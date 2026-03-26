Lan Khuê, Minh Hằng, Liên Bỉnh Phát... cá tính trên thảm đỏ Fashion Awards 2026

Siêu mẫu Lan Khuê, ca sĩ Minh Hằng, diễn viên Diễm My 9X, Thúy Ngân, Liên Bỉnh Phát... cùng nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng khoe gu thời trang ấn tượng trên thảm đỏ Fashion Awards 2026.
Siêu mẫu Lan Khuê, nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, stylist Trần Đạt... là thành viên Hội đồng bình chọn của SR Fashion Awards 2026; diễn viên Thúy Ngân, Diễm My 9X, Liên Bỉnh Phát... là khách mời trao giải tại sự kiện tổ chức tối 25.3. Những nghệ sĩ mặc đẹp nhất trên thảm đỏ đều đã "giải mã" hoàn hảo chủ đề trang phục Modern Belle Époque mà ban tổ chức đưa ra.
Mang theo tinh thần hưng thịnh của Belle Époque, SR Fashion Awards năm nay được xem như một đêm hội tôn vinh sự thăng hoa của thời trang Việt. Đây là dịp để ghi nhận nỗ lực của thế hệ nhà thiết kế trẻ trong việc mài giũa và khẳng định ngôn ngữ sáng tạo riêng biệt. Trong bối cảnh các thương hiệu Việt đang hội nhập mạnh mẽ bằng bản sắc độc đáo, sự kiện còn góp phần định vị Việt Nam như một “điểm đến” mới đầy tiềm năng trên bản đồ mua sắm toàn cầu.
Lễ trao giải mùa thứ 5 cũng đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập của Style Republik - chuyên trang bền bỉ với sứ mệnh tôn vinh giá trị Việt, biến sự kiện thành tâm điểm hội tụ của những tâm hồn đồng điệu với thời trang trong nước.