Làm mới phong cách mỗi ngày bằng những thiết kế denim cá tính

Denim từ lâu đã trở thành chất liệu quen thuộc trong tủ đồ của nhiều cô gái nhờ vẻ trẻ trung, năng động và không bao giờ lỗi mốt. Không chỉ gói gọn trong những thiết kế cơ bản, denim ngày nay còn được làm mới qua nhiều kiểu dáng đa dạng, mang đến diện mạo cá tính, hiện đại và đầy sức hút. Với khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh, những thiết kế với chất liệu này giúp nàng dễ dàng làm mới phong cách mỗi ngày mà vẫn giữ được dấu ấn riêng.

Sự kết hợp giữa áo denim xanh nhạt và quần jeans xanh chàm đậm tạo nên độ tương phản vừa phải, giúp tổng thể có chiều sâu và tránh cảm giác đơn điệu khi diện denim từ trên xuống dưới ẢNH: @ANNETHONG

Thiết kế áo sát nách với hàng cúc phía trước gợi nét trẻ trung, năng động, trong khi quần ống loe lại phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc kéo dài đôi chân và tạo đường cong mềm mại cho vóc dáng. Khi nàng chọn cách phối áo gọn gàng cùng quần cạp cao, tổng thể sẽ càng thêm cân đối, tôn eo và làm nổi bật tỷ lệ cơ thể. Phối cùng xăng đan cao gót quai mảnh, kính râm và bông tai nổi bật, bộ trang phục không chỉ giữ được sự cá tính mà còn giúp nàng trở nên thanh lịch, thời thượng hơn.

Nàng cá tính có thể chọn cách phối đồ mang đậm tinh thần Y2K với vẻ ngoài táo bạo, nổi bật và đầy cuốn hút. Sự kết hợp giữa áo denim dáng ngắn sát nách cùng chi tiết buộc dây phía trước gợi rõ cảm hứng thời trang đầu những năm 2000, vừa phóng khoáng vừa có chút nổi loạn rất riêng ẢNH: @JINGJINGYU36

Phần thân dưới được tạo điểm nhấn bằng lớp váy denim phối ngoài quần jeans ống rộng, công thức đặc trưng của phong cách này, giúp tổng thể trở nên bắt mắt và khác biệt hơn. Hiệu ứng wash bạc trên nền denim xanh càng làm bộ trang phục thêm bụi bặm, trẻ trung, còn đôi bốt cao cổ lại góp phần hoàn thiện hình ảnh sành điệu và cá tính cho nàng.

Nàng diện nguyên "cây" denim sẽ có ngay vẻ ngoài bụi bặm, phóng khoáng nhưng vẫn rất hiện đại và hợp thời. Sự kết hợp giữa áo sơ mi denim dáng suông rộng cùng quần jeans đồng chất liệu tạo nên tổng thể hài hòa, cá tính mà không kém phần trẻ trung ẢNH: @YOGHURT_NATTASHA

Hiệu ứng wash sáng trên nền xanh denim giúp bộ trang phục có chiều sâu hơn, tránh cảm giác đơn điệu khi diện cả cây. Phom áo rộng rãi mang lại nét thoải mái, tự nhiên, trong khi quần jeans dáng suông nhẹ lại giúp cân bằng tổng thể. Khi nàng điểm thêm bông tai ngọc trai, phối cùng sneaker, bốt hoặc giày cao gót, set đồ càng trở nên nổi bật, thể hiện rõ tinh thần denim on denim đang được yêu thích trở lại trong xu hướng thời trang hiện nay.

Nàng có thể làm mới diện mạo với bản phối denim đồng điệu, chọn áo khoác denim dáng lửng với phần cổ bẻ, hàng cúc kim loại và túi ngực để tạo nên nét khỏe khoắn, trong khi phom ngắn giúp tôn vòng eo và làm tỷ lệ cơ thể trông cao ráo hơn ẢNH: @CHII.LLEE

Đi cùng quần jeans ống rộng cạp cao, tổng thể trở nên cân đối, phóng khoáng và che khuyết điểm đôi chân khá hiệu quả. Sắc denim xanh nhạt càng tăng cảm giác năng động, dễ mặc và không bị nặng nề. Khi nàng phối thêm áo tank top bên trong khoác ngoài áo denim hơi buông vai, bộ trang phục sẽ có thêm nét mềm mại, gợi cảm nhưng vẫn giữ được vẻ bụi bặm, thời thượng. Cách diện nguyên cây denim đang rất được các nàng ưa chuộng bởi vừa nổi bật, sành điệu lại không cần phối quá cầu kỳ.

