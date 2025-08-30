  • An Giang
Thời trang 24/7

Lan tỏa tinh thần Việt qua những bộ trang phục thời trang mùa lễ

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
30/08/2025 11:00 GMT+7

Khoác lên mình bản lĩnh, niềm tự hào dân tộc qua những bộ trang phục mang đậm dấu ấn Việt, mỗi chi tiết trên bản phối không chỉ là sự sáng tạo thời trang mà còn là lời khẳng định về bản sắc và tình yêu quê hương.

Đây không chỉ là những bộ trang phục để diện hằng ngày, mà còn là cách người trẻ truyền tải tinh thần dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường và hiên ngang trong từng bước đi.

Lan tỏa tinh thần Việt qua những bộ trang phục thời trang mùa lễ- Ảnh 1.

Chiếc áo phông oversized mang sắc đỏ vàng nổi bật với họa tiết ngôi sao ấn tượng được kết hợp cùng quần jeans đen rách gối và bốt cao gót, tạo nên một tổng thể vừa cá tính vừa hiện đại. Bộ trang phục rất phù hợp với những cô nàng mang phong cách phóng khoáng, mạnh mẽ

ẢNH: KELLY BUI

Lan tỏa tinh thần Việt qua những bộ trang phục thời trang mùa lễ- Ảnh 2.

Một thiết kế mang đầy tính biểu tượng với sắc đỏ rực rỡ và ngôi sao vàng - hiện thân cho lá cờ thiêng liêng, cho hồn thiêng sông núi. Khoác lên mình chiếc áo này là cách để bạn lan tỏa tinh thần Việt và góp phần tạo nên một đại cảnh rực rỡ trong ngày hội lớn của dân tộc

ẢNH: KELLY BUI

Lan tỏa tinh thần Việt qua những bộ trang phục thời trang mùa lễ- Ảnh 3.

Nổi bật với chiếc áo phông graphic in họa tiết pop art cùng dòng chữ "độc lập" đầy mạnh mẽ. Sự phối hợp màu sắc tương phản trên áo tạo điểm nhấn thị giác, kết hợp hài hòa cùng quần cargo trắng hoặc quần jeans và giày sneaker năng động để cân bằng tổng thể

ẢNH: MONAT BLUE

Lan tỏa tinh thần Việt qua những bộ trang phục thời trang mùa lễ- Ảnh 4.

Chiếc áo phông oversized tạo cảm giác thoải mái, được in dòng chữ "Việt Nam" nổi bật với sắc đỏ chủ đạo, xen kẽ là những mảng màu rực rỡ mang tên các thành phố lớn như một bản đồ sống động của đất nước

ẢNH: INSTAGRAM DD.MI.E_

Lan tỏa tinh thần Việt qua những bộ trang phục thời trang mùa lễ- Ảnh 5.

Không chỉ xuất hiện trên áo và quần, tinh thần yêu nước còn được khéo léo gửi gắm qua những món phụ kiện như khăn quàng cổ đỏ rực, thắt lưng đồng điệu và chiếc túi xách cùng tông. Sự kết hợp này không chỉ tạo nên một tổng thể hài hòa về màu sắc mà còn toát lên phong thái tự tin

ẢNH: KELLY BUI

Lan tỏa tinh thần Việt qua những bộ trang phục thời trang mùa lễ- Ảnh 6.

Bản phối dễ ứng dụng, vừa phù hợp không khí rộn ràng của cả đất nước, vừa thể hiện tinh thần dân tộc và cá tính riêng của người mặc. Áo phông trắng với chi tiết trái tim đỏ rực rỡ kết hợp quần dáng rộng và mũ lưỡi trai mang đến sự trẻ trung, phá cách

ẢNH: MONAT BLUE

Lan tỏa tinh thần Việt qua những bộ trang phục thời trang mùa lễ- Ảnh 7.

Bộ trang phục mang đậm tinh thần thời trang đương đại với sự kết hợp táo bạo giữa áo thun in họa tiết quốc kỳ cùng lớp choàng phủ ngoài in typography đỏ đen ấn tượng. Quần jeans ống rộng mang đến sự cân bằng, tạo cảm giác phóng khoáng và giàu năng lượng

ẢNH: KELLY BUI

Lan tỏa tinh thần Việt qua những bộ trang phục thời trang mùa lễ- Ảnh 8.

Một set đồ được phối theo những tông màu tương phản mạnh mẽ, kết hợp quần shorts Bermuda và giày sneaker cổ điển, tạo cảm giác cá tính, nổi bật. Phụ kiện như mũ bucket, túi đeo chéo và vòng tay bản to càng khiến tổng thể thêm trẻ trung, phóng khoáng

ẢNH: MONAT BLUE

Thể hiện tinh thần và niềm tự hào dân tộc qua từng bản phối thời trang không chỉ là câu chuyện về quần áo, mà còn là cách thời trang trở thành ngôn ngữ để khẳng định bản sắc. Mỗi chi tiết trên trang phục, từ màu sắc, họa tiết, cho đến thông điệp in trên áo đều mang trong mình dấu ấn của văn hóa và tinh thần Việt.

