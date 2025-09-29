  • An Giang
Thời trang 24/7

Lên đồ ngày lạnh, sành điệu bất ngờ với áo cardigan

Kim Ngọc
Kim Ngọc
29/09/2025 16:00 GMT+7

Một chiếc áo cardigan đẹp có thể lãng mạn hóa cả một ngày thu se lạnh. Loạt bản phối cùng cardigan dưới đây mang đến góc nhìn sang chảnh và sành điệu khi tín đồ thời trang khắp nơi trên thế giới đều mặc kiểu áo cổ điển trứ danh này.

Áo cardigan màu xanh cô ban, màu hồng hay gam màu xanh bơ là những gợi ý đáng tham khảo cho các bản phối đơn sắc với tông màu chủ đạo là đen, trắng, xám hoặc các màu cơ bản.

Lên đồ ngày lạnh, sành điệu bất ngờ với áo cardigan- Ảnh 1.

Phối áo cardigan họa tiết vặn thừng cổ điển cùng bản phối sơ mi và chân váy để đi học, đi làm trong sự trẻ trung, tươi mới và ấm áp dễ chịu ngày đầu thu

ẢNH: DAHLIA

Thắp sáng ngày thu se lạnh cùng áo cardigan

Sự ngọt ngào và dễ chịu của tiết trời se lạnh đầu thu khiến cho việc xuống phố đi làm, đi học với áo cardigan trở thành lẽ đương nhiên. Quý cô có thể chọn các thiết kế mỏng nhẹ để mặc cùng áo sơ mi, áo phông cổ cao hoặc ưu ái kiểu áo dáng rộng oversized, áo có kết cấu dày ấm sẽ tăng thêm khả năng giữ ấm, cản gió và gây ấn tượng về mặt hình ảnh.

Bên cạnh những gam màu quen thuộc như xám, hồng pastel, đỏ đô hay vàng nhạt, mùa này có nhiều gam màu cardigan ấn tượng - màu xanh đá băng, xanh cô ban (cobalt blue), xanh bơ... góp phần làm mới tủ đồ thu một cách hữu hiệu.

Lên đồ ngày lạnh, sành điệu bất ngờ với áo cardigan- Ảnh 2.

Áo cardigan mohair đan thủ công tông màu Iced Latte mềm mại của xanh baby và nâu tựa như một lời thì thầm của phong cách sang trọng thầm lặng. Áo cardigan kết hợp cùng quần jeans mang lại diện mạo năng động và dễ chịu cho mọi hoạt động trong ngày

ẢNH: KNITTEDLY

Lên đồ ngày lạnh, sành điệu bất ngờ với áo cardigan- Ảnh 3.

Chân váy cổ điển và cardigan, sơ mi và tất cổ cao đồng điệu về màu sắc chính là street wear của tín đồ thời trang ngoài đường phố. Bản phối này sử dụng thiết kế áo len mỏng nhẹ nhàng với gam màu xanh bơ tươi sáng và nổi bật

ẢNH: LINDA

Lên đồ ngày lạnh, sành điệu bất ngờ với áo cardigan- Ảnh 4.

Gam màu xanh cô ban mang lại sự chú ý đặc biệt cho bản phối màu đen. Có thể cảm nhận được cảm giác xốp nhẹ, mềm mại đặc biệt từ chất liệu len mohair cao cấp, phom dáng oversized độc đáo thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: KNITTEDLY

Lên đồ ngày lạnh, sành điệu bất ngờ với áo cardigan- Ảnh 5.
Lên đồ ngày lạnh, sành điệu bất ngờ với áo cardigan- Ảnh 6.

Quý cô có thể lên đồ cầu kỳ với sự kết hợp của vô số phụ kiện thời trang đồng điệu với cardigan hoặc chỉ đơn giản là chọn một món đồ đặc sắc để tạo nên điểm nhấn hút mắt

ẢNH: CHLOE GNR, KNITTEDLY

Lên đồ ngày lạnh, sành điệu bất ngờ với áo cardigan- Ảnh 7.

Độ dày dặn và đứng phom của thiết kế len sợi mang lại cảm giác thanh lịch và hiện đại. Bản phối này gợi ý nàng lên đồ cùng những món đồ cổ điển giàu tính ứng dụng như quần jeans xắn gấu, loafer và túi cùng tông đen

ẢNH: LAURA

Lên đồ ngày lạnh, sành điệu bất ngờ với áo cardigan- Ảnh 8.

Quần jeans xanh chính là "đối tác" phổ thông nhất của áo len. Gam màu đỏ tươi mang lại cảm giác ấm áp, nồng nhiệt và hướng đến những hoạt động thú vị của mùa lễ hội đang dần đến

ẢNH: CLEMENCE

Lên đồ ngày lạnh, sành điệu bất ngờ với áo cardigan- Ảnh 9.

Thay vì áo cài cúc như thông thường thì thiết kế này sử dụng dây kéo kim loại tiện lợi và khác lạ hơn. Với thiết kế áo cardigan, nàng dễ dàng biến hóa muôn vàn phong cách khác biệt - từ sự thanh lịch chỉn chu đến tươi trẻ hiện đại. Vì thế, đừng bỏ qua chiếc áo khoác mềm nhẹ nhất mùa thu trong dịp này!

ẢNH: INSTAGRAM NV

