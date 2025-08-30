Lan tỏa tinh thần Việt qua những bộ trang phục thời trang mùa lễ

Khoác lên mình bản lĩnh, niềm tự hào dân tộc qua những bộ trang phục mang đậm dấu ấn Việt, mỗi chi tiết trên bản phối không chỉ là sự sáng tạo thời trang mà còn là lời khẳng định về bản sắc và tình yêu quê hương.
Đây không chỉ là những bộ trang phục để diện hằng ngày, mà còn là cách người trẻ truyền tải tinh thần dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường và hiên ngang trong từng bước đi.
Thể hiện tinh thần và niềm tự hào dân tộc qua từng bản phối thời trang không chỉ là câu chuyện về quần áo, mà còn là cách thời trang trở thành ngôn ngữ để khẳng định bản sắc. Mỗi chi tiết trên trang phục, từ màu sắc, họa tiết, cho đến thông điệp in trên áo đều mang trong mình dấu ấn của văn hóa và tinh thần Việt.
Khi người trẻ kể chuyện yêu nước bằng cả thời trang