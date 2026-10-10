Lan Khuê, Quỳnh Anh đọ nhan sắc với dàn hậu quốc tế tại Vietnam NextGen Fashion

Couture Show mãn nhãn - cuộc đối thoại của di sản, kỹ thuật thủ công và tư duy sáng tạo đương đại
Couture Show thuộc khuôn khổ Vietnam NextGen Fashion (VNGF) Era 2 - Grand Fashion Show tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage (TP.HCM) giới thiệu hai bộ sưu tập couture của NTK Phương Linh và Nguyễn Phúc Tuấn.
Sự sắp đặt này cho thấy góc nhìn toàn diện về thời trang thiết kế cao cấp Việt - một bên là hành trình bền bỉ với nghệ thuật váy cưới couture, một bên là tiếng nói sáng tạo đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng.
NTK Nguyễn Phúc Tuấn kể chuyện quê hương với lụa tơ tằm và nghệ thuật đính kết qua bộ sưu tập Numéro 6: Vũ khúc cố đô
ẢNH: BTC
Dàn hoa hậu, nam vương quốc tế tỏa sáng trên sàn diễn
25 nhà thiết kế trẻ và 10 thủ khoa ngành Thiết kế thời trang đến từ các trường đại học trên cả nước mang đến sàn diễn VNGF những bộ sưu tập mãn nhãn, được trình diễn bởi nhiều tên tuổi lớn trong ngành thời trang và sắc đẹp như hai mỹ nhân Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist và Chelsea Fernandez, Nam vương Topz Nathanon...
Các bộ sưu tập được trình diễn theo nhóm các chủ đề: Haute Couture - thiết kế theo tinh thần may đo cao cấp, chú trọng kỹ thuật thủ công, cấu trúc phom dáng và cách xử lý chất liệu với các BST Dalat dans la brume của NTK Đinh Thiên Phong, Liminal của NTK Trịnh Ngọc Hà, Mind Apocalypse của NTK Nguyễn Anh Tú và Black Tie Opera của NTK Võ Văn Khoa.
Ở chủ đề Street Style là 6 bộ sưu tập đưa tinh thần trẻ trung, phóng khoáng lên sàn diễn.
Chủ đề Dân gian đương đại là nơi các nhà thiết kế trẻ khai thác cảm hứng từ văn hóa và chất liệu bản địa như BST Khảm của NTK Đinh Xuân Điệp, BST Mai Core của NTK Võ Thành Đạt.
Chia sẻ về cơ hội dành cho thế hệ sáng tạo trẻ, nhà sáng lập VNGF - đạo diễn Long Kan cho biết: "Tôi muốn đặt thiết kế của các NTK trẻ vào đúng môi trường mà một NTK chuyên nghiệp phải đối diện: Đứng cạnh những tên tuổi lớn và vẫn có thể khiến khán giả nhớ đến thiết kế của mình".