀNH

Váy chữ A là minh chứng cho việc một bộ đồ đẹp không nhất thiết phải phức tạp, đôi khi, sự đơn giản đúng cách lại chính là "chìa khóa" tạo nên phong cách thanh lịch và ấn tượng.

váy Váy chữ A cổ điển Diện mạo Thanh lịch

Túi trái tim, phụ kiện nhỏ mang sức hút lớn

Túi trái tim, phụ kiện nhỏ mang sức hút lớn

Túi xách mini nâng tầm phong cách ngày hè

Túi xách mini nâng tầm phong cách ngày hè

'Giải nhiệt' mùa hè cùng trang phục xanh nước biển

'Giải nhiệt' mùa hè cùng trang phục xanh nước biển

Muốn mặc đẹp hơn, hãy đầu tư vào những kiểu áo này

Muốn mặc đẹp hơn, hãy đầu tư vào những kiểu áo này

Đầm cut out khoe đường cong táo bạo cho nàng

Đầm cut out khoe đường cong táo bạo cho nàng

Áo chiết eo là 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thon gọn

Áo chiết eo là 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thon gọn

Túi xách sắc bạc, điểm nhấn kiêu kỳ cho quý cô sành điệu

Túi xách sắc bạc, điểm nhấn kiêu kỳ cho quý cô sành điệu

Mặc áo hai dây lụa xuống phố điệu đà, quyến rũ theo cách riêng

Mặc áo hai dây lụa xuống phố điệu đà, quyến rũ theo cách riêng