Áo khoác denim dáng rộng với sắc xanh sáng mang lại cho nàng cảm giác trẻ trung, năng động, trong khi chi tiết viền trắng dọc khóa kéo và cổ áo giúp tổng thể của nàng thêm nổi bật, hiện đại hơn ẢNH: @ANDA_ANUNTA

Kết hợp cùng quần jeans ống rộng đồng màu, bộ trang phục tạo hiệu ứng liền mạch, giúp vóc dáng trông cao ráo và cân đối hơn. Khi nàng mặc áo ôm màu đen bên trong, sắc xanh của denim càng được tôn rõ, đồng thời tạo sự hài hòa giữa nét khỏe khoắn và vẻ gọn gàng. Điểm thêm mũ lưỡi trai và giày thể thao sáng màu, bản phối càng đậm chất đường phố, trẻ trung và thể hiện rõ sức hút của xu hướng diện denim.

Nàng có thể chọn cách diện denim on denim theo hướng hiện đại và cá tính với áo khoác denim dáng lửng phối cùng quần đen ống rộng ẢNH: @TONTAWAN

Sắc xanh denim đậm đi kèm hiệu ứng wash nhẹ giúp chiếc áo thêm chiều sâu, bụi bặm mà vẫn giữ được nét cổ điển đặc trưng. Trong khi quần đen cạp cao tạo sự tương phản vừa phải, giúp tổng thể trông gọn gàng, không bị một màu. Khi nàng phối thêm áo ôm hoặc áo quây sáng màu bên trong, bộ trang phục sẽ càng nổi bật hơn nhờ sự cân bằng giữa nét khỏe khoắn của denim và vẻ trẻ trung, thanh thoát.

Nàng có thể chọn cách phối denim vừa cổ điển vừa hiện đại với áo denim xanh đậm kết hợp cùng quần sáng màu để tạo nên tổng thể hài hòa, nổi bật mà không đơn điệu ẢNH: @MILINNN.D

Thiết kế áo mang nét mềm mại hơn sơ mi thông thường nhờ phần khuy ngắn ở ngực, phom rộng vừa phải và chi tiết túi trước tạo cảm giác khỏe khoắn, cá tính. Khi sơ vin gọn gàng cùng quần sáng màu, vóc dáng của nàng trông cao ráo, cân đối hơn, còn chiếc thắt lưng nhỏ lại giúp nhấn eo và làm bộ trang phục thêm chỉn chu. Cách phối hai sắc độ khác nhau trên cùng chất liệu denim cũng phản ánh rõ xu hướng chuộng những bản phối đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn, mang đến cho nàng vẻ ngoài thanh lịch, phóng khoáng và rất dễ ứng dụng.

Chỉ cần diện một chiếc váy màu đen, dáng quây ôm sát đã có thể giúp nàng tôn bờ vai trần và vóc dáng thon gọn, trong khi chất liệu denim đứng phom lại mang đến cảm giác khỏe khoắn, thời thượng ẢNH: @UYENANNNNNNNNN

Điểm nhấn khóa kéo chạy dọc thân váy và hai bên hông làm tổng thể thêm sắc sảo, nổi bật hơn, đồng thời tạo chiều sâu cho bề mặt vải nhờ hiệu ứng wash nhẹ đặc trưng. Kiểu váy này phản ánh rõ xu hướng chuộng denim tối màu kết hợp phom dáng gợi cảm, giúp nàng vừa giữ được nét phóng khoáng, vừa thể hiện vẻ quyến rũ đầy tự tin.

Những thiết kế denim cá tính không chỉ giúp nàng làm mới phong cách mỗi ngày mà còn mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại và đầy sức hút ẢNH: @UYENANNNNNNNNN

Chỉ cần khéo léo lựa chọn kiểu dáng cùng cách phối phù hợp, nàng đã có thể biến denim thành điểm nhấn nổi bật, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh mà vẫn giữ được dấu ấn riêng.