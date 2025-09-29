Lên đồ ngày lạnh, sành điệu bất ngờ với áo cardigan

Một chiếc áo cardigan đẹp có thể lãng mạn hóa cả một ngày thu se lạnh. Loạt bản phối cùng cardigan dưới đây mang đến góc nhìn sang chảnh và sành điệu khi tín đồ thời trang khắp nơi trên thế giới đều mặc kiểu áo cổ điển trứ danh này.
Áo cardigan màu xanh cô ban, màu hồng hay gam màu xanh bơ là những gợi ý đáng tham khảo cho các bản phối đơn sắc với tông màu chủ đạo là đen, trắng, xám hoặc các màu cơ bản.
Thắp sáng ngày thu se lạnh cùng áo cardigan
Sự ngọt ngào và dễ chịu của tiết trời se lạnh đầu thu khiến cho việc xuống phố đi làm, đi học với áo cardigan trở thành lẽ đương nhiên. Quý cô có thể chọn các thiết kế mỏng nhẹ để mặc cùng áo sơ mi, áo phông cổ cao hoặc ưu ái kiểu áo dáng rộng oversized, áo có kết cấu dày ấm sẽ tăng thêm khả năng giữ ấm, cản gió và gây ấn tượng về mặt hình ảnh.
Bên cạnh những gam màu quen thuộc như xám, hồng pastel, đỏ đô hay vàng nhạt, mùa này có nhiều gam màu cardigan ấn tượng - màu xanh đá băng, xanh cô ban (cobalt blue), xanh bơ... góp phần làm mới tủ đồ thu một cách hữu hiệu.
Quý cô có thể lên đồ cầu kỳ với sự kết hợp của vô số phụ kiện thời trang đồng điệu với cardigan hoặc chỉ đơn giản là chọn một món đồ đặc sắc để tạo nên điểm nhấn hút mắt