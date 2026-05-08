  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Làm mới bộ cánh cũ kỹ bằng thắt lưng da bản nhỏ tinh tế

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
08/05/2026 20:00 GMT+7

Một chiếc thắt lưng da bản nhỏ, tưởng như chỉ là phụ kiện giữ phom nay đã vượt qua giới hạn chức năng để trở thành điểm nhấn thẩm mỹ đầy tinh tế.

Thắt lưng da bản nhỏ với thiết kế thanh mảnh, khóa kim loại tinh giản đang trở thành món phụ kiện được nhiều tín đồ thời trang yêu thích.

Làm mới bộ cánh cũ kỹ bằng thắt lưng da bản nhỏ tinh tế- Ảnh 1.

Trong những bản phối mang phong cách đường phố, sự xuất hiện của thắt lưng da bản nhỏ đóng vai trò như một "nút thắt" hoàn hảo. Chiếc thắt lưng da bản nhỏ màu trắng được đặt khéo léo ở vòng eo, gam trắng nổi bật trên nền trang phục trầm giúp thu hút ánh nhìn, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác giúp phần eo trở nên gọn gàng hơn

ẢNH: @BLACKVELET.TR

Làm mới bộ cánh cũ kỹ bằng thắt lưng da bản nhỏ tinh tế- Ảnh 2.

Áo thun tay lửng màu đỏ ôm dáng kết hợp cùng chân váy xếp ly tạo nên vẻ ngoài trẻ trung nhưng không kém phần nổi bật. Chiếc thắt lưng da màu đen ôm trọn vòng eo không chỉ giúp trang phục gọn gàng. Sự đối lập giữa sắc đỏ rực rỡ và điểm nhấn đen tối giản tạo nên chiều sâu thị giác, thu hút ánh nhìn của người đối diện

ẢNH: AUFRA STUDIO

Làm mới bộ cánh cũ kỹ bằng thắt lưng da bản nhỏ tinh tế- Ảnh 3.

Áo thun ôm kết hợp quần jeans cạp thấp để lộ phần eo làm tôn đường cong cơ thể một cách khéo léo. Phần cổ halter kết hợp chi tiết trễ vai tạo nên vẻ ngoài quyến rũ, chiếc thắt lưng hồng bản nhỏ thiết kế Y2K phối cùng chiếc mũ lưỡi trai cùng tông đem lại sự phá cách khi xuống phố

ẢNH: @TAWZUE

Làm mới bộ cánh cũ kỹ bằng thắt lưng da bản nhỏ tinh tế- Ảnh 4.

Áo sơ mi xanh pastel phom rộng khi được sơ vin gọn gàng cùng quần âu trắng kem tinh khôi. Chiếc thắt lưng da màu nâu xuất hiện như một điểm nhấn trung hòa màu sắc, giúp trang phục không bị nhạt nhòa

ẢNH: GILLEE

Làm mới bộ cánh cũ kỹ bằng thắt lưng da bản nhỏ tinh tế- Ảnh 5.

Áo hoodie nâu kết hợp cùng quần shorts dáng rộng thoải mái khi xuống phố, điểm nhấn nằm ở chiếc thắt lưng họa tiết da báo. Họa tiết này mang đến chút “bụi bặm”, phá vỡ sự an toàn của bảng màu trung tính, mang đậm tinh thần streetwear hiện đại

ẢNH: @_KRIXIMMI

Làm mới bộ cánh cũ kỹ bằng thắt lưng da bản nhỏ tinh tế- Ảnh 6.

Sự kết hợp giữa áo hai dây ôm dáng và quần shorts trắng cạp cao mang đến vẻ ngoài nữ tính. Nhấn nhá với chiếc thắt lưng lúc này không chỉ định hình vòng eo mà còn đóng vai trò liên kết màu sắc với phụ kiện đồng tông như túi xách hay giày bốt

ẢNH: @HHUYENTH

Làm mới bộ cánh cũ kỹ bằng thắt lưng da bản nhỏ tinh tế- Ảnh 7.

Phong cách Y2K là “mảnh đất” lý tưởng để những chiếc thắt lưng bản nhỏ tỏa sáng. Diện áo thun ôm eo kết hợp cùng chân váy jean cạp thấp khéo léo tôn lên đường cong cơ thể. Điểm nhấn là chiếc thắt lưng bản nhỏ mang hơi hướng Y2K, khi kết hợp cùng các phụ kiện như túi xách nhỏ đeo tay, vòng cổ bản dài mang đậm cá tính

ẢNH: @LNAMISE

Làm mới bộ cánh cũ kỹ bằng thắt lưng da bản nhỏ tinh tế- Ảnh 8.

Áo hai dây babydoll chấm bi tạo nên vẻ nữ tính, layering với áo thun trắng bên trong tạo chiều sâu. Hoàn thiện với chân váy trắng kết hợp cùng quần dài độc đáo, nền trang phục nhiều tầng chỉ cần một phụ kiện tối giản như thắt lưng bản nhỏ giúp liên kết các lớp trang phục cùng nhau, tránh sự rời rạc

ẢNH: @TAWZUE

 

Thắt lưng da thắt lưng Phụ kiện thắt lưng bản nhỏ thắt lưng dây mảnh

Bài viết khác

Nâng cấp vẻ ngoài năng động cùng chiếc túi trắng

Nâng cấp vẻ ngoài năng động cùng chiếc túi trắng

Bốt cổ cao cho nàng phá cách giữa mùa hè rực nắng

Bốt cổ cao cho nàng phá cách giữa mùa hè rực nắng

Sức hấp dẫn của áo sơ mi denim: Tối giản nhưng 'chất'

Sức hấp dẫn của áo sơ mi denim: Tối giản nhưng 'chất'

Hè rực rỡ cùng những chiếc váy đuôi cá quyến rũ

Hè rực rỡ cùng những chiếc váy đuôi cá quyến rũ

Áo dệt kim, váy dài tối giản... làm mới tủ đồ công sở hiện đại

Áo dệt kim, váy dài tối giản... làm mới tủ đồ công sở hiện đại

Giải mã sức hút áo gile mùa nắng: nhẹ, thoáng mà vẫn 'chất'

Giải mã sức hút áo gile mùa nắng: nhẹ, thoáng mà vẫn 'chất'

Diện mũ newsboy cá tính cho những ngày dạo chơi đầy nắng

Diện mũ newsboy cá tính cho những ngày dạo chơi đầy nắng

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ nhờ bản phối áo trễ vai và chân váy

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ nhờ bản phối áo trễ vai và chân váy

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top